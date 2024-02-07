Республіканці у Сенаті не підтримали законопроєкт з реформами на кордоні й допомогою Україні, - The Hill
Республіканці в Сенаті США у вівторок заявили, що не змогли зібрати достатньої підтримки для ухвалення законопроєкту, який передбачає посилення прикордонної політики США, а також допомогу для України та інших країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.
"Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт", - заявив під час пресконференції в вівторок лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
Крім того, більш як половина республіканців у верхній палаті висловилися категорично проти законопроєкту, а кілька високопоставлених законодавців із цієї партії взагалі наголосили, що блокуватимуть розгляд документа.
Це може означати, що республіканці хутко "поховали" угоду, досягнуту після кількох місяців переговорів сенаторами від Республіканської й Демократичної партій, а також представницею незалежних, пише видання.
Думка демократів
Такий розвиток подій розлютив демократів, які не змогли приховати своєї зневаги до опонентів, звинувативши їх в обмані. Вони наголосили, що саме республіканці наполягали на об’єднанні прикордонної реформи з наданням допомоги Україні ще в жовтні. Тоді цю ідею підтримав і спікер Палати представників Майк Джонсон, а тепер він вторить заявам Трампа та називає документ непрохідним у нижній палаті.
Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який представляв свою партію на переговорах, у цьому зв’язку заявив, що після цього республіканцям не можна довіряти взагалі. "Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони "висмикнули килим з-під ніг" впродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони - жах для переговорів", - заявив сенатор-демократ.
Байден звинуватив Трампа
Президент США Джо Байден, зі свого боку, звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні республіканців.
"Все свідчить про те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений у Сенаті. Чому? Причина проста: Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього в політичному плані", - заявив Байден у вівторок.
Президент США також наголосив, що Трамп воліє використати цю проблему у своїх політичних цілях, ніж розв’язати її.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"З 2014 року Україна є однією з трьох країн-кандидатів на отримання статусу основного союзника США («Основний союзник поза НАТО» - Major Non-NATO Ally або MNNA), на який також претендують Грузія і Молдова, що свого часу, як і Україна, стали жертвами агресії і так само тимчасово втратили частини своїх територій. Надання такого статусу було б логічним кроком з боку США як держави-гаранта відповідно до Будапештського меморандуму... Напередодні Мюнхенського форуму з безпеки 14 лютого 2020 року українські дипломати, науковці й письменники звернулись до Володимира Зеленського з відкритим листом («Безпека України понад усе!»), в якому вимагали порушити питання отримання Україною спеціального статусу основного союзника США.Це звернення було оприлюднене в багатьох виданнях: «День», «Універсум», "Главком", «Gazeta.ua», «Українська літературна газета», в «Свободі» - найстарішій україномовній газеті США. На жаль, з боку Президента України жодної реакції не послідувало..."
Джерело: https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-dosi-ne-otrimala-specialnogo-statusu-osnovnogo-soyuznika-ssha-734106.html
Сподівання політично недосвідченого Президента на швидкий прийом України в НАТО виявилися занадто оптимістичними. На жаль, у НАТО Україну так і не прийняли.
З другого боку, українська влада, занадто сподіваючись на військову підтримку США , мабуть погано вивчила і не врахувала уроки історії... На жаль, демократія в США, виборчий процес не гарантують продовження військової допомоги тим країнам-партнерам (не союзникам США за юридичним статусом), обороноздатність яких критично залежать від військової допомоги США.
Уроки історії: https://www.youtube.com/watch?v=yjfQBmWgmTw&t=722s&ab_channel=MarkSolonin
Трамп стал первым за 250-летнюю историю Соединённых Штатов президентом, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу
Завжди
Элементарная добросовестность требует, чтобы в статье было изложено, что за помощь и какие меры по границе предлагались.