Росіяни завдають до 2500 ударів по території Донеччини, - керівник ОВА Філашкін

Армія РФ щоденно завдає від 1500 до 2500 ударів по Донецькій області.

Про це у коментарі Reuters заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог обстрілює (регіон) від 1500 до 2500 разів на день", - сказав він.

При цьому Філашкін наголосив на тому, що Москва все ще прагне захопити область повністю.

"Ворожі обстріли такі щільні, такі важкі, майже щодня", - додав керівник ОВА.

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