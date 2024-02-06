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Закон, що передбачає новий пакет допомоги Україні, критично важливий і для оборонної промисловості США, - Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

Затвердження нового пакету допомоги для України є критично важливим для самих Сполучених Штатів.

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібне додаткове фінансування, щоб мати можливість забезпечувати безперервну допомогу (Україні - ред.) у сфері безпеки",- зазначив він.

Кірбі нагадав, що один із пунктів у законопроєкті, що стосується нового пакета для України, передбачає близько $20 мільярдів для поповнення запасів Пентагону, які вже були надані в якості зовнішньої допомоги. Крім того, за його словами, у пакеті передбачені "значні інвестиції" в оборонну промислову базу США.

"І це насправді критично важливо", - наголосив представник Білого Дому.

Він відзначив ініціативи інших країн продовжувати підтримку України, що адміністрація США вітає. Однак, за його словами, Сполучені Штати, безумовно, мають залишатися справжнім лідером у цьому питанні. Інакше "це точно відчують українські воїни на полі бою, а цього ми хочемо уникнути", зауважив представник Білого дому.

Читайте також: Процес ухвалення допомоги в Конгресі США продовжується, Україна має двопартійну підтримку, - Кірбі

Автор: 

США (22685) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
Прості американці не цікавляться тим що відбувається навіть за кордонами їх штату. А про Україну вони навіть на карті не найдуть.
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06.02.2024 20:44
+7
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06.02.2024 20:34
+4
Судячи з усього, трампліну ***** на отой +, на жаль.
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06.02.2024 20:42
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06.02.2024 20:34 Відповісти
Трамп ше не вкурив шо для США це +
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06.02.2024 20:39 Відповісти
Судячи з усього, трампліну ***** на отой +, на жаль.
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06.02.2024 20:42 Відповісти
У трампа логіка проста: всі плюси при Байдені зараховуються Байдену. Тому трамп буде руїнити все, до чого донягнуться руки.
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06.02.2024 21:31 Відповісти
он разрушает свою страну чтобы насолить байдену??? он просто конченный моральный урод
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06.02.2024 23:04 Відповісти
Все он вкурил, не будьте столь наивными. Трамп блокирует конгресс только ради того, что к выборам у Байдена на всех фронтах было плохо, что бы он ничего не мог предоставить как победу, вот и все.
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06.02.2024 21:42 Відповісти
По цьому законі ATACAMS,чи інших далекобійних ракет масово не нададуть і авіації не нададуть.Хоча в США багато тисяч різних ракет і багато авіації більше,ніж у всіх інших країн НАТО разом взятих.Сили НАТО це десь 70 відсотків сили США.
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06.02.2024 20:40 Відповісти
этот законопроект не примут. даже часть демократов считает что за него нельзя голосовать.
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06.02.2024 20:41 Відповісти
Просто та частина демократів дуже ******** мексикосів і називає методи у цьому законопроєкті драконівськими.
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06.02.2024 21:02 Відповісти
чому наші політики не доносять павду до простих американців? трамп намагається задобрювати гітлера, хоче укласти угоду з терористом! який проводить геноцид, та готується знищити США руками трампа!
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06.02.2024 20:41 Відповісти
Прості американці не цікавляться тим що відбувається навіть за кордонами їх штату. А про Україну вони навіть на карті не найдуть.
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06.02.2024 20:44 Відповісти
тому і програють новій вісі зла - рашка+китай+іран. і отримають або громадянську війну, або війну з китаєм.
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06.02.2024 21:12 Відповісти
Лише у хворих фантазіях цензоріських експертів.
Війна США з китаем такій самий маразм як і громадянська війна. Китайці за свою історію добре воювали лише з китайцями. Усій війни з зовнішнім ворогами китайці позорно. зливали. Китай не готовий до крупної війни, ні політично ні економічно, щоб там не казали дебіли на цкезорі. І да, у так звану нову вісь зла Китай не входить. Іран-рф-кндр.

Причин нової громадянської війни в США просто не існуе
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06.02.2024 21:51 Відповісти
Кретини цього не бачуть із за своєї тупості, та китай ще ніколи за свою історію не мав такої потужної армії та озброєння. Вся доктрина китаю націлена на завоювання територій та ресурсів. Зараз це відбувається в африці, завтра це буде з Тайвань. США можуть поступитися островом, та тоді їм прийдется забути про лідерство у світі. Що до китаю - недавно там заявили, що створили нову версію ковід, яка без перебільшення може знищити людство. Уявимо, що і вакцину вони створили тільки для китайців - тоді навіть воювати не доведеться...
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06.02.2024 22:49 Відповісти
Кретин тут лише ти що назбирав різної маячні із жовтої преси.
"та китай ще ніколи за свою історію не мав такої потужної армії та озброєння."
Ви коли пишите подібне, хоча би уточнюйте потужної армії і озброєння на яку епоху? Це по перше, по друге твоя "потужна китайська армія" ніде і ніколи не воювала після програшу у В'єтнамі і не мае взагалі ніякого досвіду. По друге, у твоїй "потужній армії" недавно ставлюся величезний корупційний скандал на тему ракетного палива. В Китаї корупція зашкалюе. І армія одна з найкорумпованіших структур. До речі, в Китаї на протязі усієї історії професію військового зневажали. У навіть у Конфуція є.

"Вся доктрина китаю націлена на завоювання територій та ресурсів."
В доктрині може бути багато чого написано. Вологі фантазії ж у всіх.

"Зараз це відбувається в африці, завтра це буде з Тайвань."
Ще раз повторюю. Тайвань мае цінність лише у вигляди промислової інфраструктури і люба війна на Тайвань призвиде до її знищення. А без неї світовий ринок електроніки відкотить назад років на 60. Той самий Китай де буде брати чіпи для своїх смартфонів? США Тайвань не здасть, там прямі інтереси США.

