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Новини Допомога Україні
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Мішель закликав Конгрес США швидко схвалити надання 60 млрд дол. допомоги Україні

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав США якнайшвидше схвалити надання допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мішель заявив, що підтримка України означає підтримку майбутнього українського народу, а також "підтримку нашої власної безпеки і процвітання".

"І я хочу сказати це тут з великою урочистістю тим, хто час від часу намагається навіяти сумніви або підозри: кожен європейський євро, мобілізований для підтримки України, - це євро, вкладений у нашу власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладений у стабільність Європейського союзу", - заявив глава Ради ЄС.

Він підкреслив, що рішення Європейської ради надати 50 млрд євро Україні є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".

"Це також послання нашим партнерам, які на нашому боці, щоб підтримати Україну та український народ. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб разом із вами звернутися до Палати представників США з урочистим закликом швидко виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для забезпечення фінансової стабільності України", - заявив Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "поховає" проєкт допомоги США для України

Нагадуємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено через позицію республіканців.

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328) США (22685) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+4
Слова розумні - але виборчі перегони
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06.02.2024 16:51
+4
Краще б покликав до себе одного рижого американця та добряче напоїв би його французьким коньяком, щоб той лише через кілька тижнів до тями прийшов. А тим часом у конгресі прийняли б рішення, дуже важливе для України, Ізраїлю і Тайваню, а насправді і для США та й для усього світу. Це вартує кількох бочок французького коньяку, весь світ скинеться.
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06.02.2024 16:53
+2
Michelle, ma belle! (с)
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06.02.2024 16:47
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Michelle, ma belle! (с)
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06.02.2024 16:47 Відповісти
Слова розумні - але виборчі перегони
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06.02.2024 16:51 Відповісти
Краще б покликав до себе одного рижого американця та добряче напоїв би його французьким коньяком, щоб той лише через кілька тижнів до тями прийшов. А тим часом у конгресі прийняли б рішення, дуже важливе для України, Ізраїлю і Тайваню, а насправді і для США та й для усього світу. Це вартує кількох бочок французького коньяку, весь світ скинеться.
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06.02.2024 16:53 Відповісти
🤣
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06.02.2024 17:22 Відповісти
Это как анекдот.
Приехал мужик, снял номер в отеле, спустился в ресторан, начал обедать, подсела женщина. Выпили..... Очнулся на скамье подсудимых. 2 убийства и измена Родине.
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06.02.2024 17:49 Відповісти
Ты в курсе что по тому закону в США будут безконтрольно заходить миллионы нелегалов каждый год? Пей сам свой коньяк.
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06.02.2024 20:51 Відповісти
Кто в теме - подтвердите или опровергните. Я видел противоположные мнения, и большинство экспертов считают этот закон нормальным.
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06.02.2024 20:55 Відповісти
Он вообще читал что там в этих 60ти млрд, почему все думают что это деньги для Украины или там есть деньги на вооружение? Они там что все тупые или может кто то умный найдётся и посмотрит что туда байден и ко вписали? Даже если и проголосуют - Украине ни холодно ни жарко от этих денег, так как там не предусмотрено вооружение, там всё что угодно но только не оружие здесь и сейчас.
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06.02.2024 16:58 Відповісти
Ну і тоді за яку халєру возня вся ця?
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06.02.2024 17:50 Відповісти
Смотрите, байдену на Украину насрать, она стала для него предметом политических торгов и инструментом мокания в дерьмо республиканцев, он кидает только пыль в глаза, под видом помощи Украине, вот взять пакет на 60млрд для Украины, там всё что угодно но только не помощь Украине, зато звучит то как - "помощь Украине на 60млрд" И обвиняет в блокировке республиканцев, потому как он включил этот и без того дефективный пакет в одно голосование - Помощь Украине + помощь Израилю + "решение вопроса на Южной границе США", но, он не хочет решать вопрос с границей, по этому его предложение неприемлемо для республиканцев, да и для любого нормального американца, вот по этому республиканцы и не хотят голосовать за общий пакет, а джо думал всех нае..ть, но нае..ал сам себя, продолжая обвинять республиканцев.
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Неправда. Там есть статья - пополнение расходников. И частичное финансирование.
А так, да. Если она (помощь) будет, что очень сомнительно. Это только для глухой обороны.
И тогда это будет последняя помощь. Никто таких денег для фиксации положения больше давать не будет.
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06.02.2024 17:53 Відповісти
Да, там вооружения и расходников - капли, это даст возможность рф продавливать оборону и дальше и так до бесконечности, нас мог бы спасти собственный ВПК но за 2 года не сделано почти ничего, время ушло, а рашка время не теряла, санкции обошла, доходы от продажи нефти и газа огромные, они тратят 10+млрд$/мес на войну, а Украина еле еле с чужой помощью 1.5млрд. При таких раскладах результат будет ясен.
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07.02.2024 09:04 Відповісти
и попробуйте не послушаться Мишу !
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06.02.2024 17:47 Відповісти
Дональд Трамп не обладает президентской неприкосновенностью, постановил суд США
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06.02.2024 17:49 Відповісти
Дональд Трамп не обладает президентской неприкосновенностью и может быть привлечен к ответственности по обвинению в заговоре с целью отмены выборов 2020 года, постановил суд США.
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06.02.2024 17:50 Відповісти
это с ВВС
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06.02.2024 17:51 Відповісти
А у кого их отобрать он тоже сказал?
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06.02.2024 19:34 Відповісти
 
 