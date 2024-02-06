Закон, що передбачає новий пакет допомоги Україні, критично важливий і для оборонної промисловості США, - Кірбі

Затвердження нового пакету допомоги для України є критично важливим для самих Сполучених Штатів.

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібне додаткове фінансування, щоб мати можливість забезпечувати безперервну допомогу (Україні - ред.) у сфері безпеки",- зазначив він.

Кірбі нагадав, що один із пунктів у законопроєкті, що стосується нового пакета для України, передбачає близько $20 мільярдів для поповнення запасів Пентагону, які вже були надані в якості зовнішньої допомоги. Крім того, за його словами, у пакеті передбачені "значні інвестиції" в оборонну промислову базу США.

"І це насправді критично важливо", - наголосив представник Білого Дому.

Він відзначив ініціативи інших країн продовжувати підтримку України, що адміністрація США вітає. Однак, за його словами, Сполучені Штати, безумовно, мають залишатися справжнім лідером у цьому питанні. Інакше "це точно відчують українські воїни на полі бою, а цього ми хочемо уникнути", зауважив представник Білого дому.

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