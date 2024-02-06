У застосунку "Повітряна тривога" з’явились сповіщення про різні види небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій

В оновленій версії застосунку "Повітряна тривога" з’явилися сповіщення про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.

Як зазначається, застосунок "Повітряна тривога" отримав оновлення зі сповіщенням різних видів загроз.

"У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android", - ідеться в повідомленні.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення.

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Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.

Як зауважують розробники, інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у новій версії застосунку покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

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