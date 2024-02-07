УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11951 відвідувач онлайн
Новини
663 10

Санкції проти Росії: ЄС запровадить обмеження проти деяких військових РФ і Білорусі та причетних до викрадень українських дітей, - EUobserver

окупанти

24 лютого Євросоюз планує оголосити про нові обмеження проти РФ. Цього разу до санкційного списку увійдуть, зокрема, "кілька десятків" російських та білоруських військових, які задіяні в веденні бойових дій проти України. Також "міні-санкції" будуть запроваджені щодо громадян рф, які причетні до незаконної депортації та викрадень українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише EUobserver з посиланням на дипломатів ЄС.

У "чорному списку" також згадується кілька компаній поза Євросоюзом, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї попри введені міжнародні санкційні обмеження.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Європарламенту, що санкційний список буде введений у дію у "символічний день 24 лютого", коли РФ розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Пане Путін - ви зробили помилку", - сказала вона.

Посольства ЄС у Брюсселі почнуть переговори за списком у четвер, 8 лютого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Російська залізниця поскаржилась на дефіцит локомотивів через брак імпортних деталей

Автор: 

росія (65052) санкції (11806) Євросоюз (13381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
*Круто*, просто ганьба якась, а не санкції.
показати весь коментар
07.02.2024 07:42
+4
Обережненькі такі санкції,
щоб не сильно дратувати викрадачів дітей.
показати весь коментар
07.02.2024 07:43
+4
Ето просто какое то циничное издевательство а не санкции. Какие вы ограничения воодите против тех кто и так не выездной и никогда не имел на Западе своих счетов?
показати весь коментар
07.02.2024 07:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*Круто*, просто ганьба якась, а не санкції.
показати весь коментар
07.02.2024 07:42 Відповісти
Де Черчілі,де Рейгани,одні чемберлени куди не глянь
показати весь коментар
07.02.2024 07:51 Відповісти
Обережненькі такі санкції,
щоб не сильно дратувати викрадачів дітей.
показати весь коментар
07.02.2024 07:43 Відповісти
Ето просто какое то циничное издевательство а не санкции. Какие вы ограничения воодите против тех кто и так не выездной и никогда не имел на Западе своих счетов?
показати весь коментар
07.02.2024 07:50 Відповісти
коли б сказала-"хуйло - ти зробил помилку" i то крутiше виглядало би, чим такi нові обмеження
показати весь коментар
07.02.2024 07:52 Відповісти
Величезний пук у калюжу. Таких ще не було
показати весь коментар
07.02.2024 07:58 Відповісти
В жопу собі запхайте цю "фількіну грамоту".
показати весь коментар
07.02.2024 08:04 Відповісти
Невже їм заборонять збирати коноплю на бельгійських вулицях?
Оце я розумію пекельні санкції!
Навіть жахливіші заборони збору хмизу.
показати весь коментар
07.02.2024 08:24 Відповісти
Санкції не повні. Потрібно заборонити вбивцям скуповуватись в DutyFree, це дієвіше...
показати весь коментар
07.02.2024 09:15 Відповісти
"символічно", що тут ще сказати... в Україні сотні тисяч загинули за два роки, а у відповідь якісь недосанкції проти кількох десятків підарів
показати весь коментар
07.02.2024 09:46 Відповісти
 
 