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Байден продовжить закликати Конгрес США прийняти додаткове фінансування для України, - Білий дім

жан-п'єр,карін

План президента США Джо Байдена щодо України – продовжувати закликати Конгрес до прийняття додаткового фінансування для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр після виступу Байдена зі зверненням до Конгресу США.

"План президента щодо України полягає в тому, щоб сказати Конгресу, що вони повинні діяти. Нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб допомогти українцям, які відважно борються з агресією Путіна", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Виступаючи перед цим брифінгом Байден заявив, що законопроєкт, який пов'язує допомогу України з забезпеченням безпеки на південному кордоні США, зробить країну безпечнішою, а легальну імміграцію – більш ефективною та відповідною цінностям американської нації та її міжнародним договірним зобов’язанням.

Говорячи про Україну, Байден нагадав, що країна перебуває "у скрутному становищі, захищаючись від жорстокого російського нападу". Байден вкотре наголосив, що українці воюють відважно, але критично потребують допомоги союзників.

"Президент говорив про дії Путіна, які ми бачили за останні пару місяців – наскільки агресивнішим він став. І тому це критично необхідна військова допомога, яка потрібна Україні, щоб допомогти їм продовжувати боротьбу", – сказала Жан-П'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України

У Білому домі також наголосили, що Джо Байден згуртував коаліцію з понад 50 країн для допомоги України, зібравши партнерів та союзників США заради допомоги України. "США продовжують виконувати свою місію і ми продовжимо говорити Конгресу, що вони мусять діяти", – додає речниця Білого дому.

Карін Жан-П'єр наголосила, що у разі якщо законопроєкт про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки буде заблоковано – це стане "глибоким розчаруванням": "Як заявив президент немає причин, чому політика має втручатись в цей процес", зауважуючи що текст угоди передбачає вирішення для проблем імміграційної системи – важливого для всіх американців питання.

Автор: 

Байден Джо (2885) допомога (8328) США (22685) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+10
Ага. Де,***** діаспора? Тільки пісеньки в вишиванках вміють співати.
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07.02.2024 08:43
+7
Українці і інші притомні люди, хто в США - виходьте під той парламент чи куди там треба!
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07.02.2024 08:37
+4
Мы его уже увидели в действии. "План президента полягає в тому щоб сказати Конгресу...."
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07.02.2024 08:47
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Українці і інші притомні люди, хто в США - виходьте під той парламент чи куди там треба!
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07.02.2024 08:37 Відповісти
Ага. Де,***** діаспора? Тільки пісеньки в вишиванках вміють співати.
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07.02.2024 08:43 Відповісти
Толку мало....
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07.02.2024 08:38 Відповісти
Світ не дозволить США поховати Ізраїль, позбавивши його військової домомоги. Головне, що трампістам не вдалося від'єднати допомогу України від допомоги Ізраїлю, а світ не залишить Ізраїль і у США євреї відіграють важливу роль у політиці. А терористи, які розв'язали війну проти Ізраїлю стануть прискорювачем ухвалення допомоги, через загрозу від них Конгрес не може не повернутися до фінансування України та Ізраїлю у найближчій перспективі. Поєднання допомоги України та Ізраїлю просто гарантує її ухвалення
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07.02.2024 08:54 Відповісти
Ізраїлю по іншим угодам отримує допомоги до 4млрд на рік
тому без цієї додаткової зможуть обійтись, якщо не буде
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07.02.2024 09:03 Відповісти
У відносно мирні часи для Ізраїлю звісно можуть обійтися і обходилися, а ці часи у минулому і без додаткової допомоги Ізраїлю не вижити у теперішній війні з терористами
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07.02.2024 09:09 Відповісти
А кто Израилю угрожает?кучка недобитых террористов с калашами?Израиль и без потдержки легко сам справитсч,а вот Укрпина нет.
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07.02.2024 10:16 Відповісти
Вже не погрожують, а вольготно заходять маршем колонами через недостатнє фінансування. Вже у минулому ті часи, коли терористи були лише з калашами та з поясами шахедами - зараз Ізраїль вже зіткнувся із організованою, оснащеними ******* зброєю та технікою армією, на яку їх перетворили спільники з віс зла терористів і без додаткового фінансування ізраїльтяне змогуть лише спостерігати як вони розгулюють по їх країні, бо їх нічим буде зупиняти та захоплюють заручників
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07.02.2024 10:45 Відповісти
Нах ці безглузді новини розміщувати? З США все вде зрозуміло. Там свій "мудрий нарід"
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07.02.2024 08:40 Відповісти
Що тобі дебвлу зрозуміло?
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07.02.2024 08:55 Відповісти
Озвався яскравий представник "мудрого наріду". Тобі це не розуміти внаслідок відсутності мізків.
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07.02.2024 09:00 Відповісти
Чого не голосував? Санітари не дали?
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07.02.2024 09:16 Відповісти
Тому що вже жив іншій країні. Я з 17 року не живу в Україні.
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07.02.2024 09:26 Відповісти
Військова допомога України має підтримку більшості населення та двопалатну підтримку у Конгресі. Питання України вже вирішенно на нашу користь і зараз стоїть не питання України, а ідуть спекуляції щодо кордуону з Мексикою. І ця путінська диверсія тримається аж ніяк не на народі, не на республіканцях, який би пішов на угоду без трампа а лише на одній людині - трампу, який блокує угоду. Який би не був рейтинг трампа, але йому та 10 трампістам не піти проти Конгресу та народу, бо ніхто не дасть йому разом із Україною поховати Ізраїль
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07.02.2024 08:59 Відповісти
Якщо навіть й так, є ще інший, котрий не надав лендліз, та не додав до 30% виділених коштів, плюс забороняє допомагати пригожину, передавати Польші літаки і т.п.
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07.02.2024 09:11 Відповісти
Ленд ліз був просунутим та ухваленим Байденом задля прийняття допомоги Україні на наступний рік. Це така жа хитрий і потужний політичний хід, як поєднання допомоги Україні та Ізраїлю. Тактика Байдена спрацювала рік тому, спрацює і у цьому році
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07.02.2024 09:23 Відповісти
Чому тоді закон про лендліз розробили республіканці, а не Байден?

