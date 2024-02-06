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Україна наближається до довоєнних обсягів загального експорту. В січні було експортовано товарів на 3,1 млрд доларів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Загальний український експорт наближається до довоєнних показників. У січні в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив 3,1 млрд доларів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що українським зерновим коридором за пів року пройшли вже понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу.

"У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які були до повномасштабного вторгнення", - написав Шмигаль.

За його словами, минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив  3,1 млрд доларів, з них 1,9 млрд доларів - це морський експорт.

"Дякую українським військовим за безпеку чорноморської логістики, українським підприємцям за економічну активність, яка посилює державу, а також партнерам, які підтримали проєкти в частині страхування воєнних ризиків", - додав прем'єр.

Читайте також: Шмигаль про створення фонду Ukraine Facility: ЄС підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Автор: 

експорт (4471) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+8
Яка чудова арифметика... цікаво, що ж ми експортуємо при вбитій промисловості?
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06.02.2024 18:44
+6
Дивно.
Чим більша срака в Україні, тим кращі показники у Шмигаля.
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06.02.2024 18:51
+5
Валюта залишилася в офшорах?
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06.02.2024 18:40
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Валюта залишилася в офшорах?
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06.02.2024 18:40 Відповісти
шановний - скиньте посилання на розслідування про саме цю валюту
іншу не пропонуйте
дякую
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06.02.2024 18:54 Відповісти
Натякаєте, що сам придумав? На жаль такою фантазією обділений. А от ви, впевнені, що все повернулося на Україну? Я впевнений, що ні. Так про що питання? Шукайте і знайдете і не тільки це.
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06.02.2024 20:29 Відповісти
Яка чудова арифметика... цікаво, що ж ми експортуємо при вбитій промисловості?
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06.02.2024 18:44 Відповісти
перепрошую - ви єкономічний єксперт?
звідки висновок про "вбиту промисловість"?
покоцану - можливо
кацапи захопили не більше 10% України
ваш висновок - спірний
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06.02.2024 18:57 Відповісти
Перепрошую що втручаюсь. Але в Україні вироблено 30% єлектроєнергії від 1990 року.
Это эквивалент захоплення 70% територий?
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06.02.2024 19:48 Відповісти
в України ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ запас міцності
це лишень кацапські тролі волають усе пропало
спи спокійно
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06.02.2024 19:53 Відповісти
Вибачаюся що російською.
Это вопрос веры, так как ненаказуемо.
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06.02.2024 20:10 Відповісти
Перепрошую: "недоказуемо"
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06.02.2024 20:37 Відповісти
кацапсику. ну як же не доказуємо?
російська імперія - є?
нема
ссср - є?
нема
а НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - Є?
Є!!!
Отож бой воно
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06.02.2024 20:51 Відповісти
Ну і до чого це?
Ще пів року тому Нігер не був незалежним. А раніше Україна вже була, а Косово ще не було.
Зараз воно з'явилось, на що ти натякаеш?
Спати спокійно? А за буек запливати та у розетку пальці сувати можно?
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06.02.2024 21:10 Відповісти
в України ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ запас міцності
ось до чого
СИЛА ЙДЕ ІЗ ПІД ЗЕМЛІ
і кацапи на Українській Землі через покоління стають Українцями
тобі цього не зрозуміти - це давня словянська магія
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06.02.2024 21:15 Відповісти
У хлопа є глобус без рашки, йому достатньо для щастя...
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06.02.2024 22:50 Відповісти
Перепрошую - якщо ви географ і користуєтесь картами Птолемея...
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06.02.2024 19:51 Відповісти
Тоді нема питань...
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06.02.2024 19:53 Відповісти
критикуючи - аргументуй
а скілько по твоїм картам таро?
українцям потрібно менше слухати кацапську брехню і більше вбивати різноманітних росіян
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06.02.2024 19:54 Відповісти
Сходіть до Птолемея за аргументами
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06.02.2024 20:01 Відповісти
друже - де твої цифри?
якщо немає аргументів - за кораблем
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06.02.2024 20:06 Відповісти
Цифри для людини з кубічним глобусом?
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06.02.2024 20:28 Відповісти
ні друже - в мене глобус України на якому НЕМАЕ давно росії і росіян
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06.02.2024 21:03 Відповісти
И шо то за " товары" такие?
Пшеница,подсолнух.
Сырьё за копейки,зато много.
Ах да , металлолома теперь кацы много поставляют.
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06.02.2024 18:44 Відповісти
до прикладу - какплю в морі - Запоріжсталь - тобі щось говорить?
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06.02.2024 18:58 Відповісти
Металлолом переплавляют.
Ну то товары,высокие технологии.
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06.02.2024 19:31 Відповісти
любой товар который можно продать - считаеться товаром
а высокие технологии на хлеб не намажешь и будку не испекеш
сечеш?
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06.02.2024 19:47 Відповісти
Будку?
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06.02.2024 19:50 Відповісти
о - добривечір - я тебе зацікавив?
то що панство - путя напав на Україну із-за їївисоких технологій?
чи за бескрайніх степів що кормлять зерном мільярди?
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06.02.2024 19:55 Відповісти
Знову російською.
Высокие технологии относительно России? Да.
В 14 ом году из Снежного вывезли машзавод где делали лопатки для авиатурбин.
В 16 ом деньгами переманили работников с МоторСич.
Завод Антонова и ЗАЗ мы сами похерили, чтоб врагам не достался, так же как и николаевский Океан.
На каждого человека в год приходится 1 тонна зерна. Так что не миллиарды, а 20 миллионов кормит. И из-за близкого расположения является первым конкурентом России.
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06.02.2024 20:21 Відповісти
дурнику - ти навіть не знаєш якими масштабами Китай скуповлює землі африки та азії
МАЙБУТНЄ буде контролювати той, хто контролюватиме ЗЕМЛЮ на якій вирощують ЇЖУ
А високі технології - на батон не намажеш
скільки айфонів не купуй - ситий не будеш
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06.02.2024 21:00 Відповісти
"Росія придумала "бананову схему" для торгівлі нафтою з Індією"

