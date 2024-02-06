Радник президента США Салліван летить у Брюссель домовлятися з НАТО про допомогу Україні
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 7 лютого перебуватиме з візитом у Брюсселі, де говоритиме з генсеком НАТО та учасниками засідання Північноатлантичної Ради про спільні зусилля на підтримку України.
Про це повідомила у вівторок речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієнн Вотсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час цих зустрічей пан Салліван обговорить низку ключових питань перед 75-м ювілейним самітом НАТО в Вашингтоні, в тому числі, продовження нашої підтримки України, нашу відповідь на російську агресію", - зауважила представниця адміністрації США.
Крім того, за її словами, під час зустрічей йтиметься про інвестиції союзників по НАТО у зміцнення спільної оборони й стримування, в тому числі шляхом інвестування в оборонно-промислові бази.
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«Голуб миру»…
нажаль не дошел женька до москви
прігожин поверіл договорняку с путіним
тепер червяков корміт 🤡
а есче с него зробили наркомана і обезьяну с гранатой
Ну, прийдуть пінсеонери. І що робити далі?
У 2014 русня оттяпала Крим.
У 2024 щовтратить Україна?
Тому не требо провакацій! Серьезні дія так не плануються- « завтра виходьте…».
Якщо Плану нема, то і дій не може бути.
Украіна не росія з її попом Гапоном.
в мене ні ресурсів, ні політичної ваги.
але ж починати з чогось треба ?
Він патріот України та
дае дуже серьезний аналіз реальності.
Вік піонтковського тобі не сподобався?
Так тут не стрип клуб з молодими конями. Крокуй далі!
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в https://www.nbcnews.com/politics/national-security/national-security-adviser-jake-sullivan-refuses-rule-strikes-iran-rcna137140 інтерв'ю NBC News.
А на цьому фоні МАРОДЕРНЯ розхитує країну ветеранами, захисниками, волонтерами , Залужним та усім його штабом - бо у вови впало й піднімають вручну, а воно знову падає від його зусиль надиктованих Кремлем ...
а не Европа тодішня з Штатами виростили Гітлероа зі Сталіном? Як й сьогодні *****!У США не залишилося державних діячів - лише політики. У широкому розумінні , Байден мабуть найдоросліший ДЕРЖАВНИК АЛЕ...
Але у той же час ті старезні республіканці не хочуть залишати насидженні свої крісла в місцевих владах... вони вичікують, підспівуючи розлюченому Трмпові . 8 лютого верховний суд США розпочне ще одну історичну віху - дозволити чи ні й надалі незгодним з вибором американців кандидатам в Президенти штурмувати Капітолій з ДОЗВОЛЕНОЮ В КРАЇНІ ЗБРОЄЮВ РУКАХ ЕЛЕКТОРАТУ
дуже дуже ху*ово
Невже щямі та брагою?
договорнячка с кремлем"проклятых республиканцев"!