Це історичне рішення, - Федоров про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем

Віцепрем’єр міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав "історичним рішенням" створення в Україні нового роду військ - Сил безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Федоров зазначив: "Надважливе та історичне рішення! Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України.

Рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію.

За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

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Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот рф і скоро виженемо його з українського Криму остаточно.

У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову. А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв!"

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