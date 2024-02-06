Три родини з чотирма дітьми виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

Минулими вихідними команда Save Ukraine допомогла виїхати з окупації трьом родинам з чотирма неповнолітніми дітьми. Загалом Save Ukraine вдалося повернути 239 українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Микола Кулеба - CEO в "Спасемо Україну".

"Три родини з 4 неповнолітніми дітьми з окупованої території вдалося врятувати нашій команді минулими вихідними", - повідомив він.

Микола Кулеба поділився історіями родин. Імена героїв розповіді змінені з метою безпеки

Батьки Мілани й Жені втратили свій бізнес, тому що не схотіли брати російські паспорти, оформлювати магазин за законами рф та сплачувати податки. Діти з мамою майже цілими днями змушені були сидіти в підвалі, оскільки росіяни постійно обстрілювали їхнє село з мінометів. А коли лунали вибухи, Мілана робила мультики голосніше, щоб не чути цих звуків.





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Неподалік від містечка, в якому жила Анжела з мамою, стояло російське ППО, і кілька разів окупанти збивали БПЛА прямо над їхнім будинком. Також часто росіяни запускали невеликі дрони з парашутами, які пролітали невелику відстань і самоліквідовувалися. Вибухали прямо над головами людей. Окупанти говорили, що це ЗСУ людей обстрілює. А окупаційна влада тричі примушувала Марину віддати Анжелу в російську школу. Але донька щоразу відмовлялася.



Старший брат Арсена служить у ЗСУ, тому росіяни часто навідувалися з обшуками в будинок його батьків. Найжахливішим був перший обшук, коли їхній двір оточили "Тигри", УРАЛИ, а навпроти дому засів снайпер і націлився у вікно будинку. Тата допитували кілька годин, змушували роздягатися й показувати, чи є татуювання. Мама Альона двічі збирала сумки, щоб виїхати з окупації, але дуже боялася, що через старшого сина на фільтрації її завернуть назад і відберуть молодшого. Тож щойно дізналася про діяльність Save Ukraine, одразу звʼязала з нашою командою.

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"Нам вистачило кілька днів, щоб владнати усі питання й допомогти виїхати родинам з окупації. Зараз вже усі в безпеці. Коли сімʼї трохи оговтаються після пережитого, одразу почнуть відбудовувати своє життя — мають плани", - написав Микола Кулеба.



