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Після наради з Умєровим дійшов висновку, що законопроєкт про мобілізацію необхідно ухвалити у першому читанні, - Лубінець

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий у першому читанні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал омбудсмена.

"Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.

У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати", - повідомив Лубінець.

Лубінець про законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має низку суперечливих норм

Також читайте: Новий законопроєкт про мобілізацію має низку суперечливих норм, - Лубінець

Автор: 

омбудсмен (474) мобілізація (3044) Лубінець Дмитро (591) Умєров Рустем (599)


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Топ коментарі
+66
Швидко перевзувся. Прям в польоті
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07.02.2024 00:20
+58
"Ну, Конституция уже не такая уж и Конституция, а законы не такие уж и законы. А что вчера говорил - уже не помню © Лубинец
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07.02.2024 00:33
+51
Домовились не порушувати традиції порушувати закони.
показати весь коментар
07.02.2024 00:23
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