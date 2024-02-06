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Це історичне рішення, - Федоров про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем

федоров

Віцепрем’єр міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав "історичним рішенням" створення в Україні нового роду військ - Сил безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Федоров зазначив: "Надважливе та історичне рішення! Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України.

Рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію.

За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем

Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот рф і скоро виженемо його з українського Криму остаточно.

У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову. А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4133) Зеленський Володимир (23764) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+21
Идиот, ***, уклонист! Ни одного дня не служил в армии! Выучи, что такое " РОД ВОЙСК ", зеленожопый!
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06.02.2024 20:27
+15
"тут можна непогано прибарахлитися" - луною відізвалось в голові...
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06.02.2024 20:27
+14
Федоров а сами беспилотники к решению прилагаются? Или историческое решение закончится генералом и его секретаршей?
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06.02.2024 20:29
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створення нового роду військ - Сил безпілотних систем

Змушений повторитися:
Краще б - створення нового роду військ - Сил безпрезидентних систем !
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06.02.2024 20:23 Відповісти
Потужно і незламно !!! Шо тобі ще треба ? В відосіку ввечері буде мотивація.

Ваабще не понімаю, якого хрєна ви не йдете вмирати за безпечність Лисого з кварталу !!
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06.02.2024 20:53 Відповісти
Ми попереду всієі планети - ше б туди вдосталь дронів
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06.02.2024 20:24 Відповісти
зате саперних лопат на сві сили вистачить
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06.02.2024 20:35 Відповісти
ще б туди Верховного Голокомандувача з IQ вище 80, бо у сьогоденного явно нижче, зате у його куратора Єрмака з ФСБ достатньо
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06.02.2024 20:45 Відповісти
Головне - зробить істЕричну заяву про "історичне рішення" а дрони - то таке...
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06.02.2024 20:48 Відповісти
Ні , ми не попереду, нажаль, Південна Корея випередила, але хай хоч так.
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06.02.2024 20:52 Відповісти
а у Южной Корее есть реальный опыт использование дронов в реальных боевых условиях ?
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06.02.2024 21:07 Відповісти
Досвід у Південної Кореї , очевидно, є. Можливо, не власний, і також не такий масовий на практиці , як у ЗСУ.
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06.02.2024 21:16 Відповісти
Ну якщо цей рід військ ,буде таким самим як додаток "Дія" то" пабєда "не за горами...
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06.02.2024 20:26 Відповісти
рід військ є окремий субєкт господарювання з рахунками в банку і звісно фінансуванням. А це вже кормушка, бо фінансування практично ніхто не перевіряє
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07.02.2024 05:46 Відповісти
Лизун зелений!
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06.02.2024 20:26 Відповісти
на третоьму році війни немає закону про мобілізацію Вони ******** саботують - перемогу, допомогу, повагу , співчуття , все що мала Україна в перші дні втрогнення ВОНИ НЕ ПРОСРАЛИ!!!!!!! ВОНИ УМІЛО ЗИЩИЛИ!!!

ВОНИ ЗАЛИШИЛИ ДИПЛОМАТІЮ НА КОЗИРА!!!

ВОНИ ЗАКРИЛИ ДИПЛОМАТИЧНІ СТОСУНКИ ПАТРІОТАМ ДЕПУТАТАМ !
ВОНИ ЗНИЩИЛИ ПАРЛАМЕНТ!
ВОНИ НИЩАТЬ СВОБОДУ СЛОВА!
ВОНИ НИЩАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ СВОЇМИ АГЕНТАМИ ТА ХОЛУЯМИ!
ВОНИ ВОРОГИ УКРАЇНИ!!!

