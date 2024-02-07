Республіканці у Сенаті не підтримали законопроєкт з реформами на кордоні й допомогою Україні, - The Hill

Республіканці в Сенаті США у вівторок заявили, що не змогли зібрати достатньої підтримки для ухвалення законопроєкту, який передбачає посилення прикордонної політики США, а також допомогу для України та інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт", - заявив під час пресконференції в вівторок лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Крім того, більш як половина республіканців у верхній палаті висловилися категорично проти законопроєкту, а кілька високопоставлених законодавців із цієї партії взагалі наголосили, що блокуватимуть розгляд документа.

Це може означати, що республіканці хутко "поховали" угоду, досягнуту після кількох місяців переговорів сенаторами від Республіканської й Демократичної партій, а також представницею незалежних, пише видання.

Думка демократів

Такий розвиток подій розлютив демократів, які не змогли приховати своєї зневаги до опонентів, звинувативши їх в обмані. Вони наголосили, що саме республіканці наполягали на об’єднанні прикордонної реформи з наданням допомоги Україні ще в жовтні. Тоді цю ідею підтримав і спікер Палати представників Майк Джонсон, а тепер він вторить заявам Трампа та називає документ непрохідним у нижній палаті.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який представляв свою партію на переговорах, у цьому зв’язку заявив, що після цього республіканцям не можна довіряти взагалі. "Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони "висмикнули килим з-під ніг" впродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони - жах для переговорів", - заявив сенатор-демократ.

Байден звинуватив Трампа

Президент США Джо Байден, зі свого боку, звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні республіканців.

"Все свідчить про те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений у Сенаті. Чому? Причина проста: Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього в політичному плані", - заявив Байден у вівторок.

Президент США також наголосив, що Трамп воліє використати цю проблему у своїх політичних цілях, ніж розв’язати її.

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