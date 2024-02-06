Це історичне рішення, - Федоров про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем
Віцепрем’єр міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав "історичним рішенням" створення в Україні нового роду військ - Сил безпілотних систем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Федоров зазначив: "Надважливе та історичне рішення! Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України.
Рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію.
За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.
Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот рф і скоро виженемо його з українського Криму остаточно.
У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову. А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв!"
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Змушений повторитися:
Краще б - створення нового роду військ - Сил безпрезидентних систем !
Ваабще не понімаю, якого хрєна ви не йдете вмирати за безпечність Лисого з кварталу !!
ВОНИ ЗАЛИШИЛИ ДИПЛОМАТІЮ НА КОЗИРА!!!
ВОНИ ЗАКРИЛИ ДИПЛОМАТИЧНІ СТОСУНКИ ПАТРІОТАМ ДЕПУТАТАМ !
ВОНИ ЗНИЩИЛИ ПАРЛАМЕНТ!
ВОНИ НИЩАТЬ СВОБОДУ СЛОВА!
ВОНИ НИЩАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ СВОЇМИ АГЕНТАМИ ТА ХОЛУЯМИ!
ВОНИ ВОРОГИ УКРАЇНИ!!!
А мільйон дронів обіцяв Камишін ще в грудні , тепер є род військ та дрони з сараїв? А Камишін успішно вивозить зерно Єрмакоолігархату , котрий захопили за безцінь НАРОДНІ ЗА КНСТИТУЦІЄЮ землі за керівництва ДЕРЖМАЙНА УМЄРОВА ( бувший 10 років керівним менеджера у Ахмєтова )
А ЄРМАК РУЛИТЬ Й НЕ ПРОСИРАЄ А ЗНИЩУЄ!
А шо те дроны с китайского фуфла собраны это тоже победа?
Так, що так вони нас б..ть "зробили".
Дякую виборцям зе!
Берлінська про це говорить вже роки.
Це цирк.
Хіба у Буби є інші, не історичні, рішення?!
В ВС СССР РТВ были родом войск вида ВС - Войска ПВО.
Валить в одну кучу воздушные, морские и наземные дроны - это идиотизм.
Новий рід військ
- Безпілотних Накурених Клоунів.
Потужно Штурмових.
І ворогу кінець.
Додаток БЗДІЯ не дасть збрехати.
Такі війська існували і існують в Україні. Вони називаються Ракетні війська
Федоров, як художник художнику, ви в війську колись служили?
Чи тепер не дня без потужного факапа?
@vinnicanin
Фьйодоров представив новий ''ударний'' БПЛА,що може пролітати 10 км та нести 6 кг. Навіщо нам ракети на 1000 кг тротилу та аналог шахеда на 50 кг вибухівки та дальністю 2500 км? Ми їх зараз фейкодронами вартістю як Боїнг 777 та дальність як в рогатки задрочимо. Незламне НІХ@Я.
Це неправильне рішення!!!
Армія айтішників всіх переможе!
Як же досі людство без вас виживало, не розумію.
Зарозумілість не прикрашає людину!