Росіяни збільшують кількість камер спостереження на окупованих територіях для пошуку "екстремістів", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни збільшують кількість камер відеоспостереження у великих населених пунктах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про міста півдня, де ворог активно переслідує українців у підозрі у "не лояльності". Офіційно камери встановлюють задля "підвищення безпеки". Проте камери спостереження росіяни використовують для пошуку "екстремістів", тобто місцевих мешканців.

Зокрема, саме тому камери встановлюють навколо військових об’єктів, місць фейкових окупаційних установ та залізниці", - йдеться в повідомленні.

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