Експрезидентка Литви Грібаускайте: Для Росії є велика спокуса атакувати Захід і країни НАТО, бо вони бачать нашу нерішучість у підтримці України

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що нерішучість щодо підтримки України може спонукати Росію атакувати Захід і країни НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bloomberg.

Грібаускайте назвала нинішні вагання щодо допомоги Україні "величезною стратегічною і тактичною помилкою, тому що рано чи пізно він (Путін. – Ред.) побачить вікно можливостей і скористається ним".

"Я розглядаю сьогоднішню ситуацію як велику спокусу для Росії атакувати Захід і країни НАТО, тому що вони бачать нашу нерішучість у підтримці України", – сказала Грібаускайте.

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За її словами, вже занадто пізно для стримування РФ, і натомість необхідно терміново посилити оборону Альянсу.

"Тому що у нас не буде навіть дня. Наші території мають ширину 300 кілометрів, і мова йде не про дні чи тижні, а про години", – пояснила Грібаускайте.

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