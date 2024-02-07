Окупанти посилюють тиск на українців, які не хочуть брати паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Росіяни на окупованих територіях тиснуть на українців, щоб змусити їх отримати російський паспорт.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати", - йдеться у повідомленні.

Також ті, хто не отримають російський паспорт, не матимуть доступу до медицини й не зможуть здійснювати операції з власним майном.

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"Фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів", - зауважили в ЦНС.

Там закликали повідомляти про всіх дотичних до примусової паспортизації за посиланням. Це потрібно, щоб притягнути окупантів та колаборантів до відповідальності.