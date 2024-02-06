Росіяни завдають до 2500 ударів по території Донеччини, - керівник ОВА Філашкін
Армія РФ щоденно завдає від 1500 до 2500 ударів по Донецькій області.
Про це у коментарі Reuters заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог обстрілює (регіон) від 1500 до 2500 разів на день", - сказав він.
При цьому Філашкін наголосив на тому, що Москва все ще прагне захопити область повністю.
"Ворожі обстріли такі щільні, такі важкі, майже щодня", - додав керівник ОВА.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар06.02.2024 23:25 Відповісти Мені подобається 0
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