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 ось закон в Сенаті де більшість демократи, був 19 січня 2022, а демократи проголосували тільки 6 квітня 2022

Якщо це зробив Байден, тоді питання:
Чому стільки чекав?
Чому скоротив термін дії з "закінчення конфлікта 2014 та відвід військ" як пропонували республіканці, на фіксовану дату 1 жовтня 2023?
Чому видалив з закону звітність президента по виконанню лендліза?

Чому Байден не підтримав https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html подовження лендлізу в 2024, як пропонували республіканці?

Якась не зрозуміла гра, та на чию це користь.
Точно, що не на користь України

А яка була мета наприкінці 2022 фінроку (до 1 жовтня 2022), не підписати 1.6млрд з грошей виділених Конгресом на PDA повноваження?
Це 15% коштів котрі "згоріли" для України
Що це за хитрий план?
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07.02.2024 09:36 Відповісти
Саме Байден та демократи були ініціаторами надання допомоги Україні і тому був просунутим і ухваленим Ленд Ліз. Демократи активно підтрумували Ленд-ліз у конгерсі. А після ухвалення десятків мільярдів доларів для України Ленд-ліз вже був просто не потрібним, бо він був лише в якості підстраховки на випадко якщо демократи затягували б допомогу як у цьому році. Побачивши двопалатну підтрику України демократи просто спроможні добитися прямої допомоги на десятки мільярдів доларов і зараз обрали ефективну тактику поєднання допомоги України та Ізраїлю, яка обов'зково спрацює, бо ніхто не залишить Ізраїль без допомоги
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07.02.2024 09:51 Відповісти
Можна було б повірити, якби в https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/cosponsors?s=1&r=74 документах не значилось
що спонсор закона про лендліз республіканець
а ко-спонсори: 14 республіканців, та 6 демократів

@"Ленд-ліз вже був просто не потрібним, бо він був лише в якості підстраховки на випадко якщо демократи затягували б допомогу як у цьому році."
це епічно - що демократи затягували, і затягують

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 Ось поправка 1224 - подовжити лендліз на 2024 рік
Спонсор республіканець, дата 18 квітня 2023
Палата представників де республіканці мають більшість проголосувала
та передала в Сенат 26 липня 2023

27 липня 2023, в Сенаті де більшість демократи - поправку видалили

Як так виходить, що на словах демократи За, а по документах виходить навпаки?

