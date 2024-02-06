Російській пристрій для відстеження підводних човнів виявлений на узбережжі Балтійського моря в Литві

Російський гідроакустичний сонар, призначений для виявлення і локалізації підводних човнів, знайшли на Куршській косі в Литві в минулу суботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Збройних сил Литви

3 лютого Військово-морські сили Литви отримали повідомлення від представника громадськості про виявлення на Куршській косі пристрою з російськими написами.

Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського виробництва, який використовується для збору розвідувальної інформації та визначення розташування підводних човнів.

Пристрій більше не експлуатується і наразі зберігається на складі ВМС.

Військові кажуть, що пристрій використовує гідроакустичні датчики для виявлення руху і проходження великих підводних об'єктів поблизу.

Подібні російські гідроакустичні сонари були виявлені в 2021 році в Балтійському морі біля берегів Литви і в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії, повідомили військові.

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