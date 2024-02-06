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Україна хоче відкрити в Грузії "другий фронт", - кандидат у прем’єр-міністри Грузії Кобахідзе щодо знайденої вибухівки нібито з України

Кандидат у прем'єри Грузії Іраклій Кобахідзе

Кобахідзе прокоментував ситуацію зі знайденою в Грузії вибухівкою, яку нібито везли з Одеси в РФ та заяву Посольства України в Грузії щодо цього інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  SOVA.news.

У відповідь на заклик українського посольства в Грузії утриматись від політизації питання вибухівки, кандидат у прем'єри Грузії Іраклій Кобахідзе відповів, що посольство України не зробило б такої заяви, якби у Києва був посол у Грузії. Він підкреслив, що питання безпеки країни і політизація - несумісні.

"Політизація тут ні до чого, вони загрожували нашим державним інтересам. До чого тут політизація? Безпека країни - це теж політичне питання, але політизація не має до цього жодного стосунку. Якби в України був посол у Грузії, вони, напевно, не зробили б такої заяви", - наголосив грузинський політик.

Крім того Кобахідзе заявив, що факти, представлені СДБ Грузії, є доказом того, що високопоставлені чиновники українського уряду хочуть другого фронту в Грузії.

Транзит вибухівки з України в РФ

Напередодні Служба безпеки Грузії заявила, що вилучила вантаж з вибуховими пристроями, який нібито везли з Одеси, частину вибухівки мали доправити до Воронежа у Росію.

Згодом Посольство України в Грузії прокоментувало заяву грузинських спецслужб, повідомивши, що українська сторона перевіряє інформацію та закликає Грузію утриматися від політизації питання.

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Автор: 

вибухівка (470) Грузія (1844)


