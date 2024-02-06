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Новини Війна
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Залужний підписав зміни до правил акредитації журналістів під час воєнного стану

преса

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний затвердив зміни до наказу щодо правил акредитації журналістів під час дії воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

Згідно зі змінами, опублікованими на сайті Міністерства оборони, відтепер акредитованим представникам медіа дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у "жовтій" зоні, до якої є вільний доступ цивільного населення, у межах маршруту, погодженого командувачем (командиром) угруповання військ. Дозвіл можна отримати на підставі заяви акредитованого медійника, яку розглядатимуть впродовж трьох календарних днів з моменту її подання.

Робота ж окремих акредитованих представників медіа у "червоній" зоні може бути дозволена виключно у супроводі відповідних посадових осіб як виняток, "з метою об’єктивного інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються Російською Федерацією, за клопотанням Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України Головнокомандувачем Збройних Сил України або відповідним командувачем (командиром) угруповання військ".

Під час роботи у "червоній" зоні представники медіа зобов’язуються надати зібрані фото- та відеоматеріали на перевірку щодо наявності інформації з обмеженим доступом, а також погодити їх поширення та оприлюднення з відповідальною посадовою особою.

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Окрім цього, з додатку №1 забрали пункт 1.10., у якому йшлося про негайне припинення роботи представника медіа на військовому об'єкті "у разі виникнення ситуації, яка може загрожувати його життю та здоров’ю..." Як раніше пояснювала директорка ІМІ Оксана Романюк, саме цей пункт командири військових формувань використовували як привід відмовляти журналістам у доступі до "червоної" зони.

Зауважимо, що в додатку №4 цього ж наказу зазначено, що Збройні сили України та інші складові сил оборони не несуть відповідальність "за безпеку, життя та здоров’я, забезпечення повернення, а також питання страхування життя, здоров’я та майна публічних осіб, до думки яких прислуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо)", тож за це особисто відповідає акредитований представник медіа.

Серед інших затверджених змін: акредитація журналістів здійснюватиметься на строк до 12 місяців.

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Нагадаємо, від 3 березня 2023 року в Україні діяли змінені правила отримання журналістами акредитації під час дії воєнного стану. Командувачі в районах відповідальності визначали три зони для перебування представників ЗМІ. Зокрема, у "червоній" ділянці робота акредитованих медійників була повністю заборонена, а в "жовтій" можна було працювати лише в супроводі пресофіцера. Окрім цього, прескарта нового зразка була затверджена зі строком дії до 6 місяців.

Автор: 

журналістика (1754) ЗМІ (1358) воєнний стан (570) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+25
От якби Залужний ще мав право підписати указ про звільнення зеленського!
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06.02.2024 22:17
+9
Нема чого робить журнаповіям у ЗСУ та тем більш у бригадах. Є штатна пресслужба частини - вона надасть необхідну інфу.
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06.02.2024 22:27
+7
..похоже, Бутусову обратка прилетает.. а может мне мерещится?? Юрий, будьте осторожны..
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06.02.2024 22:28
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Это типа нападки на свободу слова "в исполнении Залужного". Валерий Фёдорович, не ведитесь на зебильно-ху#ловские ИПСО и больше такого не подписывайте.
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06.02.2024 22:17 Відповісти
Їх якраз пускають...
...на відміну від непридворних!
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06.02.2024 23:33 Відповісти
Ви уважно читали що там написано?)) Навпроти, тепер в жовтій зоні журналісти самі можуть перебувати.. І в червону є дозвіл, і акредитацію збільшили до одного року. Так вкиди і робляться, одне не прочитає, інше недочує, а третє скаже Залужний заборонив журналістам знімати...)
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07.02.2024 01:37 Відповісти
Это не обязанность Залужного такое подписывать...
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07.02.2024 08:34 Відповісти
Він сам розбереться зі своїми обов'язками, без підказок подоляцьких шмар
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07.02.2024 09:31 Відповісти
Тут вонючим зебилом Думом запахло.
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07.02.2024 13:43 Відповісти
От якби Залужний ще мав право підписати указ про звільнення зеленського!
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06.02.2024 22:17 Відповісти
Нема чого робить журнаповіям у ЗСУ та тем більш у бригадах. Є штатна пресслужба частини - вона надасть необхідну інфу.
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06.02.2024 22:27 Відповісти
це скоріше проти Юри зміни, а то бачте їздить в Авдос і дає людям реальну картину жопи яка там відбувається..
А зебломарафонські будуть і далі їздити, бо їм акридетації сам бох цирку видає
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06.02.2024 23:12 Відповісти
Так тут як би навпроти більше прав надали, правда хто дозволи буде виписувати?
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07.02.2024 01:41 Відповісти
..похоже, Бутусову обратка прилетает.. а может мне мерещится?? Юрий, будьте осторожны..
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06.02.2024 22:28 Відповісти
Іванов с Петровим проти
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06.02.2024 22:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=meiED_sj0lQ&t=1435s
Троянський віслюк
починаючи з 17 хвилини Лапін читає текст Андрія Цаплієнко - від кого від кого , а від нього ТАКОЇ ЧІТКОЇ КАРТИНКИ МАРОДЕРІВ не очікувала - СЛАВА ТАКИМ ВІЙСЬКОВИФМ ЖУРНАЛІСТАМ! ( він же ніби-то на гівноплюсах Марафонив?

https://www.youtube.com/@ihorlapin Lapin FROM UKRAINE
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06.02.2024 23:02 Відповісти
З 19 хвилини. Але і попередні хвилини дуже цікаві.
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07.02.2024 01:01 Відповісти
аби зайшли - атм вже все поглянуть
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07.02.2024 02:39 Відповісти
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06.02.2024 22:50 Відповісти
ну с зелей в образе швондера нарукожопили фотожоперы а безуглая как влитая зашла)
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06.02.2024 22:54 Відповісти
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07.02.2024 09:55 Відповісти
Усе вірно, на війні потреба ВОЄННАЯ цензура.
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06.02.2024 23:04 Відповісти
Десь на Банковій у зеленого ЛІДОРА щось засвербіло.
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06.02.2024 23:07 Відповісти
⚡️СВИТАН: отставка Залужного - только вершина айсберга! Главного в заявлении Зеленского НЕ ЗАМЕТИЛИ
https://www.youtube.com/watch?v=5GEmQePC9kc
Дуже чітко про те , з різкістю та сарказмом Світана, чому й куди треба знімати Залужного Хто таке Умєров. й т д
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06.02.2024 23:09 Відповісти
1. В цивілізованій країні скандал, рівня "спецоперації" по Бігусу, призводить по імпічменту. В Україні Зеленського відставили керівника департаменту СБУ - коли вже подітися було нікуди.

За дужками поки що залишимо тиск посольств країн-спонсорів проєкту Бігус.

Справа Бігуса: замість імпічменту президента… "відставили" керівника департаменту https://prm.ua/sprava-bihusa-zamist-impichmentu-prezydenta-vidstavyly-kerivnyka-departamentu-sbu/
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07.02.2024 03:31 Відповісти
Недочерчіль. хотів порулити генералами, а отримав недімпічмент з Малюком у ВР - ПОЛДЯКА ПАРТНЕРАМ !
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07.02.2024 04:05 Відповісти
Пр.Зеленский дает интервью СМИ Италии и рассказывает о больших изменениях в правительстве . Самое интересное : что он Президет разказывает иностранцам ,но не своим гражданам .... не тем которые его выбирали. ! ! !.
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07.02.2024 04:06 Відповісти
 
 