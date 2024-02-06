Зеленський обговорив із гендиректором МАГАТЕ Гроссі ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту очільника агентства на окуповану Запорізьку АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які несе її окупація російськими військами. Зеленський укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Президент висловив подяку за підтримку Української формули миру з боку МАГАТЕ та практичні кроки щодо імплементації її першого пункту "Радіаційна та ядерна безпека".

"Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії", – зазначив Зеленський.

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