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Авіація та ракетні війська протягом 6 лютого уразили 14 районів зосередження росіян, 3 артилерійські засоби, 3 ЗРК, 2 склади і пункт управління, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ протягом 6 лютого 2024 року.

Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ протягом 4 лютого завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, - Генштаб

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авіація (4116) Генштаб ЗС (6544) ракети (4020)


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