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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 391 470 осіб (+890 за добу), 6372 танки, 9387 артсистем, 11879 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 391 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 391470 (+890) осіб,

танків ‒ 6372 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,

артилерійських систем – 9387 (+20) од,

РСЗВ – 980 (+1) од,

засоби ППО ‒ 665 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

крилаті ракети ‒ 1849 (+1),

кораблі/катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1497 (+1)

"Дані уточнюються", - наголошують у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Опанасюка. ФОТО

Втрати РФ за добу

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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07.02.2024 08:17 Відповісти
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07.02.2024 08:22 Відповісти
Дякую ЗСУ.
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07.02.2024 08:23 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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07.02.2024 08:27 Відповісти
Їх потрібно винищувати, щоб ті хто залишаться боялись даже глянути в сторону України.
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07.02.2024 13:09 Відповісти
З початку місяця ББМ закрили першу сотню, логістика другу, барани п'ятидесяту.
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Минув 3636 день москальсько-української війни.
85! одиниць техніки та 890! чумардосів.
Арта 20!, броня 29, логістика 33.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 391 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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07.02.2024 09:19 Відповісти
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07.02.2024 09:21 Відповісти
безмежні простори кацапії, многа в нєй балот і бєскрайнєй тундри, до станції Сургут паравоз буде їхати ще півмісяця.
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07.02.2024 13:19 Відповісти
 
 