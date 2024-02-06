Протягом 6 лютого росіяни 31 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 123 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та авіаудар (4 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), артилерії (14 вибухів) та FPV-дроном (1 вибух). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (11 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи), а також танкові обстріли (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи)".

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