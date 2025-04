Верховну Раду закликають допустити журналістів до засідань і в кулуари

Правозахисні громадські організації, медіа та журналісти у день відкриття 11-ї сесії Верховної Ради закликали парламент стати більш відкритим для медіа й суспільства, а заходи безпеки посилити, включно з підготовкою укриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інститут масової інформації.

Автори заяви закликають парламент повернутися до забезпечення принципів відкритості своєї діяльності, а саме:

забезпечити можливість присутності журналістів під час засідань Верховної Ради та спілкування з народними депутатами в кулуарах парламенту;

завчасно оприлюднювати порядки денні засідань Верховної Ради;

сприяти й підтримувати залучення організацій громадянського суспільства до засідань комітетів Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медіарух закликав Зеленського та правоохоронні органи відреагувати на системний тиск на незалежних журналістів і розслідувачів

"Допуск журналістів до будівлі Верховної Ради України, завчасна публікація списку законопроєктів, які плануються до розгляду, забезпечать українців суспільно важливою інформацією. Так само важливо, щоб представники громадянського суспільства мали змогу долучатися до засідань парламентських комітетів, висловлювати позиції щодо зареєстрованих законопроєктів та ініціатив, які мають бути розроблені", – йдеться в заяві.

За умов забезпечення заходів безпеки така відкритість парламенту, вважають заявники, підвищить довіру суспільства до його діяльності й сприятиме активній співпраці організацій громадянського суспільства та народних депутатів.

Автори заяви зазначають, що 2022 року введення обмежень можна було пояснити інтересами національної безпеки через широкомасштабне вторгнення РФ та потребою безпеки Верховної Ради. Втім, робота парламенту в закритому режимі у 2024 році, після майже двох років з початку широкомасштабного вторгнення та десяти – з початку війни РФ проти України, викликає чимало питань.

Також читайте: Єврокомісія у своїх рекомендаціях нагадала українській владі про відключені телеканали і закликала відновити незалежний медіаландшафт

"Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії. Який сенс говорити про небезпеку від присутності медіа в залі парламенту, коли про хід і результати розгляду законопроєктів суспільство дізнається з прямих трансляцій народних депутатів у соціальних мережах? До того ж парламент – надто велика за кількістю залучених людей структура, щоб його засідання проходили непомітно. Відтак замість продовження існуючої ситуації недопуску журналістів до будівлі парламенту варто обговорювати заходи безпеки, наприклад, підготовку укриттів", – вважають автори заяви.

Заявники зазначають, що ознакою збереження демократії, попри війну, стане повернення громадськості можливості комунікувати з народними депутатами в зрозумілий і прозорий спосіб.

"Медіа мають отримати можливість інформувати суспільство про те, які питання розглядає єдиний законодавчий орган країни, які аргументи лунають під час обговорення. Відкритість парламенту передбачає доступність інформації про його процедури для громадськості, а також створення умов для повноцінної комунікації народних депутатів України з українським суспільством", – йдеться в заяві.

Також читайте: Зеленський підписав Закон "Про медіа"

Заяву підписали:

Центр прав людини ZMINA

Інститут масової інформації

Медіарух

ГО "КРИМСОС"

ГО "Донбас СОС"

БФ "СХІД-SOS"

Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"

Медійна ініціатива за права людини

БО "БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез"

Колегія юристів з морського права України

Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан"

ГО "Київський Освітній центр "Простір толерантності"

ГО "Центр "Соціальна Дія"

Гірна Дарія, журналістка, авторка каналу "Обличчя Незалежності"

"Новини Донбасу"

Центр громадянських свобод

Укрінформ

ГО "Жінки в медіа"

Фундація Суспільність

Український незалежний центр політичних досліджень

Центр політико-правових реформ

Інститут демократії імені Пилипа Орлика

ГО "UKRAINEPRIDE"

Громадянська мережа ОПОРА

Видання "Ґрати"

Міжнародне товариство прав людини – Українська секція

Освітній дім прав людини – Чернігів

ГО "Кримський процес"

ГО "Інститут миру та порозуміння"

ГО "Трус Хаундс"

ГО "Гельсінська ініціатива – ХХІ"

"Еспресо"

ГО "Центр громадянської просвіти "Альменда"

Євген Спірін, журналіст, ведучий

ГО "Експертна група "Сова"

ГО "Харківський антикорупційний центр"

ГО "Громадське радіо"

Кримська правозахисна група

ГО "Платформа прав людини"

ГО "Детектор медіа"

ГО "Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля"

ГО "Інкубатор демократичних ініціатив"

ГО "Правозахисне об'єднання "ПРАВЕ ДІЛО"

Національна спілка журналістів України

Комісія з журналістської етики (КЖЕ)

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

Bihus.іnfo

Hromadske.ua

Дмитро Тузов, Радіо NV

Яна Брензей, "Вікна-новини"

Роман Кульчинський, "Тексти"

Наталя Соколенко, Українське радіо

Вадим Карп’як, ICTV

Богдана Неборак, The Ukrainians

Людмилка Тягнирядно, Українське радіо

Богдан Логвиненко, The Ukraїner

Євгенія Моторевська, керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів The Kyiv Independent

Мирослава Барчук, Суспільне

Антон Скиба, продюсер The Globe and Mail

Анастасія Бакуліна, "Свідомі"

Азад Сафаров, продюсер Sky News, співзасновник "Голоси дітей"

Анна Бабінець, Slidstvo.info

Настя Станко, Slidstvo.info