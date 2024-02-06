УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11835 відвідувачів онлайн
Новини
485 8

Зеленський обговорив із гендиректором МАГАТЕ Гроссі ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

зеленський,гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту очільника агентства на окуповану Запорізьку АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які несе її окупація російськими військами. Зеленський укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Президент висловив подяку за підтримку Української формули миру з боку МАГАТЕ та практичні кроки щодо імплементації її першого пункту "Радіаційна та ядерна безпека".

"Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідає Запорізьку АЕС

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) МАГАТЕ (710) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (291)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воно ще й електрик?
показати весь коментар
06.02.2024 19:07 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2024 19:12 Відповісти
дєрьмак - не то шо просто в шоці! його рука постійно в тєлє найвеличнішого! але в України з'явилась надія! ))
показати весь коментар
06.02.2024 19:17 Відповісти
Да не только рак! Сколько премьер министров посты потеряли после рукопожатий с ним (Британии, Канады, и т д)

Нехороший человек! Опасный...
показати весь коментар
06.02.2024 19:35 Відповісти
Бедоносец його прозвали ще у 2019,коли після його візиту згорів НотрДам,а в країнах сталися землетруси.
показати весь коментар
06.02.2024 22:12 Відповісти
як юрист-ядерщик, роповів гроссі про принцип роботи, саму будову реактора та наслідки, до яких може призвести втрата критичності реактора. розповідав повільно, бо гроссі уважно все записував!
показати весь коментар
06.02.2024 19:13 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2024 19:14 Відповісти
Місцевий КВНщік і ядерщик світового рівня.
Їм було про що поговорити!
показати весь коментар
06.02.2024 22:14 Відповісти
 
 