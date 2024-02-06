Державна агенція з рекрутингу до ЗСУ почне працювати у березні в чотирьох містах, - Міноборони
Державна агенція з рекрутингу "Свідомо" розпочне роботу наприкінці березня 2024 року. Мета проєкту — інформувати населення про те, як долучитися до лав Збройних Сил України.
Про це заявив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Агенція створить центри у чотирьох містах: Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Це буде абсолютно цивільна структура.
"Це пілотні проєкти. Базова версія — це в ЦНАП: для того, щоб людина могла прийти й поставити рекрутеру всі питання, які в неї є з приводу служби: як долучитися, які є вакансії та інше", — пояснив Бежевець.
За його словами, людина може кілька разів прийти, матиме змогу залишити свої дані.
"Якщо на момент коли вона прийшла немає вакансії, наприклад, яка б задовольняла потреби людини. В такому випадку рекрутер буде зобов’язаний, як тільки така вакансія з’явиться, по своїй базі даних цю людину знайти, передзвонити і сказати: шановний, будь ласка, приходьте, поспілкуємося", — розповів уповноважений з питань рекрутингу.
Після того як людину відберуть на посаду, рекрутер зобов’язаний супроводжувати її на кожному етапі — аж до військової частини.
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