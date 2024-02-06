Україна наближається до довоєнних обсягів загального експорту. В січні було експортовано товарів на 3,1 млрд доларів, - Шмигаль
Загальний український експорт наближається до довоєнних показників. У січні в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив 3,1 млрд доларів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що українським зерновим коридором за пів року пройшли вже понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу.
"У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які були до повномасштабного вторгнення", - написав Шмигаль.
За його словами, минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив 3,1 млрд доларів, з них 1,9 млрд доларів - це морський експорт.
"Дякую українським військовим за безпеку чорноморської логістики, українським підприємцям за економічну активність, яка посилює державу, а також партнерам, які підтримали проєкти в частині страхування воєнних ризиків", - додав прем'єр.
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дякую
звідки висновок про "вбиту промисловість"?
покоцану - можливо
кацапи захопили не більше 10% України
ваш висновок - спірний
Это эквивалент захоплення 70% територий?
це лишень кацапські тролі волають усе пропало
спи спокійно
Это вопрос веры, так как ненаказуемо.
російська імперія - є?
нема
ссср - є?
нема
а НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - Є?
Є!!!
Отож бой воно
Ще пів року тому Нігер не був незалежним. А раніше Україна вже була, а Косово ще не було.
Зараз воно з'явилось, на що ти натякаеш?
Спати спокійно? А за буек запливати та у розетку пальці сувати можно?
ось до чого
СИЛА ЙДЕ ІЗ ПІД ЗЕМЛІ
і кацапи на Українській Землі через покоління стають Українцями
тобі цього не зрозуміти - це давня словянська магія
а скілько по твоїм картам таро?
українцям потрібно менше слухати кацапську брехню і більше вбивати різноманітних росіян
якщо немає аргументів - за кораблем
Пшеница,подсолнух.
Сырьё за копейки,зато много.
Ах да , металлолома теперь кацы много поставляют.
Ну то товары,высокие технологии.
а высокие технологии на хлеб не намажешь и будку не испекеш
сечеш?
то що панство - путя напав на Україну із-за їївисоких технологій?
чи за бескрайніх степів що кормлять зерном мільярди?
Высокие технологии относительно России? Да.
В 14 ом году из Снежного вывезли машзавод где делали лопатки для авиатурбин.
В 16 ом деньгами переманили работников с МоторСич.
Завод Антонова и ЗАЗ мы сами похерили, чтоб врагам не достался, так же как и николаевский Океан.
На каждого человека в год приходится 1 тонна зерна. Так что не миллиарды, а 20 миллионов кормит. И из-за близкого расположения является первым конкурентом России.
МАЙБУТНЄ буде контролювати той, хто контролюватиме ЗЕМЛЮ на якій вирощують ЇЖУ
А високі технології - на батон не намажеш
скільки айфонів не купуй - ситий не будеш
Вот тоже товары,кацы будут много бананов кушать тяперича.Деньги им не нужны.
з бананів печуть хліб
нарешті кацапчики спробують справжню їжу в додаток до гнілой картошкі 🤡
Чим більша срака в Україні, тим кращі показники у Шмигаля.
Ти краще розкажи про про поставу 315 каб міністрів проте як Ви займаєтесь державним рекетом на користь Ахметова коли ФОПИ сплачують шалені гроши за тепло і то що в них є лічильники тепла ви нараховуєте ім на будинкові втрати тільки населення платить тариф в три рази менше а Ви Фопам по комерційній цені захмарній в три рази дорожче Ви шавки олігархів ви гниль яка паразитує на народі
Україна наближається... Україна наближається... Наближається Україна...
или 0,155$ кг ?