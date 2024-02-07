Санкції проти Росії: ЄС запровадить обмеження проти деяких військових РФ і Білорусі та причетних до викрадень українських дітей, - EUobserver

24 лютого Євросоюз планує оголосити про нові обмеження проти РФ. Цього разу до санкційного списку увійдуть, зокрема, "кілька десятків" російських та білоруських військових, які задіяні в веденні бойових дій проти України. Також "міні-санкції" будуть запроваджені щодо громадян рф, які причетні до незаконної депортації та викрадень українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише EUobserver з посиланням на дипломатів ЄС.

У "чорному списку" також згадується кілька компаній поза Євросоюзом, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї попри введені міжнародні санкційні обмеження.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Європарламенту, що санкційний список буде введений у дію у "символічний день 24 лютого", коли РФ розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Пане Путін - ви зробили помилку", - сказала вона.

Посольства ЄС у Брюсселі почнуть переговори за списком у четвер, 8 лютого.

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