А мільйон дронів обіцяв Камишін ще в грудні , тепер є род військ та дрони з сараїв? А Камишін успішно вивозить зерно Єрмакоолігархату , котрий захопили за безцінь НАРОДНІ ЗА КНСТИТУЦІЄЮ землі за керівництва ДЕРЖМАЙНА УМЄРОВА ( бувший 10 років керівним менеджера у Ахмєтова )
А ЄРМАК РУЛИТЬ Й НЕ ПРОСИРАЄ А ЗНИЩУЄ!
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06.02.2024 22:13 Відповісти
"тут можна непогано прибарахлитися" - луною відізвалось в голові...
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06.02.2024 20:27 Відповісти
Идиот, ***, уклонист! Ни одного дня не служил в армии! Выучи, что такое " РОД ВОЙСК ", зеленожопый!
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06.02.2024 20:27 Відповісти
😂🤣😂
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06.02.2024 20:32 Відповісти
Конечно, из тех, которые забудут через пару дней.
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06.02.2024 20:27 Відповісти
Надо праздничный день объявить.
А шо те дроны с китайского фуфла собраны это тоже победа?
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06.02.2024 20:27 Відповісти
Аматор про указ аматора!
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06.02.2024 20:28 Відповісти
Федоров а сами беспилотники к решению прилагаются? Или историческое решение закончится генералом и его секретаршей?
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06.02.2024 20:29 Відповісти
якщо шефом куратором цього роду війск будуть- єрмак , агрохімія ,і ще ряд грабіжників України ,не буде ані безпілотників ані грошей.
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06.02.2024 20:34 Відповісти
Агрохімія вже давно це кришує- і сертифікацію і випробування, і постановку на озброєння, і навіть свою компанію має - виробляє Pd-2 який піарив Чмут
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07.02.2024 05:01 Відповісти
Ракетних систем не може Україна наробити в достатній кількості.А роди військ видумують.В США є безпілотники,такі як MQ-Reaper,в нас таких немає і не буде.То в США,ніхто не робить окремий рід військ.
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06.02.2024 20:35 Відповісти
Україна могла зробити достатньо ракат включно до 2023 року, поки антимонопольний комітет, а також певні півні з МО не видав локації підприємств КБ Луч, які частково були релоковані, та заводу Артем. Загину інженери та люди які це виробляли. В 2020 році ракетні програми закрто, заводи переведені на однодений режим. Антонов засіли кгб-щури, які там сиділи давно і спеціально. І ще ряд підприєиств було здано, "вирадково" при яких загинули спеціалісти.
Так, що так вони нас б..ть "зробили".
Дякую виборцям зе!
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06.02.2024 22:36 Відповісти
Завод з виробу пороху був вчамно не релокований. Є достатньо підприємст які б давно цим звйнялося. В нас є три конструкторських КБ з авіації, є виробничі заводи( наповно два, бо Харківський розтовкли). Яке на. й нововедення.
Берлінська про це говорить вже роки.
Це цирк.
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06.02.2024 22:39 Відповісти
Берлінська говорить? Вона хто взагалі? Ракет би зробили,але не тисячі точно.В москалів потужності в разів 10 більші.
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06.02.2024 22:43 Відповісти
Вона, та що вчить операторів, сприяє розвитку цьому напрямку так з 2015 року Це людина, яка вклала в дрони більше ніж хтось Вона про них говорила, коли інші навіть не думали про це.
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07.02.2024 21:08 Відповісти
Гидотно читати від ноунеймів про людей, які тримають фронт вже роками!
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07.02.2024 21:09 Відповісти
Вона ніде не воювала.Вона була виключена з навчального закладу,через не успішність.І то не був Гарвад.
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07.02.2024 21:13 Відповісти
Просто історичне, не потужне.
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06.02.2024 20:38 Відповісти
Зате захват - просто істЕричний...
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06.02.2024 20:50 Відповісти
Ага, бо в 2020 вони розігнали і знищили Аерозвідку- створену волонтерами.
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07.02.2024 05:02 Відповісти
Так вот чего не хватало для пэрэмогы, нового рода войск!
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06.02.2024 20:41 Відповісти
Передайте цьмоу длпбу що морські дрони вже давно існують і попіаритися не вийде.
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06.02.2024 20:41 Відповісти
Що зелені не створять то лайно та вагонні норми відкатів прокатів молоде покоління любить бабло і йому начхати на країну Ваші лозунги вже дістали Ваши справи не відповідають реаліям бла бла
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06.02.2024 20:42 Відповісти
Це рішення дійсно може стати історичним , якщо паперовий дракон не схрумає. А Басалаєва вона така,...ефективна , м"яко кажучи.
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06.02.2024 20:48 Відповісти
Та ясно, Мішаня!
Хіба у Буби є інші, не історичні, рішення?!
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06.02.2024 20:50 Відповісти
Сейчас новый шеврон придумывают. С девизом "Это не те дроиды,которые вы ищете!".
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06.02.2024 20:50 Відповісти
шикса, кому ти тут оте своє кожнодене лайно лиєшь - ти , шлимазел дрони по 2700 штук на день втробляєшь? Кончений нарік.
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06.02.2024 20:57 Відповісти
Когда уже посадят все ворьё? Ну, понятно, что после Победы и смены власти. Но когда уже это будет??? Нет сил смотреть на эти фарисейские морды.
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06.02.2024 20:58 Відповісти
міша як сеттер - вже зробив стойку на бабло.
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06.02.2024 20:58 Відповісти
Ну и в какой Вид Вооруженных Сил будет входить этот Род Войск? Беспилотники есть и в Сухопутных войсках, и в ВМС, и в ... Херней занимаются ребята, не знающие структуру ВС.
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06.02.2024 21:01 Відповісти
а ты прикинь - связисты есть то же в любых частях и у них как не странно есть свой род войск РТВ называется , я вот не понимаю почему такой визг на форуме - беспилотники показали себя эффективно и нужно их выводить в отдельный род войск , нет ну можно их в пихнуть к примеру в то же РТВ но это не совсем то.
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06.02.2024 21:19 Відповісти
А я прикинул. РТВ - это род войск, входящий в состав вида ВСУ - Воздушных Сил.Украины.
В ВС СССР РТВ были родом войск вида ВС - Войска ПВО.
Валить в одну кучу воздушные, морские и наземные дроны - это идиотизм.
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07.02.2024 02:20 Відповісти
В цирку Сенсація!
Новий рід військ
- Безпілотних Накурених Клоунів.
Потужно Штурмових.

