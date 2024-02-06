У Києві судитимуть директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за збитки у 800 тис. грн, завдані під час капремонту постраждалих від обстрілів будинків

Директора київського КП "Житлоінвестбуд-УКБ" судитимуть за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила збитки для місцевого бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Київська міська прокуратура.



Подільська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

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Як зазначається, у жовтні 2022 року КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та приватне підприємство уклали договори на капремонт двох житлових будинків в Подільському районі Києва (вул. Межова), які постраждали від ракетного обстрілу у березні 2022 року.



Слідство встановило, що під час будівельних робіт через недбалість та недостатній контроль директора "Житлоінвестбуд-УКБ" використовувалися неналежні матеріали, що не відповідали вимогам держстандартів, будівельним нормам та правилам.



Це призвело до збитків у розмірі близько 800 тис. грн для місцевого бюджету.

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