А вже в жовтні, демократи маючи меншість в Палаті представників, домовились з 8ма республіканцями, отримали більшість - та зняли спікера Маккарті

А зараз, чомусь не довольні новим спікером
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07.02.2024 10:24 Відповісти
Кремлівська методичка тут вже не працює. Відпочивай бот.
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07.02.2024 10:28 Відповісти
Звідки така інфа?
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07.02.2024 09:27 Відповісти
Старий краще б шукав інші варіанти. Й@баний сором.🤦
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07.02.2024 08:42 Відповісти
Поки демократії закликають, диктатури наказують.
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07.02.2024 08:43 Відповісти
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07.02.2024 08:43 Відповісти
Если речь идёт об оружии (которое можно не только "подарить", но и "купить" у тех же Штатов), а не о деньгах, которые всё равно разворует зебильё, у Штатов есть план Б насчёт Украины. Скоро мы его увидим в действии...
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07.02.2024 08:44 Відповісти
Мы его уже увидели в действии. "План президента полягає в тому щоб сказати Конгресу...."
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07.02.2024 08:47 Відповісти
Речь не о плане Президента США.
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07.02.2024 13:45 Відповісти
щось від тебе руснею смердить і буковки в зові дуже гарно собі маскалик намалював-про кобзона не пиши-то так для маскування-тіпа свій
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07.02.2024 09:00 Відповісти
Иди на своё Ху#ло.
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07.02.2024 13:44 Відповісти
АмЭрика уже не та.
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07.02.2024 08:45 Відповісти
Это как комуняки 70 лет "лозунгами" коммунизм в сссре строили?
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07.02.2024 08:55 Відповісти
Комунізм будували не лозунгами, а разом за американськими буржуями. В американців купували цілі заводи, без американських інженерів не було б електрифікації, Дніпрогесу та радянських заводів. Наприклад фірма Алберта Кана зпроектувала 521об'єкт - усі тракторні заводи, верстатобудувальні, ливарні тощо. Без американського інженера та танка Крісті, який ліг у остнову Т-34 та ленд-лізу СССР не переміг би у другій світовій війні, без американської пшениці, яку купували до розвалу СРСР був би голодомор за гододомором. Американці створили монстра СРСР і не дали подохнути росії ножками буша, вони її і поховають, бо допомога Україні рано чи пізно буде ухвалена через Ізраїль, який не буде довго чекати терористів
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07.02.2024 09:20 Відповісти
Недавно зарегистрированный пересичный! Я это и в википедии могу прочесть! Но то что будет ухвалено в США вряд ли Украине будет полезнее чем США!
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07.02.2024 09:24 Відповісти
Без американською допомоги рашисти вже поховали б усіх країнців снарядами у власних будинках як у Маріуполі та вирізали б як у Бучі, тому лише завдяки військовій допомозі США живе зараз кожний українець. А Байден горою стоїть за Україну і нічого не ухвалить і накладе на все інше вето окрім допомоги України та Ізраїлю на 60 млрд доларів
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07.02.2024 09:28 Відповісти
Вы начинайте читать историю Украины хотя бы с 1991 года! И может будет направление для анализа, кто и как участвовал в том что сейчас коїться!
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07.02.2024 09:31 Відповісти
Ага, вже так і кинувся читати історичну працю х#йла "Об историческом единстве русских и украинцев". Чудовий аналіз кто и как участвовал в том что сейчас коїться, але пнх з таким аналізом. Я бачив власну історію своїми очима і тому чудово знаю її без істориків.
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07.02.2024 09:38 Відповісти
Я рад, с начала восьмидесятых прошлого тысячелетия в армии сссрА, с Начала двухтысячных на другом поприще ( покойного Кравчука, Кучму, Юща и Яныка видел лично не говоря про политиков второго плана, очень не люблю про это на Цензоре в сотый раз писать, но как говорят ( повторение, мать учения)) , что хотите то и делайте! Читайте не читайте ... Но пока Цензор не закрытый клуб " снобов", может кто то найдет себе направления, для "почитчть"!
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07.02.2024 09:48 Відповісти
Про американскую основу танка т34 конечно смешно. Можете перечислить, что именно там было американского?) Как же вы недооцениваете собственную историю, это жесть.
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07.02.2024 13:47 Відповісти
Підвіска Крісті
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07.02.2024 13:52 Відповісти
Ого, ну тогда японский сузики витара это получается клон нивы?) Если что технологию подвески Кристи американцы банчили на весь мир и продавали всем, начиная от японцев и заканчивая британцами, французами и немцами. Почему тогда у вас т34 американский, а не бт5?) На советской бт впервые и была применена подвеска Кристи, до т34 оставалось еще лет 20.

