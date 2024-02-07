Байден продовжить закликати Конгрес США прийняти додаткове фінансування для України, - Білий дім

План президента США Джо Байдена щодо України – продовжувати закликати Конгрес до прийняття додаткового фінансування для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр після виступу Байдена зі зверненням до Конгресу США.

"План президента щодо України полягає в тому, щоб сказати Конгресу, що вони повинні діяти. Нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб допомогти українцям, які відважно борються з агресією Путіна", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Виступаючи перед цим брифінгом Байден заявив, що законопроєкт, який пов'язує допомогу України з забезпеченням безпеки на південному кордоні США, зробить країну безпечнішою, а легальну імміграцію – більш ефективною та відповідною цінностям американської нації та її міжнародним договірним зобов’язанням.

Говорячи про Україну, Байден нагадав, що країна перебуває "у скрутному становищі, захищаючись від жорстокого російського нападу". Байден вкотре наголосив, що українці воюють відважно, але критично потребують допомоги союзників.

"Президент говорив про дії Путіна, які ми бачили за останні пару місяців – наскільки агресивнішим він став. І тому це критично необхідна військова допомога, яка потрібна Україні, щоб допомогти їм продовжувати боротьбу", – сказала Жан-П'єр.

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У Білому домі також наголосили, що Джо Байден згуртував коаліцію з понад 50 країн для допомоги України, зібравши партнерів та союзників США заради допомоги України. "США продовжують виконувати свою місію і ми продовжимо говорити Конгресу, що вони мусять діяти", – додає речниця Білого дому.

Карін Жан-П'єр наголосила, що у разі якщо законопроєкт про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки буде заблоковано – це стане "глибоким розчаруванням": "Як заявив президент немає причин, чому політика має втручатись в цей процес", зауважуючи що текст угоди передбачає вирішення для проблем імміграційної системи – важливого для всіх американців питання.