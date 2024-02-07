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Республіканці у Сенаті не підтримали законопроєкт з реформами на кордоні й допомогою Україні, - The Hill

сенат

Республіканці в Сенаті США у вівторок заявили, що не змогли зібрати достатньої підтримки для ухвалення законопроєкту, який передбачає посилення прикордонної політики США, а також допомогу для України та інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт", - заявив під час пресконференції в вівторок лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Крім того, більш як половина республіканців у верхній палаті висловилися категорично проти законопроєкту, а кілька високопоставлених законодавців із цієї партії взагалі наголосили, що блокуватимуть розгляд документа.

Це може означати, що республіканці хутко "поховали" угоду, досягнуту після кількох місяців переговорів сенаторами від Республіканської й Демократичної партій, а також представницею незалежних, пише видання.

Думка демократів

Такий розвиток подій розлютив демократів, які не змогли приховати своєї зневаги до опонентів, звинувативши їх в обмані. Вони наголосили, що саме республіканці наполягали на об’єднанні прикордонної реформи з наданням допомоги Україні ще в жовтні. Тоді цю ідею підтримав і спікер Палати представників Майк Джонсон, а тепер він вторить заявам Трампа та називає документ непрохідним у нижній палаті.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який представляв свою партію на переговорах, у цьому зв’язку заявив, що після цього республіканцям не можна довіряти взагалі. "Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони "висмикнули килим з-під ніг" впродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони - жах для переговорів", - заявив сенатор-демократ.

Байден звинуватив Трампа

Президент США Джо Байден, зі свого боку, звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні республіканців.

"Все свідчить про те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений у Сенаті. Чому? Причина проста: Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього в політичному плані", - заявив Байден у вівторок.

Президент США також наголосив, що Трамп воліє використати цю проблему у своїх політичних цілях, ніж розв’язати її.

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Автор: 

Байден Джо (2885) допомога (8328) США (22685) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+31
Кацапня зараз "салютує" по Україні трампівським підарасам. Ох і падли @бані. Яка деградація США 🤦
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07.02.2024 06:36
+27
Так Америка дуже швидко скатиться до громадянської війни.
Слід констатувати що республіканська партія перетворюється на єдинуросію.
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07.02.2024 06:31
+26
"саме республіканці наполягали на об'єднанні прикордонної реформи з наданням допомоги Україні ще в жовтні. Тоді цю ідею підтримав і спікер Палати представників Майк Джонсон, а тепер він вторить заявам Трампа та називає документ непрохідним у нижній палаті" - демократы предлагали этим трамповским подстилкам наилучшие за многие годы условия, но сегодняшний саботаж со стороны т.н. республиканцев доказывает, что никакого соглашения заключать они изначально и не намеревались, а лишь тормозили выделение помощи Украине под любыми предлогами. Хорошо, что Маккейн не видит этого позора..
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07.02.2024 06:36
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Так, чи інакше, але США наш головний партнер. На жаль, поки що, навіть не союзник.

"З 2014 року Україна є однією з трьох країн-кандидатів на отримання статусу основного союзника США («Основний союзник поза НАТО» - Major Non-NATO Ally або MNNA), на який також претендують Грузія і Молдова, що свого часу, як і Україна, стали жертвами агресії і так само тимчасово втратили частини своїх територій. Надання такого статусу було б логічним кроком з боку США як держави-гаранта відповідно до Будапештського меморандуму... Напередодні Мюнхенського форуму з безпеки 14 лютого 2020 року українські дипломати, науковці й письменники звернулись до Володимира Зеленського з відкритим листом («Безпека України понад усе!»), в якому вимагали порушити питання отримання Україною спеціального статусу основного союзника США.Це звернення було оприлюднене в багатьох виданнях: «День», «Універсум», "Главком", «Gazeta.ua», «Українська літературна газета», в «Свободі» - найстарішій україномовній газеті США. На жаль, з боку Президента України жодної реакції не послідувало..."
Джерело: https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-dosi-ne-otrimala-specialnogo-statusu-osnovnogo-soyuznika-ssha-734106.html
Сподівання політично недосвідченого Президента на швидкий прийом України в НАТО виявилися занадто оптимістичними. На жаль, у НАТО Україну так і не прийняли.
З другого боку, українська влада, занадто сподіваючись на військову підтримку США , мабуть погано вивчила і не врахувала уроки історії... На жаль, демократія в США, виборчий процес не гарантують продовження військової допомоги тим країнам-партнерам (не союзникам США за юридичним статусом), обороноздатність яких критично залежать від військової допомоги США.
Уроки історії: https://www.youtube.com/watch?v=yjfQBmWgmTw&t=722s&ab_channel=MarkSolonin
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07.02.2024 12:50 Відповісти
Может в США найдется патриот со снайперской винтовкой и избавит мир от угрозы, а США от позора. Хотя хотелось бы лучше увидеть, как трампа будут жарить на электрическом стуле за госизмену.
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07.02.2024 08:57 Відповісти
В тот же день. Совпадение? В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, - https://www.golosameriki.com/a/trump-not-immune-from-election-subversion-charges-us-appeals-court-rules/7473560.html приводит решение судей "Голос Америки". - Но никакой иммунитет исполнительной власти, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, более не защищает его от этого обвинения
Трамп стал первым за 250-летнюю историю Соединённых Штатов президентом, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу
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07.02.2024 08:57 Відповісти
гримаси демократії..., виявляється Америка зовсім не для американців, як досі вважалось, а виключно для однієї людини, яка вміло використовує велику країну з її демократією виключно в своїх інтересах..., ну й чим вона відрізняється від рашкі з її авторитаризмом...
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07.02.2024 09:09 Відповісти
Яким боком кордони Америки до війни в Україні
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07.02.2024 09:11 Відповісти
за гроші наших 'вершків' суспільства можна непогано мілітаризуватися. Була б політична воля, але її не буде, як завжди. Мальдіви, Сейшели, Лазурове узбережжя, Лондон, швейцарські Альпи і т. д. в приорітеті наших 'иліт'. Багатії стали такими виключно завдяки тому, що заробили своє бабло тут і тому, що сприймали Україну як свою колонію з безмежними можливостями для себе. Якщо нема допомоги з Заходу, то у нас є 'внутрішній ресурс' і це не кармани 'пересічних'.
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Допомоги від США більше не буде. З цим треба жити.
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07.02.2024 09:14 Відповісти
Треба жити з Богом
Завжди
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07.02.2024 10:19 Відповісти
Шо, ковбои, наелись дерьма?
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07.02.2024 09:56 Відповісти
Америка нас рятувала по сьогоднішній день, Америка нас і погубить. Все залежить від кремлівського рудого холуя, який дорветься до влади та знищить демократію разом з такими залежними як ми та й взагалі з усіма, не хоче жити під диктатурою.
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07.02.2024 10:20 Відповісти
*хто не хоче
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07.02.2024 10:21 Відповісти
мы не погибнем. Что с амерами, что без них.
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08.02.2024 01:48 Відповісти
"пі-пі-пі-здєц" (С)
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07.02.2024 10:52 Відповісти
весна стає все цікавіше.
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07.02.2024 11:02 Відповісти
Політичні ігри ведуть у безодню.....
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07.02.2024 11:52 Відповісти
Мне вот такая подача событий ужасно нравится...
Элементарная добросовестность требует, чтобы в статье было изложено, что за помощь и какие меры по границе предлагались.
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07.02.2024 12:02 Відповісти
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