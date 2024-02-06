Радник президента США Салліван летить у Брюссель домовлятися з НАТО про допомогу Україні

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 7 лютого перебуватиме з візитом у Брюсселі, де говоритиме з генсеком НАТО та учасниками засідання Північноатлантичної Ради про спільні зусилля на підтримку України.

Про це повідомила у вівторок речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієнн Вотсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час цих зустрічей пан Салліван обговорить низку ключових питань перед 75-м ювілейним самітом НАТО в Вашингтоні, в тому числі, продовження нашої підтримки України, нашу відповідь на російську агресію", - зауважила представниця адміністрації США.

Крім того, за її словами, під час зустрічей йтиметься про інвестиції союзників по НАТО у зміцнення спільної оборони й стримування, в тому числі шляхом інвестування в оборонно-промислові бази.

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