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Топ коментарі
+61
В Грузії була чесна людина Кікабідзе, ні за які гроші, медальки не продалась і той вже нема.
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06.02.2024 21:22
+49
Звичайна кацапська провокація і цей гандон підіграє кацапні.
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06.02.2024 21:20
+35
А ви свою окуповану кацапами територію не хочете повернути? Вже змирилися, подарували кацапам!
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06.02.2024 21:22
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********* це Абхазія.
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07.02.2024 01:23 Відповісти
Звичайна кацапська провокація і цей гандон підіграє кацапні.
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06.02.2024 21:20 Відповісти
В Грузії була чесна людина Кікабідзе, ні за які гроші, медальки не продалась і той вже нема.
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06.02.2024 21:22 Відповісти
А де ж їм бути? В цій захопленій орками країні?
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06.02.2024 23:23 Відповісти
А ти, ваня, мусиш шрайбати із Зажопінска, прикриваючись аґліцкім флагам.
Пічалька, ніт?
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07.02.2024 00:19 Відповісти
З такими "грузинами" Грузію рашка обкарнає до розмірів Ватікану!
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07.02.2024 02:56 Відповісти
А ви свою окуповану кацапами територію не хочете повернути? Вже змирилися, подарували кацапам!
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06.02.2024 21:22 Відповісти
де те падло було 2008 року?
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06.02.2024 21:23 Відповісти
он еще маленький был тогда и сидел на коленках рузького солдата...
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06.02.2024 21:26 Відповісти
Слухав Сьосьо Павлєашвілі! Пам'ятаю, як цей "грузин" у 2008 році з синком - російським офіцером, кліп зняв. Ходять такі, синуля російськими погонами поблискує, а рлсійськи танки під Тбілісі.
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07.02.2024 03:01 Відповісти
йому було років 5
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06.02.2024 21:27 Відповісти
Всеодно - плядь!
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07.02.2024 03:02 Відповісти
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07.02.2024 10:12 Відповісти
Повзав під столом.
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06.02.2024 21:39 Відповісти
В яйцях сидів.
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06.02.2024 21:41 Відповісти
в 2008 році він в шортіках і в підколінках залазив на стульчик і розказував віршики дяді Вові Ху@лу,а потім дядя Вова Ху@ло цьомав його в животік і трахав в анальну дірочку тому,коли Іраклій виріс,він став кінченим
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06.02.2024 23:43 Відповісти
А вони з кацапами за територію Абхазії вже всьо пАрьЄшалі?
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06.02.2024 21:24 Відповісти
Бункерный выродок по всему миру пона@рал - вот теперь это дерьмо и воняют. Наше правительство должно в срочном порядке и по каждому такому поводу собирать совбез ООН и тыкать носом представителей в это дерьмо.
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06.02.2024 21:24 Відповісти
ні, до 2019-го. У Грузії вибори восени. Будуть вибирати своїх слуг і іванішвілі.
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06.02.2024 21:38 Відповісти
Ну да. Уже готовятся бригады из КМП на морских дронах для высадки в Абхазии. Не грузинам же воевать.
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06.02.2024 21:24 Відповісти
Хоче , то й що з того?
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06.02.2024 21:25 Відповісти
Ще одна московська шмарка. І куди акартвело котиится?
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06.02.2024 21:27 Відповісти
Як можна везти в рашу через Грузію? Яким шляхом?Морем,суходолом.....
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06.02.2024 21:27 Відповісти
Через Румунію, Болгарію і Турцію. І всі пропустили, а на скрєпному кордоні знайшли. 😂
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06.02.2024 23:22 Відповісти
Українці схожі з грузинами: в країнах повно героїв і гандонів(
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06.02.2024 21:28 Відповісти
Після війни з росією в 2008 році, 25% населення виїхало з країни. Серед тих, що залишилися, переважають проросійські настрої. Ще подивимось, що нас чекає, якщо доживемо до виборів.
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06.02.2024 21:39 Відповісти
Везли з України через Воронеж .... аж до Грузії !! ?? А чого так далеко ? Можна ж було "ешелон вибухівки" рвонути біля штабу СВО у Ростові або у м. Енгельс прямо на льотній полосі !!
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06.02.2024 21:30 Відповісти
Щось я забув, коли останній раз була війна між Грузією і Україною? І як Україна може напасти без спільних кордонів
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06.02.2024 21:31 Відповісти
Грузини були в складі військ Бату, якы штурмували Київ, в 1242 році
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06.02.2024 21:39 Відповісти
Походу монголов там был только Батый с корешами
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06.02.2024 22:10 Відповісти
У х..... в орді ті ж самі дикі кочові та скотарські племена, що і у Бату.
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06.02.2024 22:25 Відповісти
Монголы в свою армию забирали войска покоренных народов. За несколько лет до нападения на Русь, они захватили Грузию.
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06.02.2024 22:47 Відповісти
"Не раскачивайте лодку российско-грузинской дружбы!"
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06.02.2024 22:43 Відповісти
мацкаль довбаний
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06.02.2024 21:33 Відповісти
Грузин ...кого походження.
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06.02.2024 21:41 Відповісти
Гнида фсбешна
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06.02.2024 21:41 Відповісти
Нічим грузину зайнятись ? То оголосіть референдум "Про приєднання Грузії до Абхазії".
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06.02.2024 21:42 Відповісти
А кинь по базах даних - і виявиться, що цей чорт на лапах "вєсьма інтєрєсний тіпчік"
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06.02.2024 21:42 Відповісти
Воронєж? А чого не Кримський міст відразу?!
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06.02.2024 21:43 Відповісти
Звісно Україна хотіла б і другий і третій фронт, але якщо цього не сталося після анексії Росією частини Грузії, то навряд цьому дасть раду якась вибухівка. Україна прекрасно це розуміє.
А ці заяви, просто чудовий спосіб показати Рашці свою лояльність, ось і все
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06.02.2024 21:45 Відповісти
У Тіфлісько-Кутаїській губернії не може бути прем'єр-міністра.
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06.02.2024 21:49 Відповісти
Як раз і грузиська влада відкрила другий фронт проти України,ще спочатку інтервенції.
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06.02.2024 21:53 Відповісти
Невже "гордий" Грузинський народ ліг чи готовий легти під рашистів? Політики деякі Грузії так точно готові.
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06.02.2024 21:56 Відповісти
колись Може вони були "гордим народом" А зараз щось таке...
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07.02.2024 06:09 Відповісти
Ой жесть.... В какое ЕС хотят грузины с такой властью?0_о Это просто трэш.
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06.02.2024 22:07 Відповісти
И почему бы и нет. Если есть грузины желающие покошмарить кацапню в Абхазии или ещё где рядом, надо помочь чем можем.
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06.02.2024 22:08 Відповісти
Який в чорта другий фронт. Ми свій вже два роки тримаємо. Думайте, друзі, вільні грузини, як повернути до державних кордонів західну й північну частини країни, бо з такою владою й з такими заявами все більше шансів перетворитися в чергову ГНР (грузинську народну республіку), яка буде знову віками вилізувати дупу маскальським "боярам".
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06.02.2024 22:15 Відповісти
тролєй , гдє тєла пагібшіх плєнних ? Не успєлі под дату ліквідацію правєсті ? ((
Ти , децл , в курсі що із оприлюдненого кацапами списку загиблих військовополонених -четверта частина осіб вже давним давно обміняна і вдома знаходиться ? Методичку зміни , тролю
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06.02.2024 22:25 Відповісти
Зедипломати вже зробили заяву про призупинення дипломатичних відносин з грузинською областю параші , чи як там вірно цей термін зветься ?
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06.02.2024 22:21 Відповісти
Тут навіть виникає питання -хто більше про-кацапський,чи "братушкі"-серби,чи-грузини,як можна перетворитись у таке ганчір'я та сміття?
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06.02.2024 22:31 Відповісти
серби і грузини на 90% - путінолизи, антиукраїнці
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07.02.2024 11:52 Відповісти
Оце як гей , та ще прихований ,то хочь грузинський хочь український 🤡 однаково небеспечні ...для держав
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06.02.2024 22:33 Відповісти
По поводу "найденной взрывчатки в аккумуляторе " который перевозился в мини- автобусе (миниван) с Одесы в россиюшку , по моему ... из области сочинений Дугина !. , только непонятно почему этую "новость" превозгласил не какой то сыщик , а никому неизвестный фантазер ?. Они грузины ненашли взрыфчатки в большом тягаче с прицепом , которыий взорвался на путинском мосту ? А здесь бац , и поймали "терористов" Наверно употребляют какие то тяжолые химические весщества.с крторыми делится захарова.
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06.02.2024 22:35 Відповісти
Грузинські правоохоронці повідомили, що до перевезення вантажу начебто причетний кандидат у депутати в Одеську райраду Андрій Шарашидзе ... родом з міста Батумі.

