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Новини Війна
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Державна агенція з рекрутингу до ЗСУ почне працювати у березні в чотирьох містах, - Міноборони

зсу,армія

Державна агенція з рекрутингу "Свідомо" розпочне роботу наприкінці березня 2024 року. Мета проєкту — інформувати населення про те, як долучитися до лав Збройних Сил України.

Про це заявив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Агенція створить центри у чотирьох містах: Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Це буде абсолютно цивільна структура.

"Це пілотні проєкти. Базова версія — це в ЦНАП: для того, щоб людина могла прийти й поставити рекрутеру всі питання, які в неї є з приводу служби: як долучитися, які є вакансії та інше", — пояснив Бежевець.

За його словами, людина може кілька разів прийти, матиме змогу залишити свої дані.

"Якщо на момент коли вона прийшла немає вакансії, наприклад, яка б задовольняла потреби людини. В такому випадку рекрутер буде зобов’язаний, як тільки така вакансія з’явиться, по своїй базі даних цю людину знайти, передзвонити і сказати: шановний, будь ласка, приходьте, поспілкуємося", — розповів уповноважений з питань рекрутингу.

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Після того як людину відберуть на посаду, рекрутер зобов’язаний супроводжувати її на кожному етапі — аж до військової частини.

Автор: 

Міноборони (7343) мобілізація (3044) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+17
Спочатку зробити все для дискредитації ЗСУ та мобілізації, а потім відкрити центри рекрутингу.

Геніально!!!
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07.02.2024 00:13
+4
Й зараз є безкоштовно розміщені на сайтах work.ua, robota ua. Там й зарплатні вказані. Але це нецікаво, бо грошей нікуди залити. Треба рекрутингові центри створити, ввалити купу бабла. Ще й гроші брати з частин, або з держави за підбір.
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07.02.2024 01:22
+3
Люта маячня. Які вакансії? Які потреби людини? Хто на них дивиться? Де?
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06.02.2024 23:53
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Люта маячня. Які вакансії? Які потреби людини? Хто на них дивиться? Де?
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06.02.2024 23:53 Відповісти
Й зараз є безкоштовно розміщені на сайтах work.ua, robota ua. Там й зарплатні вказані. Але це нецікаво, бо грошей нікуди залити. Треба рекрутингові центри створити, ввалити купу бабла. Ще й гроші брати з частин, або з держави за підбір.
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07.02.2024 01:22 Відповісти
Справа в тому, що, коли потрапляєш безпосередньо у військову частину, ніхто тебе не питає, ким ти хочеш бути. Особливо зараз. Направлення одне - в піхотинці-штурмовики. І похрін командиру, чи ти дроновод, чи артилерист, чи танкіст. Дронів, гармати чи танка все одно для тебе вже нема. А штурмовиків критична недостача.
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07.02.2024 07:13 Відповісти
Ні ну нормально. Воєнкомати срали на призовників. ТЦК серуть на мобілізованих. Зробили нових серунів, які ще не можуть але намагаються (а штат то дується) на такі тілорухи потрібено набрати тих хто буде дзвонити і говорити (дай бог щоб це були герої які за певних причин вже не можуть воювати) але "караван йде"
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07.02.2024 00:09 Відповісти
Спочатку зробити все для дискредитації ЗСУ та мобілізації, а потім відкрити центри рекрутингу.

Геніально!!!
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07.02.2024 00:13 Відповісти
Цікаво - а ще вистачить м'яса до тієї дати відкритя?
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07.02.2024 00:15 Відповісти
чому ти досі не спалив свій укр паспорт. Нахєра ти тримаєшся за ненависну тобі країну?!
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07.02.2024 08:33 Відповісти
наблюдая за действиями многих теперешних руководителей страны становится очень страшно, что во время войны у власти оказались такие долбоебы.
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07.02.2024 00:23 Відповісти
В березні, б...ть. А Україна ще буде в березні? Там в Авдіївці людей не лишилось. Та і взагалі із початкової хвилі добровольців мало хто лишився, поки батальйон шашлики-Буковель віддтягується і Євробачення спонсорує.
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07.02.2024 00:45 Відповісти
Нехай ця агенція пояснить, як вижити солдату-інваліду на 800 гривень в місяць
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07.02.2024 04:56 Відповісти
В Україні немає пенсії по інвалідності 800 грн.
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07.02.2024 08:31 Відповісти
А хто писав про пенсію? Мова про тих, хто після поранення виводиться поза штат і починає отримувати оті 500-800 грн.
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07.02.2024 08:42 Відповісти
Для кого весь оцей брєд? Правильно, для лоха.
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07.02.2024 08:14 Відповісти
В Україні рекрутингу не може бути взагалі. Що таке рекрутинг? Це найм на роботу. Чим можуть заманити на роботу? Тільки заробітною платнею. В нашому випадку тільки грошима. Хто піде на зарплату в 20 к. в місяць. А у разі поранення взагалі поза штат? Одиниці. У Великобританії людей більше звільняється ніж іде на контракт. Вони вважають , що не дуже добрі умови служби. А що казати про Україну. Будь яка посада в ЗСУ за 20 к. це хєрня. Балачка має починатися хоча б з 50 к. в місяць. І ніяких позаштатів взагалі. Якщо ви підписали зі мною контракт, то будьте добрі оплачувати. Тобто рекрутинг не можливий, а мобілізація провалена і її не буде. Треба приймати не один закон, а міняти цілу купу інших. У верховній раді всі депутати аферисти. Всі міністерства аферисти. Ну і зєля найбільший аферист. Все іде до того що протяжність фронту треба буде скорочувати. Ми не витягнемо 1000 км. фронту. Ха ха ха.
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07.02.2024 09:31 Відповісти
 
 