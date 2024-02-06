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Новини
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Російській пристрій для відстеження підводних човнів виявлений на узбережжі Балтійського моря в Литві

субмарина

Російський гідроакустичний сонар, призначений для виявлення і локалізації підводних човнів, знайшли на Куршській косі в Литві в минулу суботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Збройних сил Литви

3 лютого Військово-морські сили Литви отримали повідомлення від представника громадськості про виявлення на Куршській косі пристрою з російськими написами.

Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського виробництва, який використовується для збору розвідувальної інформації та визначення розташування підводних човнів.

Пристрій більше не експлуатується і наразі зберігається на складі ВМС.

Військові кажуть, що пристрій використовує гідроакустичні датчики для виявлення руху і проходження великих підводних об'єктів поблизу.

Подібні російські гідроакустичні сонари були виявлені в 2021 році в Балтійському морі біля берегів Литви і в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії, повідомили військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються до довгострокової конфронтації зі Заходом, - керівник литовської розвідки Яунішкіс

Автор: 

Литва (2392) підводний човен (86) стеження (123) шпигунство (988)


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Топ коментарі
+9
От не сидиться гидоті кацапській,вічно всього їм мало
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06.02.2024 19:56
+6
путлєр вже 20 років готувався ло війни з заходом, а захід йому на це гігантські гроші давав. Невже розвідки цього не знали...
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06.02.2024 20:05
+3
гідроакустичний сонар

Мгм.
"Світловий ліхтар".
Сонар (sound navigation and ranging) - це і є гідроакустичний прилад.
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06.02.2024 19:56
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От не сидиться гидоті кацапській,вічно всього їм мало
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06.02.2024 19:56 Відповісти
залишки крейсера Масква
підводні течії - вони такі
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06.02.2024 20:04 Відповісти
гідроакустичний сонар

Мгм.
"Світловий ліхтар".
Сонар (sound navigation and ranging) - це і є гідроакустичний прилад.
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06.02.2024 19:56 Відповісти
Може це були гідрофони - а не якісь там гідролокатори ( бо гідролокатор мож почути а гідрофон ніт - гідрофон це мікрофон якому для роботи нічого не тре випромінювати ).
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06.02.2024 20:02 Відповісти
путлєр вже 20 років готувався ло війни з заходом, а захід йому на це гігантські гроші давав. Невже розвідки цього не знали...
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06.02.2024 20:05 Відповісти
і з якого переляку пуйло полізе на захід ?йому і так з тими сцикунами комфортно
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06.02.2024 20:13 Відповісти
пограбувати, зруйнувати, та поставити маріонеток. Процвітаюча демократія для диктатора - це червона тряпка для бика.
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06.02.2024 20:29 Відповісти
може шматочок SOSUSу дрейфонув...
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06.02.2024 20:33 Відповісти
Швидше за все звичайний гідроакустичний буй викинуло на берег.
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06.02.2024 20:42 Відповісти
"Сарвало штормом в морє...

Буй.
За нім паплил какой-то...

Дядя.
Крічялі с бєрєга все...
Тьоті.
Не нада, дядя, нє ріскуй!"
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06.02.2024 21:50 Відповісти
Ну так зробіть так, щоб той сонар передавав потрібну інформацію.
На московитів насувається підводний осколок тунгуського метеорита.
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06.02.2024 22:16 Відповісти
 
 