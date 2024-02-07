По всій території Україні було оголошено повітряну тривогу, рашисти атакували ракетами, "шахедами" (оновлено)

Зранку 7 лютого у всіх областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

5.58 - Перша група крилатих ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.

6.02 - вибухи у Харкові.

6.03 - вибухи у Миколаєві.

Станом на 6.05 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Окрім цього, за даними моніторингових каналів, ворог атакує південь України "шахедами".

6.40 - на Київщині працює ППО.

6.57 - Ймовірно повторні пуски ракет Х-101 - Х555 з Ту-95.

6.58 - повторні вибухи на Київщині та Києві.

7.02 - У Черкаській області пролунали вибухи.

7.21 - Вибухи на Львівщині, працює ППО.

7.26 - Вибухи в Івано-Франківській області.

7.42 - повторні вибухи у Києві.

О 8.51 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної загрози для всіх областей, крім Одеської.

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