Американцы действительно позитивно повлияли на производство СССР, в том числе и танковое, но тут спасибо нужно было говорить Альберту Кану, отцу американских городов - заводов. Советы его выписывали за огромные деньги и он проектировал не мало гигантских производств. Но говорить, что из-за Кристи т34 стал американским танком - вот это маразм гуманитария.
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07.02.2024 14:11 Відповісти
Авжеж *уйло стає агресивнішим. Бо захід переляканий-"аби не ескалація''. А тепер ще й допомога гальмується. А *уйло це бачить , бачить що з величезними втратами але свого добивається. Тому і агресивнішає. А захід нехай далі соплі жує, то за декілька років і заходу доведеться воювати.
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07.02.2024 09:02 Відповісти
Так перелякався, що надав аж сотні тисяч снарядів, які щодня рвуть на шматки рашистів і на черзі ще 500 тисяч снарядів. На початку війни може і боялися х#йла, а двох років пустих погроз х#йла виявилося достатньо для євпропейців, що його погрози це лише пуста бравада
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07.02.2024 10:03 Відповісти
З вас (США) офігіває увесь світ, тепер навіть в самого забитого племені з Африки буде ядерна бомба.
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07.02.2024 09:08 Відповісти
Может лучше напомнить американцам наконец что Трамп ето пособник мировых террористов? Почему то сейчас вся пресса и кремлевские политтехнологи полным ходом раскручивают Трампа как нового мирового лидера забыв только, что он друг ***** а значит друг террористов Талибана и ИГИЛ которые проводили теракты в США
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07.02.2024 09:11 Відповісти
Если вы про 11 сентября, то до ИГИЛ после этого было еще лет 10. Трамп так то не начал ни одной войны, за ИГИЛ можете смело жать руку клану Бушей, а рыжий там реально не причем, он в тот момент был коммерсом.
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07.02.2024 13:49 Відповісти
Насколько я помню к теракту 11 сентября причастны талибы, которые сейчас сидят в мацкве со своим другом ******. И я просто уверен что сами талибы не смогли бы без помощи кремлевского режима организовать такую операцию. Как и сейчас талибы не поменяли своей политики относительно США. Тоесть Трамп прямо или косвенно является антиамериканским политиком. То же самое можно сказать про нападение на Израиль которое чудестым образом сыграло на руку тому же ***** и Трампу.
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07.02.2024 14:20 Відповісти
План президента в отношении Украины состоит в том, чтобы сказать Конгрессу, что они должны действовать.

СЕРЬЕЗНО? Не верю, ибо судят по делам, а не балобольству!!!
А чего не разу не был задействован закон о "ленд-лизе" и не продлен?

Все очень просто, по этому закону нужно передавать уже имеющиеся оружие, а вот "помощь" можно очень выгодно раздать своим дружкам и спонсорам (в виде новых военных заказов) и получить не плохой откат как на избирательную кампанию, так и в личный (семейный) кошелек, не важно в какой форме и виде будет эта взятка!
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07.02.2024 09:41 Відповісти
А в результаті "глибоке розчарування"... Це певно остання стадія усіх стурбованостей, занепокоєностей і обурень
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07.02.2024 09:41 Відповісти
Дедушка давно импотент.
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07.02.2024 10:19 Відповісти
Я вже десять років тяганину у США і суцільне зволікання із допомогою Уркаїні. Але результат один - 380 тисяч трупів рашистів, які за 10 років навіть одну українську область повністю не можуть захопити.
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07.02.2024 10:52 Відповісти
 
 