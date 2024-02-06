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Новини
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У Києві судитимуть директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за збитки у 800 тис. грн, завдані під час капремонту постраждалих від обстрілів будинків

суд,феміда

Директора київського КП "Житлоінвестбуд-УКБ" судитимуть за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила збитки для місцевого бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Київська міська прокуратура.

Подільська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовцю, через недбалість якого ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива, повідомлено про підозру, - ДБР

Як зазначається, у жовтні 2022 року КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та приватне підприємство уклали договори на капремонт двох житлових будинків в Подільському районі Києва (вул. Межова), які постраждали від ракетного обстрілу у березні 2022 року.

Слідство встановило, що під час будівельних робіт через недбалість та недостатній контроль директора "Житлоінвестбуд-УКБ" використовувалися неналежні матеріали, що не відповідали вимогам держстандартів, будівельним нормам та правилам.

Це призвело до збитків у розмірі близько 800 тис. грн для місцевого бюджету.

Також читайте: У Києві судитимуть держреєстраторку, яка незаконно переоформила майно підсанкційної корпорації "Росатом"

Автор: 

Київ (19443) ремонт (2300) суд (11669) недбалість (53)


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Топ коментарі
+3
А Резніков прсто "пішов " До речі, друзяка президента Баканов отримав при звільнені компенсацію "тільки" 430 тис. грн за неповних п'ять років служби
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06.02.2024 16:13
+1
І напевно Кличко як завжди нічого про це і не знав і не чув.
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06.02.2024 16:11
+1
І цей піде, по тихому в ліс....
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06.02.2024 16:22
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І напевно Кличко як завжди нічого про це і не знав і не чув.
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06.02.2024 16:11 Відповісти
Гав!
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06.02.2024 16:16 Відповісти
Ви або собачка Павлова, або собачка Порошенко.
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06.02.2024 16:40 Відповісти
Привіт, собаче подоляка! А я представник міста, яке обрало Кличка, а не якусь наркозалежну замухрижку!
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06.02.2024 16:51 Відповісти
А Резніков прсто "пішов " До речі, друзяка президента Баканов отримав при звільнені компенсацію "тільки" 430 тис. грн за неповних п'ять років служби
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06.02.2024 16:13 Відповісти
І цей піде, по тихому в ліс....
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06.02.2024 16:22 Відповісти
А за розбазарені десятки мільярдів не судять!
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06.02.2024 16:33 Відповісти
якщо відбудова буде по всій країні, наші суди просто "впадуть" від кількості подібних справ, їх будуть тисячі...
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06.02.2024 16:38 Відповісти
а скільки лямів він забашляв слідаку,
щоб той викрив ці нещасні 800к???
це цифра, ремонту однієї квартири....
куйня повна.
хіба лохам по вухах прїдуть...
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06.02.2024 17:05 Відповісти
Ага... Того поца що барабани для "психологічного розвантаження дітей" в сховища закупав, кажуть, замість покарити навпаки підвищили...
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06.02.2024 17:56 Відповісти
Це - святе вкрасти на ремонті. Завищення тарифів та об'ємів виконаних робіт, використання дешевших, ніж вказано у кошторисі матеріалів Така всім відома схема.
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06.02.2024 18:08 Відповісти
 
 