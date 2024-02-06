Литва планує закрити ще 2 пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Комісія з національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два пункти пропуску на білоруському кордоні та вжити заходів для зменшення поїздок між двома країнами.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пропозиція комісії – урядового органу, до складу якого входять прем'єр-міністр, кілька членів кабінету міністрів, представники канцелярії президента і розвідувальних служб – стосується прикордонних пунктів пропуску в Лаворішкесі і Райгардасі, двох із чотирьох пунктів, які залишаються відкритими після того, як Литва минулого серпня закрила два пункти пропуску.

Комісія також пропонує посилити пасажирські автобусні перевезення між Литвою та Білоруссю шляхом поступового скорочення кількості дозволів, що видаються приватним перевізникам.

Ще одна пропозиція - обмежити посадку та висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті пропуску "Кена", а також заборонити перетин білорусько-литовського кордону пішоходам і велосипедистам.

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Голова Національного центру управління в кризових ситуаціях (NKVC) Вілмантас Віткаускас на пресконференції в уряді повідомив, що пункти пропуску будуть закриті 1 березня.

"Потік білоруських громадян останнім часом збільшився приблизно на 50% через усі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Збільшення потоку транспорту, вантажів і людей потребує оптимізації процесу управління цими потоками та ще більш детальної перевірки осіб, транспортних засобів і вантажів", – сказав він.

Зазначається, що остаточне рішення про закриття пунктів пропуску ухвалюватиме уряд.

Згідно із заявою, запропоновані рішення зменшать кількість транспортних засобів і пасажирів, що проїжджають через Литву, і зменшать шанси білоруських і російських спецслужб діяти проти Литви.

Крім того, цей крок також спрямований на більш ефективне блокування ввезення санкційних товарів до Білорусі та Росії, а також запобігання контрабанді.

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