Україна наближається до довоєнних обсягів загального експорту. В січні було експортовано товарів на 3,1 млрд доларів, - Шмигаль

Загальний український експорт наближається до довоєнних показників. У січні в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив 3,1 млрд доларів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що українським зерновим коридором за пів року пройшли вже понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу.

"У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які були до повномасштабного вторгнення", - написав Шмигаль.

За його словами, минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив 3,1 млрд доларів, з них 1,9 млрд доларів - це морський експорт.

"Дякую українським військовим за безпеку чорноморської логістики, українським підприємцям за економічну активність, яка посилює державу, а також партнерам, які підтримали проєкти в частині страхування воєнних ризиків", - додав прем'єр.

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