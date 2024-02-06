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Кількість персоналу на Запорізькій АЕС нині удвічі менша за необхідну, - Гроссі

заес,аес,запорізька

На окупованій Запорізькій атомній електростанції, порівняно з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції - це понад 10 тис., зараз працює удвічі менше людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної пресконференції із міністром енергетики України Германом Галущенком.

"Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику ми порушуємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції - це більше 10 тис. - зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину", - сказав Гроссі.

За словами очільника МАГАТЕ, питання щодо працівників на ЗАЕС є одним із головних питань, які він планує обговорити із керівництвом станції.

"Мова йде про висококваліфікований і ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати", - додав Галущенко.

Він наголосив, що ті, ким росіяни можуть замінити український персонал, не мають ліцензії, що вплине на роботу ЗАЕС та ядерну та радіаційну безпеку.

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Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (291)


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нема в росатомі бажаючих стать радіоактівним пеплом
інтілігенція кацапов - кулі
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06.02.2024 21:12 Відповісти
 
 