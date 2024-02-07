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Новини
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Ракетна атака РФ на Київ: у Голосіївському районі загоряння у багатоквартирному будинку, палають автівки та приміщення СТО (оновлено)

дснс

Під час ракетної атаки РФ на Київ відбулося загоряння будівлі у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі", - зазначив Кличко. 

"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", - згодом уточнив Кличко. 

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", - інформує Кличко станом на 8.24.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загорання будівлі. Інформація уточнюється. В Дніпровському районі пошкоджено лінії елетропередач. Кількість споживачів без електроенергії уточнюється. Працюють орперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються.
Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - зазначив своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко.

Жодних подробиць наразі не відомо.

Також читайте: Група ворожих ракет рухається на Київ, - Повітряні сили

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого 

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

Читайте також: У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)

Автор: 

пожежа (4317) ракети (4020) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+9
То казали ж президент,що поступила нова система ППО,яка збиває все..

Краще б воно мовчало...
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07.02.2024 08:38
+8
Ага, язиком.
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07.02.2024 08:54
+7
Дай Бог щоб жертв не було.....
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07.02.2024 08:33
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07.02.2024 08:26 Відповісти
Дай Бог щоб жертв не було.....
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07.02.2024 08:33 Відповісти
труха знову викладає фотки прильотів?
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07.02.2024 08:34 Відповісти
Не знаю кто первым выложил, в твитере увидел фото.
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07.02.2024 08:41 Відповісти
ну тут же не вказана геолокація, конкретно не вгадаєш і не визначиш місце, це не шкідлива фотка...

бо навіть Труха розумніший за Зебздюка, який на днях позливав локації військ.об'єктів заради красивих фоточок і піару, ідіот гундосий.
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07.02.2024 09:19 Відповісти
То казали ж президент,що поступила нова система ППО,яка збиває все..

Краще б воно мовчало...
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07.02.2024 08:38 Відповісти
Ага, язиком.
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07.02.2024 08:54 Відповісти
я про це теж згадала....
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07.02.2024 09:20 Відповісти
Вот еще последствия атаки в Киеве
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07.02.2024 08:42 Відповісти
Цитата....."Київ захищений багарівневими засобами ППО"
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07.02.2024 08:59 Відповісти
Да когда же вы поймете уже, сколько бы средств ПВО не было, они не дают 100% защиту. И даже сбитые ракеты наносят не малый вред, падая на дома, улицы. Единственное действенное средство - уничтожение носителей ракет. Но это из области фантазий...
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Чому фантазії ? Вже скільки бомберів і кораблів знищили ?
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07.02.2024 09:15 Відповісти
Тоді навіщо запевняє Ігнат ,про цю маячню?
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07.02.2024 09:17 Відповісти
Работа у него такая... Рассказывать сказки на телемарафоне.
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07.02.2024 09:41 Відповісти
да ми все розуміємо, але ж тєлєпузіки вірять Гундосому Чму, що він лічно роздобув певео, яке збиває ВСЕ (марахвон не дасть збрехать) і потім не йдуть в укриття і гинуть в квартирах... от нахіра він взагалі цю дурню меле?
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07.02.2024 09:24 Відповісти
Ну это вопрос не ко мне. Это наверное у психиатров надо спрашивать, почему он такой "патологический лжец"... Хотя, есть еще вариант, что он просто озвучивает то что ему докладывает его "менеджеры", которым он доверяет. А они не хотят травмировать его нежную психику, рассказывают что все хорошо и прекрасно. А весь негатив - вражеские ИПСО.
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07.02.2024 09:44 Відповісти
та просто він загрався в царя, протух вже, пора мінять...
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07.02.2024 17:14 Відповісти
Вопрос не в возможностях ПВО. это понимают все, кроме одного самого умного.
Вопрос в том, зачем пиариться говоруну разговорного жанра ради своего рейтинга?
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07.02.2024 09:30 Відповісти
Вище фото - може відхилили РЕБ. Теж варіант.
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07.02.2024 09:13 Відповісти
А может просто знаменитая "высокоточность" российских ракет. Для которых отклонение в несколько десятков, а то и сотен метров - норма.
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07.02.2024 09:45 Відповісти
так, можливо, пишуть розраховані були нести ЯЗ, тому така точність
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07.02.2024 14:19 Відповісти
 
 