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Радник президента США Салліван летить у Брюссель домовлятися з НАТО про допомогу Україні

салліван

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 7 лютого перебуватиме з візитом у Брюсселі, де говоритиме з генсеком НАТО та учасниками засідання Північноатлантичної Ради про спільні зусилля на підтримку України.

Про це повідомила у вівторок речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієнн Вотсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час цих зустрічей пан Салліван обговорить низку ключових питань перед 75-м ювілейним самітом НАТО в Вашингтоні, в тому числі, продовження нашої підтримки України, нашу відповідь на російську агресію", - зауважила представниця адміністрації США.

Крім того, за її словами, під час зустрічей йтиметься про інвестиції союзників по НАТО у зміцнення спільної оборони й стримування, в тому числі шляхом інвестування в оборонно-промислові бази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван та Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю КНДР і РФ

Автор: 

НАТО (6436) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+7
дЄрмак уже теж вилетів до Саллівана?
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06.02.2024 20:59
+5
Тормозил помощь а теперь прозрел. Что же произошло.
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06.02.2024 20:59
+5
ДРОНИ?Та Камишин зерно Ахметки вивозить на ДОВОЄННОМУ РІВНІ - ото міністр стратегічних галузей!.І Залужний двічі своїми інтервю волав їм про дрони , А вони на популіста Фьодорова по сараям робити скинули _ СУКИ ПРодажні кремлівські
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06.02.2024 21:30
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тобто нам пи-пи-пи...
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06.02.2024 20:57 Відповісти
да - владіміру путіну пара пі-пі в чемодан
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06.02.2024 21:07 Відповісти
О цей наварить каші!

«Голуб миру»…
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06.02.2024 23:15 Відповісти
пішов робити свій Real politician
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07.02.2024 06:13 Відповісти
Таваріші пенсіонери і інваліди Києва - в ваших ногах доля України. Ідіть на Банкову !!!
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06.02.2024 20:58 Відповісти
доля світу була у ногах женькі пірожина
нажаль не дошел женька до москви
прігожин поверіл договорняку с путіним
тепер червяков корміт 🤡
а есче с него зробили наркомана і обезьяну с гранатой
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06.02.2024 21:10 Відповісти
13…, ну а далі що?

Ну, прийдуть пінсеонери. І що робити далі?

У 2014 русня оттяпала Крим.
У 2024 щовтратить Україна?

Тому не требо провакацій! Серьезні дія так не плануються- « завтра виходьте…».

Якщо Плану нема, то і дій не може бути.
Украіна не росія з її попом Гапоном.
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07.02.2024 01:05 Відповісти
ну який план може бути в мене ?

в мене ні ресурсів, ні політичної ваги.

але ж починати з чогось треба ?
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07.02.2024 09:09 Відповісти
дЄрмак уже теж вилетів до Саллівана?
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06.02.2024 20:59 Відповісти
Тормозил помощь а теперь прозрел. Что же произошло.
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06.02.2024 20:59 Відповісти
Салліван стратег молодий креативщик в питаннях безпеки - На початк повномасштабки вважав Китай проблеіою номер один+загрозу ядерки від Рашки ...Так коливався й Байден . А Єрмак звичайно був йому "попутчиком з Кремля "...Були ж перемовини МАРОДЕРНІ зУмєровим у т ч ... мирні перемовини ... Й над другому році все з Салліваном помінялося. А козир **** перекинувся на лобістів типу Расмусена . А для видимості не провокувати трампістів на тему МАРОДЕРНІ - навіть Нулад обіймалася з трьома кабанами у США( з Єрмаком у т ч)...
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06.02.2024 21:07 Відповісти
Вот и накриативили что Украине теперь воевать не чем. Если бы ни дроны то был бы полный капец.
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06.02.2024 21:17 Відповісти
ДРОНИ?Та Камишин зерно Ахметки вивозить на ДОВОЄННОМУ РІВНІ - ото міністр стратегічних галузей!.І Залужний двічі своїми інтервю волав їм про дрони , А вони на популіста Фьодорова по сараям робити скинули _ СУКИ ПРодажні кремлівські
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06.02.2024 21:30 Відповісти
КОЛИ СПЕЦАЛЬНО зривали мобілізацію, виготовлення снарядів. щоб підтсавити ЄДИНУ надію ЗСУ зі ШТАБОМ й дотягли до такого !!! То хіба це все не в змові - ЄРМАК-ХУЙЛО -ТРАПМ( Такер Карлсон їхму поміч)
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06.02.2024 21:33 Відповісти
Этому креативщику дал характеристику Пионтковский.
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06.02.2024 21:24 Відповісти
Піонтковький вже за республіканців топить й мовчить про Єрмака -Козира
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06.02.2024 22:15 Відповісти
Слухай уважніше піонковського.

