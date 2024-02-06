Закон, що передбачає новий пакет допомоги Україні, критично важливий і для оборонної промисловості США, - Кірбі
Затвердження нового пакету допомоги для України є критично важливим для самих Сполучених Штатів.
Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібне додаткове фінансування, щоб мати можливість забезпечувати безперервну допомогу (Україні - ред.) у сфері безпеки",- зазначив він.
Кірбі нагадав, що один із пунктів у законопроєкті, що стосується нового пакета для України, передбачає близько $20 мільярдів для поповнення запасів Пентагону, які вже були надані в якості зовнішньої допомоги. Крім того, за його словами, у пакеті передбачені "значні інвестиції" в оборонну промислову базу США.
"І це насправді критично важливо", - наголосив представник Білого Дому.
Він відзначив ініціативи інших країн продовжувати підтримку України, що адміністрація США вітає. Однак, за його словами, Сполучені Штати, безумовно, мають залишатися справжнім лідером у цьому питанні. Інакше "це точно відчують українські воїни на полі бою, а цього ми хочемо уникнути", зауважив представник Білого дому.
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Війна США з китаем такій самий маразм як і громадянська війна. Китайці за свою історію добре воювали лише з китайцями. Усій війни з зовнішнім ворогами китайці позорно. зливали. Китай не готовий до крупної війни, ні політично ні економічно, щоб там не казали дебіли на цкезорі. І да, у так звану нову вісь зла Китай не входить. Іран-рф-кндр.
Причин нової громадянської війни в США просто не існуе
"та китай ще ніколи за свою історію не мав такої потужної армії та озброєння."
Ви коли пишите подібне, хоча би уточнюйте потужної армії і озброєння на яку епоху? Це по перше, по друге твоя "потужна китайська армія" ніде і ніколи не воювала після програшу у В'єтнамі і не мае взагалі ніякого досвіду. По друге, у твоїй "потужній армії" недавно ставлюся величезний корупційний скандал на тему ракетного палива. В Китаї корупція зашкалюе. І армія одна з найкорумпованіших структур. До речі, в Китаї на протязі усієї історії професію військового зневажали. У навіть у Конфуція є.
"Вся доктрина китаю націлена на завоювання територій та ресурсів."
В доктрині може бути багато чого написано. Вологі фантазії ж у всіх.
"Зараз це відбувається в африці, завтра це буде з Тайвань."
Ще раз повторюю. Тайвань мае цінність лише у вигляди промислової інфраструктури і люба війна на Тайвань призвиде до її знищення. А без неї світовий ринок електроніки відкотить назад років на 60. Той самий Китай де буде брати чіпи для своїх смартфонів? США Тайвань не здасть, там прямі інтереси США.
"Що до китаю - недавно там заявили, що створили нову версію ковід, яка без перебільшення може знищити людство. "
Люди що вірять у штучний ковід, це дебіли. Крапка.
"Уявимо, що і вакцину вони створили тільки для китайців - тоді навіть воювати не доведеться..."
Менше читайте бульварне чтиво.
CBC
Нове опитування показує, що залученість канадців до конфлікту слабшає, а підтримка України слабшає, особливо серед консерваторів.
Опитування, опубліковане 6 лютого Інститутом Ангуса Ріда, свідчить, що чверть канадців вважають, що Канада пропонує «занадто велику підтримку» Україні в її боротьбі, порівняно з 13%, які сказали те саме в травні 2022 року.
Згідно з опитуванням, прихильники консерваторів є рушійною силою цього результату.
Згідно з висновками групи з вивчення громадської думки, відсоток канадців, які голосували за Консервативну партію на останніх виборах, а тепер кажуть, що Канада робить занадто багато для допомоги Україні, зріс більш ніж удвічі - з 19% у травні 2022 року до 43% зараз.
«Хімка, підігрівай шампанське».
Апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що Трамп не має імунітету у федеральній справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року та втручання у вибори США
Колишньому президенту США пред'явлено чотири пункти звинувачення у підривній діяльності на виборах, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів та перешкоджання офіційному розгляду
Трамп заявляв, що має імунітет, оскільки він діяв у своїй офіційній якості президента до і під час заворушень у Капітолії
Рішення колегії із трьох суддів було одностайним Очікується, що екс-президент подасть апеляцію і на сьогоднішнє рішення, і в результаті вердикт виноситиме Верховний суд США
Згідно з цими звинуваченнями, згідно з американським законодавством, Трампу загрожує до 50 років ув'язнення.
Однак досвідчені стратеги зазначають, що Сі Цзіньпін отримує вищу прибутковість за кожен вкладений юань.
Життя в США дорожче, ніж в Китаї.
Аналітичні центри в Сполучених Штатах підрахували, що військові бюджети двох супротивників можна порівняти.
Те що Україні обходиться в 1$, для США обійдеться в 10$. Так, що дешевше США фінансувати Україну, ніж самим воювати.