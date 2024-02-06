Експрезидентка Литви Грібаускайте: Для Росії є велика спокуса атакувати Захід і країни НАТО, бо вони бачать нашу нерішучість у підтримці України
Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що нерішучість щодо підтримки України може спонукати Росію атакувати Захід і країни НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bloomberg.
Грібаускайте назвала нинішні вагання щодо допомоги Україні "величезною стратегічною і тактичною помилкою, тому що рано чи пізно він (Путін. – Ред.) побачить вікно можливостей і скористається ним".
"Я розглядаю сьогоднішню ситуацію як велику спокусу для Росії атакувати Захід і країни НАТО, тому що вони бачать нашу нерішучість у підтримці України", – сказала Грібаускайте.
За її словами, вже занадто пізно для стримування РФ, і натомість необхідно терміново посилити оборону Альянсу.
"Тому що у нас не буде навіть дня. Наші території мають ширину 300 кілометрів, і мова йде не про дні чи тижні, а про години", – пояснила Грібаускайте.
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Эталон порядочности
А у Украины - Юлия Тимошенко
Эталон продажности
Во всех смыслах
Начиная от женского
И заканчивая политикой
Что с нами не так?
Так что с украинцами всё так.
Просто управлять в Украине должны украинцы.
)))
І продажною, мадярською кров'ю
******* окропіте
фіни , японці, прибалти , молдовани , німці - готуйтеся і нападайте на підарів вже толеруватися і сцятися немає чого .
Ядерні гіганти прикриють