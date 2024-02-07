Байден продовжить закликати Конгрес США прийняти додаткове фінансування для України, - Білий дім
План президента США Джо Байдена щодо України – продовжувати закликати Конгрес до прийняття додаткового фінансування для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр після виступу Байдена зі зверненням до Конгресу США.
"План президента щодо України полягає в тому, щоб сказати Конгресу, що вони повинні діяти. Нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб допомогти українцям, які відважно борються з агресією Путіна", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Виступаючи перед цим брифінгом Байден заявив, що законопроєкт, який пов'язує допомогу України з забезпеченням безпеки на південному кордоні США, зробить країну безпечнішою, а легальну імміграцію – більш ефективною та відповідною цінностям американської нації та її міжнародним договірним зобов’язанням.
Говорячи про Україну, Байден нагадав, що країна перебуває "у скрутному становищі, захищаючись від жорстокого російського нападу". Байден вкотре наголосив, що українці воюють відважно, але критично потребують допомоги союзників.
"Президент говорив про дії Путіна, які ми бачили за останні пару місяців – наскільки агресивнішим він став. І тому це критично необхідна військова допомога, яка потрібна Україні, щоб допомогти їм продовжувати боротьбу", – сказала Жан-П'єр.
У Білому домі також наголосили, що Джо Байден згуртував коаліцію з понад 50 країн для допомоги України, зібравши партнерів та союзників США заради допомоги України. "США продовжують виконувати свою місію і ми продовжимо говорити Конгресу, що вони мусять діяти", – додає речниця Білого дому.
Карін Жан-П'єр наголосила, що у разі якщо законопроєкт про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки буде заблоковано – це стане "глибоким розчаруванням": "Як заявив президент немає причин, чому політика має втручатись в цей процес", зауважуючи що текст угоди передбачає вирішення для проблем імміграційної системи – важливого для всіх американців питання.
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тому без цієї додаткової зможуть обійтись, якщо не буде
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 ось закон в Сенаті де більшість демократи, був 19 січня 2022, а демократи проголосували тільки 6 квітня 2022
Якщо це зробив Байден, тоді питання:
Чому стільки чекав?
Чому скоротив термін дії з "закінчення конфлікта 2014 та відвід військ" як пропонували республіканці, на фіксовану дату 1 жовтня 2023?
Чому видалив з закону звітність президента по виконанню лендліза?
Чому Байден не підтримав https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html подовження лендлізу в 2024, як пропонували республіканці?
Якась не зрозуміла гра, та на чию це користь.
Точно, що не на користь України
А яка була мета наприкінці 2022 фінроку (до 1 жовтня 2022), не підписати 1.6млрд з грошей виділених Конгресом на PDA повноваження?
Це 15% коштів котрі "згоріли" для України
Що це за хитрий план?
що спонсор закона про лендліз республіканець
а ко-спонсори: 14 республіканців, та 6 демократів
@"Ленд-ліз вже був просто не потрібним, бо він був лише в якості підстраховки на випадко якщо демократи затягували б допомогу як у цьому році."
це епічно - що демократи затягували, і затягують
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 Ось поправка 1224 - подовжити лендліз на 2024 рік
Спонсор республіканець, дата 18 квітня 2023
Палата представників де республіканці мають більшість проголосувала
та передала в Сенат 26 липня 2023
27 липня 2023, в Сенаті де більшість демократи - поправку видалили
Як так виходить, що на словах демократи За, а по документах виходить навпаки?
А вже в жовтні, демократи маючи меншість в Палаті представників, домовились з 8ма республіканцями, отримали більшість - та зняли спікера Маккарті
А зараз, чомусь не довольні новим спікером
Американцы действительно позитивно повлияли на производство СССР, в том числе и танковое, но тут спасибо нужно было говорить Альберту Кану, отцу американских городов - заводов. Советы его выписывали за огромные деньги и он проектировал не мало гигантских производств. Но говорить, что из-за Кристи т34 стал американским танком - вот это маразм гуманитария.
СЕРЬЕЗНО? Не верю, ибо судят по делам, а не балобольству!!!
А чего не разу не был задействован закон о "ленд-лизе" и не продлен?
Все очень просто, по этому закону нужно передавать уже имеющиеся оружие, а вот "помощь" можно очень выгодно раздать своим дружкам и спонсорам (в виде новых военных заказов) и получить не плохой откат как на избирательную кампанию, так и в личный (семейный) кошелек, не важно в какой форме и виде будет эта взятка!