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Три родини з чотирма дітьми виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

Минулими вихідними команда Save Ukraine допомогла виїхати з окупації трьом родинам з чотирма неповнолітніми дітьми. Загалом Save Ukraine вдалося повернути 239 українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Микола Кулеба - CEO в "Спасемо Україну".

"Три родини з 4 неповнолітніми дітьми з окупованої території вдалося врятувати нашій команді минулими вихідними", - повідомив він.

Три родини з 4 неповнолітніми дітьми повернули з окупованої території

Микола Кулеба поділився історіями родин. Імена героїв розповіді змінені з метою безпеки

Батьки Мілани й Жені втратили свій бізнес, тому що не схотіли брати російські паспорти, оформлювати магазин за законами рф та сплачувати податки. Діти з мамою майже цілими днями змушені були сидіти в підвалі, оскільки росіяни постійно обстрілювали їхнє село з мінометів. А коли лунали вибухи, Мілана робила мультики голосніше, щоб не чути цих звуків.

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Неподалік від містечка, в якому жила Анжела з мамою, стояло російське ППО, і кілька разів окупанти збивали БПЛА прямо над їхнім будинком. Також часто росіяни запускали невеликі дрони з парашутами, які пролітали невелику відстань і самоліквідовувалися. Вибухали прямо над головами людей. Окупанти говорили, що це ЗСУ людей обстрілює. А окупаційна влада тричі примушувала Марину віддати Анжелу в російську школу. Але донька щоразу відмовлялася.

Старший брат Арсена служить у ЗСУ, тому росіяни часто навідувалися з обшуками в будинок його батьків. Найжахливішим був перший обшук, коли їхній двір оточили "Тигри", УРАЛИ, а навпроти дому засів снайпер і націлився у вікно будинку. Тата допитували кілька годин, змушували роздягатися й показувати, чи є татуювання. Мама Альона двічі збирала сумки, щоб виїхати з окупації, але дуже боялася, що через старшого сина на фільтрації її завернуть назад і відберуть молодшого. Тож щойно дізналася про діяльність Save Ukraine, одразу звʼязала з нашою командою.

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"Нам вистачило кілька днів, щоб владнати усі питання й допомогти виїхати родинам з окупації. Зараз вже усі в безпеці. Коли сімʼї трохи оговтаються після пережитого, одразу почнуть відбудовувати своє життя — мають плани", - написав Микола Кулеба.

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діти (5057) окупація (6682) евакуація (2309)


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Швидко зорієнтувалися, молодці!
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06.02.2024 16:34 Відповісти
тобто чоловікам призовного віку виїхати з окупованої території можна, а виїхати з Украни - ні? я просто вже запутався, хто за свободу і права людини воює.
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06.02.2024 16:36 Відповісти
орієнтуйтеся на обіцянку прострілити коліна, або побити під час видачи повістки!
якщо з чимось подібним стикнулись, то це "острів свободи"
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06.02.2024 16:55 Відповісти
А він не є громадянином росії
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06.02.2024 19:03 Відповісти
Це добре.
Чоловіки не старі, активні. Може на фронт? Чи в Закарпаття на соціалку?
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06.02.2024 17:22 Відповісти
Так а что эти люди из Save Uktaine могли там сделать? Они как-то влияют на фсбешников в Колотиловке?
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06.02.2024 17:28 Відповісти
но очень боялась, что из-за старшего сына на фильтрации ее вернут назад и отберут младшего. Так что, как только что узнала о деятельности Save Ukraine, сразу связалась с нашей командой.
"Нам хватило несколько дней, чтобы уладить все вопросы Источник:

Т.е Save Ukraine имеет тяги удалить записи из баз данных кацапских пограничников?

Родители Миланы и Жени имели магазин. Магазин в прифронтовом городе - это золотое дно (в нашем 3 цены как с куста) и не имели 350 евро "в мягком" вернуться в Украину? или 2 года ушло на принятие решения?
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06.02.2024 18:20 Відповісти
 
 