Він патріот України та
дае дуже серьезний аналіз реальності.
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06.02.2024 23:19 Відповісти
Стидаюся запитати: це той Піонтковський, що харошийруZZкій?
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07.02.2024 01:27 Відповісти
авторитет **** старець русскохарошій -а шо там латиніна ?
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06.02.2024 22:16 Відповісти
Обережніше на поворотах, Наталья!

Вік піонтковського тобі не сподобався?

Так тут не стрип клуб з молодими конями. Крокуй далі!
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06.02.2024 23:23 Відповісти
В середу в СЕНАТІ голосування по закону Байдена ,у республіканців 49 голосів - якщо хоча б половин з них підтримає закон -це буде сигнал для тих республіканців не з МАГА у Палаті хто ЩЕ боїться Трампа ...
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06.02.2024 21:00 Відповісти
отримав "цу" від мацковського роботодавця,як саме розтягути в часі, або взагалі припинити допомогу Україні....
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06.02.2024 21:01 Відповісти
чухню пишете!
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06.02.2024 21:13 Відповісти
Президент США Джо Байден не підтримає законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю у розмірі 17,6 млрд доларів без урахування потреб України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в https://www.nbcnews.com/politics/national-security/national-security-adviser-jake-sullivan-refuses-rule-strikes-iran-rcna137140 інтерв'ю NBC News.
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06.02.2024 21:14 Відповісти
Не путайте ТРАМПІСТІВ з Карлсосом , завербованим Кремлем й ситуацією кризи ІСТОРИЧНО безпрецедентного масштабу !!!Зняття СПІКЕРА своїми ж ( голосами республіканців) , декілька втеч від шатдауну за чотри!!! місяці в зарано початий передвиборчий процес затятого ******** , *********** нова проблема вже не з ядерною а навіть з просто третьою світовою ...
А на цьому фоні МАРОДЕРНЯ розхитує країну ветеранами, захисниками, волонтерами , Залужним та усім його штабом - бо у вови впало й піднімають вручну, а воно знову падає від його зусиль надиктованих Кремлем ...
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06.02.2024 21:23 Відповісти
читаю чухню,котрою пробують оправдати відсутність допомоги Україні із-за відсутності котрої гине український народ. А якщо я Вам скажу.що це є американські домовленості демократів і республіканців, як відтермінувати допомогу Україні , і на полі війни , з величезними українськими втратами, все таки зберегти лице куйлу і таки відірвати шмат України,котру цей нелюд окупував???
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06.02.2024 21:32 Відповісти
Це не говір - оглянуться на ВОВ ім Сталіна !ЦЕ АСМЕРИКА! Мій батько на фронті, маневруючи по льоду Ладоджського під Ленінградом з трупами звідти та їжею туди користувався капелькою ленд-лізу - СТУДОБЕКЕРОМ зі США та тушонкою з галетами. А коли почалося справжде знищення - НА НОРМАНДІЇ!!!

