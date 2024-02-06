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У застосунку "Повітряна тривога" з’явились сповіщення про різні види небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій

тривога,повітряна

В оновленій версії застосунку "Повітряна тривога" з’явилися сповіщення про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.

Як зазначається, застосунок "Повітряна тривога" отримав оновлення зі сповіщенням різних видів загроз.

"У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android", - ідеться в повідомленні.

Застосунок "Повітряна тривога" сповіщатиме про різні види загроз.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення.

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Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.

Як зауважують розробники, інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у новій версії застосунку покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

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Автор: 

додаток (474) оновлення (41) повітряна тривога (912)


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важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях

А чи сповіщатиме застосунок про зловживання влади, порушення Конституції та дії у таких ситуаціях?
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06.02.2024 16:56 Відповісти
Без форуму??...
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06.02.2024 16:56 Відповісти
Дякую аферісту-дижиталізатору за якісну реформу цифрового сповіщення.Це досягнення.Х..си вже 5рік при владі.
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06.02.2024 17:21 Відповісти
Ага. Тока этого обновления нету...
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06.02.2024 17:30 Відповісти
на Андроїд аналогічно - плей-маркет про оновлення нічого не знає ... напевно ще Гугл буде декілька днів перевіряти це пз на наявність шкідливих модулів ...
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06.02.2024 18:48 Відповісти
Толку с него. Сначала взрывы, потом - тревога. Сейчас тишина, но "тривога, в укриття!".
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06.02.2024 17:39 Відповісти
Кстати а где обещанная отдельная тревога во время атаки баллистики?
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06.02.2024 18:00 Відповісти
Примерно там- между миллионом дронов и миллиардом деревьев
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07.02.2024 00:10 Відповісти
 
 