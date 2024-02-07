Ракетна атака РФ на Київ: у Голосіївському районі загоряння у багатоквартирному будинку, палають автівки та приміщення СТО (оновлено)

Під час ракетної атаки РФ на Київ відбулося загоряння будівлі у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі", - зазначив Кличко.

"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", - згодом уточнив Кличко.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", - інформує Кличко станом на 8.24.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загорання будівлі. Інформація уточнюється. В Дніпровському районі пошкоджено лінії елетропередач. Кількість споживачів без електроенергії уточнюється. Працюють орперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - зазначив своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко.

Жодних подробиць наразі не відомо.

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Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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