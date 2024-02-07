Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 391 470 осіб (+890 за добу), 6372 танки, 9387 артсистем, 11879 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 391 470 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 391470 (+890) осіб,
танків ‒ 6372 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
артилерійських систем – 9387 (+20) од,
РСЗВ – 980 (+1) од,
засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
кораблі/катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 1497 (+1)
"Дані уточнюються", - наголошують у Генштабі.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
85! одиниць техніки та 890! чумардосів.
Арта 20!, броня 29, логістика 33.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 391 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...