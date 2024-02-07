Авіація та ракетні війська протягом 6 лютого уразили 14 районів зосередження росіян, 3 артилерійські засоби, 3 ЗРК, 2 склади і пункт управління, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ протягом 6 лютого 2024 року.
Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника".
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