Кобахідзе заявив, що факти, представлені СДБ Грузії, є доказом того, що високопоставлені чиновники українського уряду хочуть другого фронту в Грузії.

Ушльопок грузинський , поясни - як це в'яжеться одне з одним .??

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06.02.2024 22:41 Відповісти
Просто ще одна продажна ****, що за червонець матір рідну продасть
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06.02.2024 23:19 Відповісти
Казковий Дибіл
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06.02.2024 23:21 Відповісти
Не одну Мар'яну Безуглу шершні виїб@ли в мозок
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06.02.2024 23:48 Відповісти
Дурак ты "Вася",дурак
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06.02.2024 23:55 Відповісти
Та якось похій, що там ротом говорить той Маімуна Вірішвілі.
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07.02.2024 00:21 Відповісти
Д какой из вас фронт? Мы все видели, как в 2008 «бежали робкие грузины».
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07.02.2024 03:42 Відповісти
Достойные "Кикабидзе" умерли в Грузии, остались в руководстве и власти только такие мелкие лицемерные трусы как "Кобахидзе"!
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07.02.2024 06:25 Відповісти
стати "Коба" одна из кликух Сралина!
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07.02.2024 06:26 Відповісти
Та до Воронежа простіше БПЛА дістати чим перти вибухівку манівцями!
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07.02.2024 07:10 Відповісти
70% грузинів - кацапське сміття
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07.02.2024 11:56 Відповісти
 
 