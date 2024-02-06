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Росіяни завдають до 2500 ударів по території Донеччини, - керівник ОВА Філашкін

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Армія РФ щоденно завдає від 1500 до 2500 ударів по Донецькій області.

Про це у коментарі Reuters заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог обстрілює (регіон) від 1500 до 2500 разів на день", - сказав він.

При цьому Філашкін наголосив на тому, що Москва все ще прагне захопити область повністю.

"Ворожі обстріли такі щільні, такі важкі, майже щодня", - додав керівник ОВА.

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Автор: 

обстріл (28365) Донецька область (8401) Філашкін Вадим (19)


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ТАК УНИЧТОЖТЕ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК !!! КАК МАРИУПОЛЬ !!! И НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ !!! ВЫ К ЭТОМУ ВЕДЁТЕ !?
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06.02.2024 23:25 Відповісти
 
 