І ворогу кінець.
Додаток БЗДІЯ не дасть збрехати.
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06.02.2024 21:06 Відповісти
Бла-бла-бла.
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06.02.2024 21:13 Відповісти
Зелені дебіли, це рішення закономірний наслідок технологічного прогресу у створенні безпілотних систем. Але ж треба підлизати потужну зелену сраку
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06.02.2024 21:16 Відповісти
Рішення скоріше ІСТЕРИЧНЕ, а не ІСТОРИЧНЕ.
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06.02.2024 21:18 Відповісти
Повідомляю про історичну подію пана Федорова:
Такі війська існували і існують в Україні. Вони називаються Ракетні війська
Федоров, як художник художнику, ви в війську колись служили?
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06.02.2024 21:20 Відповісти
Як же їх всіх розпирає від думок про власну значущість! Ось тільки хтось би їм пояснив, що це звичайнісіньке невігластво.
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06.02.2024 21:21 Відповісти
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06.02.2024 21:30 Відповісти
Он не швондер, скорее шариков
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07.02.2024 09:02 Відповісти
скоріше за все, у нього поєднуються риси обох цих персонажів - прихильність до совка швондєра і https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE акторської брехні шарікова.
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07.02.2024 12:48 Відповісти
Идиоты зеленые! Теперь чтобы командир роты попросил дрон провести разведку нужно будет Федорову звонить?
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06.02.2024 21:34 Відповісти
Следующим гыгиальным решением должно быть учреждение еще одного рода войск - Силы Кормления и поения. Блин, самые денежные...
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06.02.2024 21:37 Відповісти
Невже це рішення навіть історичніше за провал голосування у Дії?
Чи тепер не дня без потужного факапа?
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06.02.2024 21:42 Відповісти
У 5 антивоєнних менеджерів вови від Партії Регіонів прибавилося ще Буданов та ФЬОДОРОВ - генерала останньому дати , МАРОДЕРИ!
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06.02.2024 21:52 Відповісти
Тепер всіма безпілотниками буде рохпоряджатися одна людина?
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06.02.2024 21:56 Відповісти
де 40лярдів та тьма дронів
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06.02.2024 22:00 Відповісти
потужно, глобально, безпрецедентно...
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06.02.2024 22:14 Відповісти
Безпілотники будуть складувати на супутнику Притули.
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06.02.2024 22:17 Відповісти
Так, саме «історичне»: один дурень ляпнув, а інші йому аплодують!
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06.02.2024 22:23 Відповісти
То так як на самогонку сусіда Петра приліпити етікетку і акцизну марку, накинути 20-ку і видати за свою. Безпілотники розмаїті волонтерські, самоучки пілоти ну і все як в нас: народ і хлопці скинулися і зробили, а тут їм призначили начальніків і їх родичів бугалтерів і клєрків...
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06.02.2024 22:29 Відповісти
Бачу ухилянта-диверсанта з мікрофоном на фото,з такими банками на руках,він чмоніків буде рвати на передовій, як тузик грілку)
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06.02.2024 22:30 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

