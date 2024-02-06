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Новини
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Росіяни збільшують кількість камер спостереження на окупованих територіях для пошуку "екстремістів", - Центр нацспротиву

камера,спостереження

На тимчасово окупованих територіях України росіяни збільшують кількість камер відеоспостереження у великих населених пунктах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про міста півдня, де ворог активно переслідує українців у підозрі у "не лояльності". Офіційно камери встановлюють задля "підвищення безпеки". Проте камери спостереження росіяни використовують для пошуку "екстремістів", тобто місцевих мешканців.

Зокрема, саме тому камери встановлюють навколо військових об’єктів, місць фейкових окупаційних установ та залізниці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько мільйона китайських камер відеоспостереження в Україні передають інформацію на сервери китайських компаній. У США вони заборонені через загрозу нацбезпеці, - Схеми

Автор: 

окупація (6682) камера (105) Центр національного спротиву (812)


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06.02.2024 16:19 Відповісти
А в чому полягає спротив цієї організації?
Крім повідомлень типу росіяни те чи росіяни це більше від нього нічого не че бачив.
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06.02.2024 16:22 Відповісти
кожній пекарні по камері спостереження.
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06.02.2024 16:23 Відповісти
"В Україні почнуть працювати біля 50 тисяч камер відеоспостереження, у тому числі для розпізнавання обличчя. Деталі розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко під час телемарафону" /15:57, 16 СІЧНЯ 2024/
У мене все...
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06.02.2024 16:33 Відповісти
 
 