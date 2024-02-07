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Новини Війна
2 031 22

Посол США Брінк про ракетну атаку РФ: Україна потребує нашої безпекової допомоги

брінк

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на ранковий обстріл України.

Свою позицію вона озвучила в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У Києві пролунали повторні вибухи, є постраждалі (оновлено)

Брінк зазначила, що неприпустимо зволікати з наданням Україні допомоги у протистоянні агресії РФ.

"Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", - наголосила посол.

Також читайте: Республіканці у Сенаті не підтримали законопроєкт з реформами на кордоні й допомогою Україні, - The Hill

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина, пошкоджено житлові будинки. В Києві є постраждалі, у Голосіївському районі - загоряння в будинку та на СТО. На Лівому березі пошкоджено тепломагістраль.

Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) допомога (8328) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+11
Та вдавіться вже своїми балачками та писаниною.
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07.02.2024 09:10
+6
Сигнал ви вже путену направили тепер нам направте 2 вагони підтримки.
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07.02.2024 09:06
+4
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07.02.2024 09:12
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Сигнал ви вже путену направили тепер нам направте 2 вагони підтримки.
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07.02.2024 09:06 Відповісти
🤣
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07.02.2024 09:11 Відповісти
Посел Україна потребує нашої безпекової допомоги
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07.02.2024 09:10 Відповісти
Та вдавіться вже своїми балачками та писаниною.
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07.02.2024 09:10 Відповісти
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Ну що ж.....чергове занепокоєння.
а тим часом Трамп і Байден міряють мексиканський кордон
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Мабуть вже товсту книгу можна написати...і тільки з одного слова--занепокоєнність
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07.02.2024 09:15 Відповісти
Було - "Я є Грюнт" теперка "Я є занепокоєність" ( цей комент це безфотоний шось там ).
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07.02.2024 09:20 Відповісти
Не занепокоєння - триває боротьба у Конгресі за допомогу Україні
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07.02.2024 09:58 Відповісти
Ви це серйозно?
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07.02.2024 10:09 Відповісти
далі будемо відбиватись красивими та добрими словами...
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07.02.2024 09:15 Відповісти
Майбутній віце президент США зараз в москві у путіна щось хоче взяти (не знаю що), може якраз допомогу для України.
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07.02.2024 09:19 Відповісти
то того що вигнали з Фокс Ньюз ? Що облизував велич )(уйла і Трампа
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07.02.2024 09:23 Відповісти
Якщо зайти там на снн чи яху новин про Україну вже немає. Світ живе своїм мирним життям.
На Заході звикли до щоденних смертей ураїнців, це вже як закономірність не варта уваги.
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07.02.2024 09:24 Відповісти
Одною рукою співчуває, другою збирає валізи !
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07.02.2024 09:27 Відповісти
Це знущання таке?
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07.02.2024 10:00 Відповісти
https://youtu.be/xKVO7ShP2bc?si=uMzxjub3K_PBDwzY ..

Зачем Голобородько сделал Государственный переворот в Украине?
🇺🇦 Парламентская республика стала президентской,типа а-ля Индюкович 2011 года ..
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07.02.2024 10:20 Відповісти
https://youtu.be/2fx9cKEI5Kw?si=V8tDNKG6e6oRJa1v ...

С генерала Залужного переключились на Петра Порошенко... Голобородько ждёт Ростов...
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07.02.2024 10:26 Відповісти
Дональд Трамп признан Судом простым чуваком...а это значит сядет за попытку Госпереворота 6 января 2020 года...
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07.02.2024 10:29 Відповісти
С таким же эффектом могла бы с балкона заявить
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07.02.2024 15:13 Відповісти
 
 