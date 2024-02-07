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Росія щонайменше дев’ять разів запускала проти України балістичні ракети, поставлені КНДР, - представник США при ООН Вуд

роберт,вуд

Російська Федерація щонайменше дев’ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це на засіданні Ради Безпеки заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", – сказав Роберт Вуд у своєму виступі.

За його словами, щонайменше дев'ять разів проти України було застосовано ракети, які Росії поставила Північна Корея.

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Водночас представник США додав, що саме Росія є єдиним агресором у цій війні й лише Москва може її закінчити сьогодні.

"Але навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", – підкреслив Вуд.

Автор: 

КНДР (1212) ООН (3344) росія (65052) США (22685) балістичні ракети (406)


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07.02.2024 07:11 Відповісти
Замість підкинути нам ракет,вони сильно стурбовані тим що кім дає їх кацапам!!!!
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07.02.2024 07:46 Відповісти
Тут натяк на те що кацапи використовують по Україні іноземні ракети, що дає право Україні також робити те ж саме, а союзникам постачати ракети для ударів по **********.
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07.02.2024 07:53 Відповісти
З такими натякачами в союзниках ми дуже ризикуємо програти
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07.02.2024 08:03 Відповісти
Куколды....так правильно назвать это сборище...
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07.02.2024 08:10 Відповісти
 
 