Вот тоже товары,кацы будут много бананов кушать тяперича.Деньги им не нужны.
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06.02.2024 20:01 Відповісти
пророчі слова владіміра путіна - "еслі би не нато - рускіє гнілую картошку бі єлі"
з бананів печуть хліб
нарешті кацапчики спробують справжню їжу в додаток до гнілой картошкі 🤡
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06.02.2024 20:09 Відповісти
Дивно.
Чим більша срака в Україні, тим кращі показники у Шмигаля.
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06.02.2024 18:51 Відповісти
От же ж совок совковий. Майже довоєнний рівень в нього... щоправда, за січень, а те , що фури з товаром майже три місяці стояли на кордоні, що ж , то таке. Кожне хоче маніпулювать , аж огидно.
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06.02.2024 18:52 Відповісти
Никому верить нельзя. Только Мюллеру и пану Бутусову. Текст как то по дибильному написан. Выше есть ссылка на телеграмм-канал Шмыгаля. Откройте. Текст касается только экспорта зерновых культур и только морем.
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06.02.2024 19:56 Відповісти
Майстри заголовків... Хоч рідко, але і я "попадаю"
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06.02.2024 20:41 Відповісти
Я дещо, можна сказати, мракобіс, тому скажу, що захоплююсь Вашою мужністю , бо ж Ви не побоялись скористатись огидним телеграмом. Вам повірю на слово. Але ж що ж таке... знову маніпулюють, ну що ж ти будеш робити-аж зло бере.
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06.02.2024 20:43 Відповісти
Та ви шо гроши гроши а наші люди які померли заради того шоб ти так жили то не в темі зелені шмондери знищують країну
Ти краще розкажи про про поставу 315 каб міністрів проте як Ви займаєтесь державним рекетом на користь Ахметова коли ФОПИ сплачують шалені гроши за тепло і то що в них є лічильники тепла ви нараховуєте ім на будинкові втрати тільки населення платить тариф в три рази менше а Ви Фопам по комерційній цені захмарній в три рази дорожче Ви шавки олігархів ви гниль яка паразитує на народі
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06.02.2024 19:03 Відповісти
Україна наближається до довоєнних обсягів загального експорту

Україна наближається... Україна наближається... Наближається Україна...
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06.02.2024 19:11 Відповісти
Головне вкинути у інфопростір. Як робить спікер дЄрмака Зеленський. Українці, нам вже соромно чи ще ні ? Нас вважають за піпл, що схаває все: перезавантаження ( а хто то завантажував ? ), цифри з Місяця (хто порахує, і чи знайдуться такі експерти), сцени з трагічним обличчям та крокодилячими сльозами. Це не цирк. Це - театр. Драматичний. Для України.
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06.02.2024 19:21 Відповісти
НУ И НАХЕРА ТАКОЕ ПИ*ДЕТЬ?
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06.02.2024 19:19 Відповісти
что енто за 155$/тонна
или 0,155$ кг ?
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06.02.2024 19:20 Відповісти
Головне вкинути у інфопростір. Як робить спікер дЄрмака Зеленський. Українці, нам вже соромно чи ще ні ? Нас вважають за піпл, що схаває все: перезавантаження ( а хто то завантажував ? ), цифри з Місяця (хто порахує, і чи знайдуться такі експерти), сцени з трагічним обличчям та крокодилячими сльозами. Це не цирк. Це - театр. Драматичний. Для України.
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06.02.2024 19:24 Відповісти
 
 