"Що до китаю - недавно там заявили, що створили нову версію ковід, яка без перебільшення може знищити людство. "
Люди що вірять у штучний ковід, це дебіли. Крапка.

"Уявимо, що і вакцину вони створили тільки для китайців - тоді навіть воювати не доведеться..."
Менше читайте бульварне чтиво.
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07.02.2024 01:48 Відповісти
жовту пресу не читаю взагалі. по поводу китайської армії я читав звіт Пентагону за 2022р, там йшлося, що США у ймовірному конфлікті з китаєм програють з віругідністю 60%. А по деяким напрямкам перевага китаю катастрофічна. Потім подивись недавні випробування нових китайських гіперзвукових ракет. За ковід - почитай звіт та відповідь британських вірусологів. Якщо хочеш ховати голову в пісок - ніхто не забороня.
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07.02.2024 10:53 Відповісти
А канадці все більше наслідують Трампа.

CBC

Нове опитування показує, що залученість канадців до конфлікту слабшає, а підтримка України слабшає, особливо серед консерваторів.

Опитування, опубліковане 6 лютого Інститутом Ангуса Ріда, свідчить, що чверть канадців вважають, що Канада пропонує «занадто велику підтримку» Україні в її боротьбі, порівняно з 13%, які сказали те саме в травні 2022 року.

Згідно з опитуванням, прихильники консерваторів є рушійною силою цього результату.

Згідно з висновками групи з вивчення громадської думки, відсоток канадців, які голосували за Консервативну партію на останніх виборах, а тепер кажуть, що Канада робить занадто багато для допомоги Україні, зріс більш ніж удвічі - з 19% у травні 2022 року до 43% зараз.
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06.02.2024 20:43 Відповісти
Так роби шось, там у канадах.
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06.02.2024 20:57 Відповісти
Трюдо з Гунькою підгадив.
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06.02.2024 21:00 Відповісти
Не *** ні разу, робить.
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06.02.2024 21:08 Відповісти
Настав зірковий час трампістів. Можешь святкувати.

«Хімка, підігрівай шампанське».
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06.02.2024 21:31 Відповісти
Іди з миром ..........убогая
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06.02.2024 21:38 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка, балєзнайе?
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06.02.2024 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/@prayergroup8060 Prayer Group
Апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що Трамп не має імунітету у федеральній справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року та втручання у вибори США
Колишньому президенту США пред'явлено чотири пункти звинувачення у підривній діяльності на виборах, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів та перешкоджання офіційному розгляду
Трамп заявляв, що має імунітет, оскільки він діяв у своїй офіційній якості президента до і під час заворушень у Капітолії
Рішення колегії із трьох суддів було одностайним Очікується, що екс-президент подасть апеляцію і на сьогоднішнє рішення, і в результаті вердикт виноситиме Верховний суд США
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06.02.2024 20:54 Відповісти
Трампу пред'явлено звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «змову з метою обману Сполучених Штатів», «змову з метою втручання в офіційні процедури», «втручання та спробу втручання в офіційні процедури» та «змову проти прав».

Згідно з цими звинуваченнями, згідно з американським законодавством, Трампу загрожує до 50 років ув'язнення.
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06.02.2024 22:03 Відповісти
Вот только электорат маговских идиотов ни как не хочет этого понять. То есть задорнов таки оказывается был прав. Они таки тупые.
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06.02.2024 20:58 Відповісти
Прекрасно,государство их оплатит,а государство где эти деньги возьмёт, у кого отберёт?
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06.02.2024 21:03 Відповісти
Критики величезного оборонного бюджету США (886 мільярдів доларів) вказують на відносно невеликі військові витрати Китаю - 230 мільярдів доларів на папері.

Однак досвідчені стратеги зазначають, що Сі Цзіньпін отримує вищу прибутковість за кожен вкладений юань.
Життя в США дорожче, ніж в Китаї.
Аналітичні центри в Сполучених Штатах підрахували, що військові бюджети двох супротивників можна порівняти.

Те що Україні обходиться в 1$, для США обійдеться в 10$. Так, що дешевше США фінансувати Україну, ніж самим воювати.
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06.02.2024 21:10 Відповісти
А що там, ваня, у вас - на смєхдєржаві - з бюджетом? На скромні потреби дмітрія алкогольєвіча вистачить? Чи навіть вас, клавіатурних дятлів, обкладуть новим на то податком?
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07.02.2024 02:02 Відповісти
Закушуй, ваня, закушуй. Бо впадеш і голову розвалиш.
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07.02.2024 02:25 Відповісти
Кірбі лукавить, говорячи про допомогу Україні. Якби Байден хотів дати допомогу, то закрив би кордон ще вчора. Але він знущається зі здорового глузду, з американців та українців, пропонуючи закон про кордон, в якому зазначено, що він буде закриватися, тільки якщо приплив нелегалів перевищить 5 тис. на день. Ясно, що республіканці обурені таким знущанням. Від допомоги Україні вони не відмовляються, але при такій завзятості Байдена щодо нелегалів вони кажуть, що "тепер питання кордону вирішать виборці 5 листопада"
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06.02.2024 21:38 Відповісти
Лицемірство від байденутих.
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06.02.2024 21:57 Відповісти
А повідай-но мені, Анджєла,: путін - ***** чи ніт?
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07.02.2024 04:01 Відповісти
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06.02.2024 22:44 Відповісти
Ну в этом же и вся и "соль" (причина) кому достанутся откаты от щедрых военных заказов, кто их получит (чьи "друзи" и спонсоры) в какую предвыборную копилку пойдут барыши!
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07.02.2024 07:04 Відповісти
 
 