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Говорили про конфіскацію активів РФ, - Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Корманом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Ваш візит напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення – важливе свідчення солідарності з Україною", – зазначив Володимир Зеленський.

Було обговорено подальший процес набуття Україною повноправного членства в ОЕСР, питання роботи Офісу Організації в Україні та реалізації Програми ОЕСР для нашої держави.

Окрему увагу співрозмовники приділили реформуванню українського законодавства, зокрема в контексті взаємодії в межах участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях, а також приєднання нашої держави до цієї Групи як повноцінного учасника.

Президент порушив питання долучення ОЕСР до процесу реконструкції України, зокрема в частині експертної та консультаційної підтримки.

Співрозмовники також обговорили тему податкових стимулів для бізнесу та страхування ризиків для інвесторів в українську економіку.

Окремо Володимир Зеленський і Матіас Корман зупинилися на пошуку шляхів використання заморожених російських активів для відновлення України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і генсек офісу Організації економічного співробітництва та розвитку Корман обговорили відновлення України. ФОТОрепортаж

Корман і конфіскація коштів

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) конфіскація (849) ОЕСР (76) актив (238)


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Топ коментарі
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06.02.2024 22:14
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06.02.2024 22:11
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06.02.2024 22:10 Відповісти
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06.02.2024 22:11 Відповісти
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06.02.2024 22:12 Відповісти
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06.02.2024 22:14 Відповісти
Ого, як оживився останнім часом майже нелегітимний!
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06.02.2024 22:15 Відповісти
Усі вже починають забувати,але сьогодні на фронт надійшли перші 100 000 СТО ТИСЯЧ дронів,як і обіцяв ЗЕленський.
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06.02.2024 22:22 Відповісти
А мнє лєтать, а мнє лєтать, а мнє лєтать охота!
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06.02.2024 22:26 Відповісти
Зеленський нелигітимний льотчик - так, понарошку, чі по приколу... А скоро стане і прізіндентом в звязку з вимушеними обставинами!
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07.02.2024 09:53 Відповісти
ось такий болт мені показали
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06.02.2024 23:54 Відповісти
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07.02.2024 02:55 Відповісти
Бо євреї дуже ******* гроші
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07.02.2024 04:53 Відповісти
Боже, ну і кончений. Йому аби тільки лапу на гроші накласти.
Очевидно ж що європейці ніколи не віддадуть ці гроші.
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06.02.2024 22:18 Відповісти
А ще про погоду, музику та танці з зірками. Потім про ППО, потім про генетику, потім про фармацевтику та мікробіологію і наприкінець про теорію чорних дір.

ЗЄ може про що завгодно говорити і у всьому однаково розбирається.
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06.02.2024 22:22 Відповісти
Дайте на прапітаеніє бившему клоуну Кремлевской сцени с моїм другом Бакановим ! Ми все в свої офшори все в семою
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06.02.2024 22:23 Відповісти
Наші морпіхи підняли в Кринках український прапор, - DeepState !
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06.02.2024 22:24 Відповісти
Зеленський стає нелегітимним через декілька місяців!
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06.02.2024 22:50 Відповісти
На фото, біля верхглавкома сидить Сівоха ???!
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06.02.2024 22:53 Відповісти
Привид Сивохи!
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07.02.2024 09:54 Відповісти
говорили говорили .....сіли тай заплакали...
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06.02.2024 23:10 Відповісти
всі ви лохи тому що забули що у скумбріїї сьогодні 46!!!!!
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06.02.2024 23:23 Відповісти
А де Єрмак,чому його не має на фото?Володимир Санич без Андрія Борисовича навіть ширінку самостійно не застьобує,а тут переговори про баблішко і без Єрмака...
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06.02.2024 23:31 Відповісти
поруч не менша гнида шурма, а козирь певно за дверима стоїть
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06.02.2024 23:57 Відповісти
де обіцяний мені смартфон, казьол ванючий?
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06.02.2024 23:57 Відповісти
Не надо говорить,бери и конфискуй, покажи как это делается.
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07.02.2024 06:10 Відповісти
Пока не будет ПОЛНОГО БОЙКОТА агрессора и захватчика, а не каких-то непонятных и мутных "санкций" по существу мало, что измениться.
БАБЛО - это главный столп современного БЫРЫЖНОГО мира и если можно отобрать у одних, значит можно отобрать у кого угодно, поэтому БАРЫЖНИКИ всего мира переживают не столько за БАРЫЖНИКОВ паРашки, а за свое собственное БАБЛО (нажитое "непосильным трудом" денно и ночно, "не смыкая очей")!
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07.02.2024 06:16 Відповісти
Всемирные гастроли "Цирка с Банковой"....
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07.02.2024 10:01 Відповісти
 
 