а не Европа тодішня з Штатами виростили Гітлероа зі Сталіном? Як й сьогодні *****!У США не залишилося державних діячів - лише політики. У широкому розумінні , Байден мабуть найдоросліший ДЕРЖАВНИК АЛЕ...
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06.02.2024 21:39 Відповісти
Не варто розмазувати відсутність американської допомоги Україні і її народу.Негідна поведінка ,лицемірство,і брехня, ідуть в одну ногу із ******** Америкою,
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06.02.2024 21:45 Відповісти
й з минулою теж було , А наші про Україну думають, як американці про себе?
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06.02.2024 22:17 Відповісти
кажемо американець - думаємо ГРОШІ ... Хіба це новина? й скільки вони викинули на укроМАРОДЕРЩИНУ ? тут ось вова генштаб з головним скидає заради себе , а його офшори вже луснуть скоро від намародереного - аби все в рот ТІЛЬКИ!!! американцям заглядуємо?
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06.02.2024 22:21 Відповісти
Вообще не очень это хорошо. Это говорит о том, что в США не ожидают в ближайшее время подвижек по закону о помощи Украине. А на счету каждый день.....
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06.02.2024 21:13 Відповісти
И каждый день плитка ложится,асфальтоукладки не простаивают
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06.02.2024 22:19 Відповісти
Ну шо, Бидон, довыдрыгивался - "Только не обострить".
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06.02.2024 21:16 Відповісти
прозхитуй далі помагай МАРОДЕРНІ - ***** ЗЕ ЄР-татровим та кремлю!
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06.02.2024 21:27 Відповісти
Адміністрація Байдена крутиться як вуж на сковорідці щоб і підтримку Україні не надавати (бо республіканці принципово вперлись з кордоном і не хочеться перед виборами дати їм козирі), і щоб Україна не пішла на заморозку війни до виборів (тому що тоді у Байдена справедливо спросять - а як же ти допомагав)
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06.02.2024 21:27 Відповісти
Республіканці, справжні , котрі десятиріччями виривали на своїх виборах рішення проблеми кордону зараз в шоці , що Трамп маневрує своїм иінтересами й вже відмовляється від рішення по кродону ,бо це мало що йому вже дасть, а ***** точно не догодить домопомогою Україні ( чому б тому Такеру Карслсону їхати на вербовку до Кремля).
Але у той же час ті старезні республіканці не хочуть залишати насидженні свої крісла в місцевих владах... вони вичікують, підспівуючи розлюченому Трмпові . 8 лютого верховний суд США розпочне ще одну історичну віху - дозволити чи ні й надалі незгодним з вибором американців кандидатам в Президенти штурмувати Капітолій з ДОЗВОЛЕНОЮ В КРАЇНІ ЗБРОЄЮВ РУКАХ ЕЛЕКТОРАТУ
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06.02.2024 21:49 Відповісти
ну апеляційний суд Трамп програв. Я сподіваюся, що таке ж буде і на верховному суді, а цей негідник Карлсон завжди був у нього на підспівках, стільки брехні вже понаписував і надрукував і знову чекаємо чергову брехню з інтерв'ю міжнародного кримінального злочинця хутина. І взагалі, якого хріна журналіст з Америки (нехай навіть і такий говнистий) поїхав до Росії брати інтерв'ю у міжнародного терориста? **** просто.
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07.02.2024 06:23 Відповісти
Ну Трамп же видав на суді, що попередніх президентів Америки судити не можна за їхні дії протиправні, а то як же вони працюватимуть після того, як їх термін скінчиться? пояснення звичайно нижче за плінтус.
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07.02.2024 06:25 Відповісти
схоже що трампісти не підтримають допомогу попри всі намагання
дуже дуже ху*ово
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06.02.2024 21:58 Відповісти
не завжди те що пишуть в якості мети насправді нею є. Можливо Салліван поїхав привезти європейцям скуштувати трохи червоних ліній, схвилювання, та обережності, аби не спровокувати російського ведмедя...
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07.02.2024 00:13 Відповісти
А от цікаво, чим там пригощатимуть того кремлівського крета, щоб зкріпно було?
Невже щямі та брагою?
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07.02.2024 00:37 Відповісти
Опять "кремлевского пацана " оправили, значит он должен сказать европейцам, что никакой помощи Украине администрация Байдена не даст из-за договорнячка с кремлем "проклятых республиканцев"!
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07.02.2024 05:56 Відповісти
 
 