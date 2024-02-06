Україна хоче відкрити в Грузії "другий фронт", - кандидат у прем’єр-міністри Грузії Кобахідзе щодо знайденої вибухівки нібито з України
Кобахідзе прокоментував ситуацію зі знайденою в Грузії вибухівкою, яку нібито везли з Одеси в РФ та заяву Посольства України в Грузії щодо цього інциденту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.news.
У відповідь на заклик українського посольства в Грузії утриматись від політизації питання вибухівки, кандидат у прем'єри Грузії Іраклій Кобахідзе відповів, що посольство України не зробило б такої заяви, якби у Києва був посол у Грузії. Він підкреслив, що питання безпеки країни і політизація - несумісні.
"Політизація тут ні до чого, вони загрожували нашим державним інтересам. До чого тут політизація? Безпека країни - це теж політичне питання, але політизація не має до цього жодного стосунку. Якби в України був посол у Грузії, вони, напевно, не зробили б такої заяви", - наголосив грузинський політик.
Крім того Кобахідзе заявив, що факти, представлені СДБ Грузії, є доказом того, що високопоставлені чиновники українського уряду хочуть другого фронту в Грузії.
Транзит вибухівки з України в РФ
Напередодні Служба безпеки Грузії заявила, що вилучила вантаж з вибуховими пристроями, який нібито везли з Одеси, частину вибухівки мали доправити до Воронежа у Росію.
Згодом Посольство України в Грузії прокоментувало заяву грузинських спецслужб, повідомивши, що українська сторона перевіряє інформацію та закликає Грузію утриматися від політизації питання.
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Пічалька, ніт?
А ці заяви, просто чудовий спосіб показати Рашці свою лояльність, ось і все
Ти , децл , в курсі що із оприлюдненого кацапами списку загиблих військовополонених -четверта частина осіб вже давним давно обміняна і вдома знаходиться ? Методичку зміни , тролю
Кобахідзе заявив, що факти, представлені СДБ Грузії, є доказом того, що високопоставлені чиновники українського уряду хочуть другого фронту в Грузії.
Ушльопок грузинський , поясни - як це в'яжеться одне з одним .??