Протягом 6 лютого росіяни 31 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 123 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та авіаудар (4 вибухи).
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), артилерії (14 вибухів) та FPV-дроном (1 вибух). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (11 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи), а також танкові обстріли (4 вибухи).
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).
Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).
Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи)".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль