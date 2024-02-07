Після наради з Умєровим дійшов висновку, що законопроєкт про мобілізацію необхідно ухвалити у першому читанні, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий у першому читанні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал омбудсмена.
"Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.
У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати", - повідомив Лубінець.
Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має низку суперечливих норм
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