Фьйодоров представив новий ''ударний'' БПЛА,що може пролітати 10 км та нести 6 кг. Навіщо нам ракети на 1000 кг тротилу та аналог шахеда на 50 кг вибухівки та дальністю 2500 км? Ми їх зараз фейкодронами вартістю як Боїнг 777 та дальність як в рогатки задрочимо. Незламне НІХ@Я.
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06.02.2024 22:33 Відповісти
Здається це дурня й лишній дерібан бюджету!...Просто підрозділ дронів повинен бути в кожній роті. А генералитет сил дронів, всякі підрозділи забезпечення з своїми генералами це ж величезна дерібан-структура.

Це неправильне рішення!!!
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06.02.2024 22:34 Відповісти
А завтра оце гівно, які і зеленій уяви не мають шо таке Армія, почнут створювати велосипедно-самокаті війська.
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06.02.2024 22:34 Відповісти
Схоже, Моня таки хоче бути Прем'єром...
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07.02.2024 02:22 Відповісти
Айтішники - сама велична і потрібна для людства раса! Без них людство загине!
Армія айтішників всіх переможе!
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07.02.2024 03:33 Відповісти
Написав айтішник, перечитавшись Толкіном
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07.02.2024 09:30 Відповісти
Я написав те, що усі говорять. Навіть у всіх новинах айтішники завжди на першому місці.
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07.02.2024 11:43 Відповісти
Навіть у балеті?
Як же досі людство без вас виживало, не розумію.
Зарозумілість не прикрашає людину!
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07.02.2024 13:11 Відповісти
Коли айтішник https://www.facebook.com/PavloPotapenko Павло Потапенко пише, що в пенсіонерів, які прикидаються зубожілими, IQ меншим ніж в його собаки, хіба це зарозумілість? Це констатація факту.
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07.02.2024 13:44 Відповісти
ЛИЗНУВ! Ну як-же, не дарма призначили головвою ОВА. Україна славиться жополизами від низу до верху.
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07.02.2024 03:53 Відповісти
Яким боком цей жуліковатий жидок до України?
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07.02.2024 23:35 Відповісти
це є історичне рішення
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07.02.2024 05:49 Відповісти
Это не меняет положения дел, назвать то, что уже давно реально (по факту) существует!
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07.02.2024 07:13 Відповісти
 
 