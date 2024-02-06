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Новини
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Експрезидентка Литви Грібаускайте: Для Росії є велика спокуса атакувати Захід і країни НАТО, бо вони бачать нашу нерішучість у підтримці України

грибаускайте,даля,грібаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що нерішучість щодо підтримки України може спонукати Росію атакувати Захід і країни НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bloomberg.

Грібаускайте назвала нинішні вагання щодо допомоги Україні "величезною стратегічною і тактичною помилкою, тому що рано чи пізно він (Путін. – Ред.) побачить вікно можливостей і скористається ним".

"Я розглядаю сьогоднішню ситуацію як велику спокусу для Росії атакувати Захід і країни НАТО, тому що вони бачать нашу нерішучість у підтримці України", – сказала Грібаускайте.

Читайте: Експрезиденти Литви Адамкус, Грібаускайте та Ландсбергіс закликають НАТО запросити Україну до Альянсу, не чекаючи на завершення війни

За її словами, вже занадто пізно для стримування РФ, і натомість необхідно терміново посилити оборону Альянсу.

"Тому що у нас не буде навіть дня. Наші території мають ширину 300 кілометрів, і мова йде не про дні чи тижні, а про години", – пояснила Грібаускайте.

Також читайте: НАТО має готуватися до ракетних атак РФ по всій Європі, - The Times

Автор: 

НАТО (6436) Грібаускайте Даля (121)


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Даля завжди була рішуча. На відміну від теперешніх. Нажаль.
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06.02.2024 18:05 Відповісти
Вот почему в Литве - Даля Грибаускайте
Эталон порядочности
А у Украины - Юлия Тимошенко
Эталон продажности
Во всех смыслах
Начиная от женского
И заканчивая политикой
Что с нами не так?
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06.02.2024 18:20 Відповісти
Тимошенко президентом і не була. А ось президентів від майданів Ющенка та Порошенка не завадило б запитати, як вийшло, що так вийшло. І що з ними не так.
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06.02.2024 18:31 Відповісти
Не "тимошенко", а Капительман.
Так что с украинцами всё так.
Просто управлять в Украине должны украинцы.
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07.02.2024 03:20 Відповісти
Грібаускайте та вставайте!
)))
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06.02.2024 18:48 Відповісти
Орбана порвіте
І продажною, мадярською кров'ю
******* окропіте
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06.02.2024 18:55 Відповісти
Ну то нападайте і своє забирайте.

фіни , японці, прибалти , молдовани , німці - готуйтеся і нападайте на підарів вже толеруватися і сцятися немає чого .

Ядерні гіганти прикриють
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06.02.2024 19:32 Відповісти
 
 