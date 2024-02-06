Мішель закликав Конгрес США швидко схвалити надання 60 млрд дол. допомоги Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав США якнайшвидше схвалити надання допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мішель заявив, що підтримка України означає підтримку майбутнього українського народу, а також "підтримку нашої власної безпеки і процвітання".

"І я хочу сказати це тут з великою урочистістю тим, хто час від часу намагається навіяти сумніви або підозри: кожен європейський євро, мобілізований для підтримки України, - це євро, вкладений у нашу власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладений у стабільність Європейського союзу", - заявив глава Ради ЄС.

Він підкреслив, що рішення Європейської ради надати 50 млрд євро Україні є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".

"Це також послання нашим партнерам, які на нашому боці, щоб підтримати Україну та український народ. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб разом із вами звернутися до Палати представників США з урочистим закликом швидко виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для забезпечення фінансової стабільності України", - заявив Мішель.

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Нагадуємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено через позицію республіканців.