Говорили про конфіскацію активів РФ, - Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Корманом
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, який перебуває в нашій країні з візитом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
"Ваш візит напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення – важливе свідчення солідарності з Україною", – зазначив Володимир Зеленський.
Було обговорено подальший процес набуття Україною повноправного членства в ОЕСР, питання роботи Офісу Організації в Україні та реалізації Програми ОЕСР для нашої держави.
Окрему увагу співрозмовники приділили реформуванню українського законодавства, зокрема в контексті взаємодії в межах участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях, а також приєднання нашої держави до цієї Групи як повноцінного учасника.
Президент порушив питання долучення ОЕСР до процесу реконструкції України, зокрема в частині експертної та консультаційної підтримки.
Співрозмовники також обговорили тему податкових стимулів для бізнесу та страхування ризиків для інвесторів в українську економіку.
Окремо Володимир Зеленський і Матіас Корман зупинилися на пошуку шляхів використання заморожених російських активів для відновлення України.
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Очевидно ж що європейці ніколи не віддадуть ці гроші.
ЗЄ може про що завгодно говорити і у всьому однаково розбирається.
БАБЛО - это главный столп современного БЫРЫЖНОГО мира и если можно отобрать у одних, значит можно отобрать у кого угодно, поэтому БАРЫЖНИКИ всего мира переживают не столько за БАРЫЖНИКОВ паРашки, а за свое собственное БАБЛО (нажитое "непосильным трудом" денно и ночно, "не смыкая очей")!