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Новини Окуповані території
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Окупанти посилюють тиск на українців, які не хочуть брати паспорт РФ, - Центр нацспротиву

паспорт,рф

Росіяни на окупованих територіях тиснуть на українців, щоб змусити їх отримати російський паспорт.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати", - йдеться у повідомленні.

Також ті, хто не отримають російський паспорт, не матимуть доступу до медицини й не зможуть здійснювати операції з власним майном.

Також читайте: Кремль веде агітацію з видачі паспортів РФ серед громадян України, які перебувають за кордоном, - правозахисник Лисянський

"Фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів", - зауважили в ЦНС.

Там закликали повідомляти про всіх дотичних до примусової паспортизації за посиланням. Це потрібно, щоб притягнути окупантів та колаборантів до відповідальності.

Автор: 

громадянство (1073) окупація (6682) паспорт (1152) Центр національного спротиву (812)


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Так само, як і мова.
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07.02.2024 08:52 Відповісти
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07.02.2024 08:47 Відповісти
Можно понять тех кому за 50-ть, у них не то уже здоровье, нет мобильности, уверености в своих силах, времени и перспектив заново выстроить жизнь на новом месте. Можно простить тех, кто младше 24-х, они еще "глупы", политически и социально незрелы, имеют малый жизненый опыт самостоятельной жизни (без помощи предков).
К остальным большие вопросы и сомнения в том, что они достойны гражданства Украины!
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07.02.2024 09:23 Відповісти
Та что там рф... Тут УКРАИНА откАзывает своим гражданами в выдаче паспортов...

Так что НЕ В ТУ СТОРОНУ СМОТРИТЕ.... )))

ВРАГ ДАЁТ свои паспорта, а свои (Украина) своим же - НЕ ДАЮТ... )))

Интересно это как то в Украине это устроено...!))))
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07.02.2024 15:50 Відповісти
 
 