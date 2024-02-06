Російській пристрій для відстеження підводних човнів виявлений на узбережжі Балтійського моря в Литві
Російський гідроакустичний сонар, призначений для виявлення і локалізації підводних човнів, знайшли на Куршській косі в Литві в минулу суботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Збройних сил Литви
3 лютого Військово-морські сили Литви отримали повідомлення від представника громадськості про виявлення на Куршській косі пристрою з російськими написами.
Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського виробництва, який використовується для збору розвідувальної інформації та визначення розташування підводних човнів.
Пристрій більше не експлуатується і наразі зберігається на складі ВМС.
Військові кажуть, що пристрій використовує гідроакустичні датчики для виявлення руху і проходження великих підводних об'єктів поблизу.
Подібні російські гідроакустичні сонари були виявлені в 2021 році в Балтійському морі біля берегів Литви і в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії, повідомили військові.
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підводні течії - вони такі
Мгм.
"Світловий ліхтар".
Сонар (sound navigation and ranging) - це і є гідроакустичний прилад.
Буй.
За нім паплил какой-то...
Дядя.
Крічялі с бєрєга все...
Тьоті.
Не нада, дядя, нє ріскуй!"
На московитів насувається підводний осколок тунгуського метеорита.