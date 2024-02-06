Болгарія не визнає наміру РФ провести вибори на окупованих територіях України, - спікер парламенту Желязков
Болгарія підтримує територіальну цілісність України і не визнає наміру Росії провести вибори на тимчасово окупованих українських територіях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Народних зборів Болгарії Росен Желязков на спільному з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу у вівторок.
"Болгарія беззастережно підтримує територіальну цілісність України, не визнає жодних зазіхань Росії, не визнає наміру Росії провести вибори на окупованих українських територіях", - сказав Желязков.
Він наголосив, що Болгарія й надалі підтримуватиме Україну в різних сферах, зокрема економічно підтримуватиме українських біженців, які переховуються від війни в Болгарії.
"Болгарія беззастережно підтримуватиме Україну на її шляху інтеграції до Європейського Союзу. Ми, представники трьох коаліційних партій у болгарському парламенті, робимо все можливе для цього", - зазначив Желязков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це, як у вкраденій квартирі, господарів квартири, після їх ґвалтування, тазапросити на навасєліє з боярою!! Скрєпна, сруськай мір!
Слава Україні!