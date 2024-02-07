Окупанти посилюють тиск на українців, які не хочуть брати паспорт РФ, - Центр нацспротиву
Росіяни на окупованих територіях тиснуть на українців, щоб змусити їх отримати російський паспорт.
Про це повідомляють в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати", - йдеться у повідомленні.
Також ті, хто не отримають російський паспорт, не матимуть доступу до медицини й не зможуть здійснювати операції з власним майном.
"Фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів", - зауважили в ЦНС.
Там закликали повідомляти про всіх дотичних до примусової паспортизації за посиланням. Це потрібно, щоб притягнути окупантів та колаборантів до відповідальності.
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К остальным большие вопросы и сомнения в том, что они достойны гражданства Украины!
Так что НЕ В ТУ СТОРОНУ СМОТРИТЕ.... )))
ВРАГ ДАЁТ свои паспорта, а свои (Украина) своим же - НЕ ДАЮТ... )))
Интересно это как то в Украине это устроено...!))))