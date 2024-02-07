Посол США Брінк про ракетну атаку РФ: Україна потребує нашої безпекової допомоги
Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на ранковий обстріл України.
Свою позицію вона озвучила в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх", - йдеться у повідомленні.
Брінк зазначила, що неприпустимо зволікати з наданням Україні допомоги у протистоянні агресії РФ.
"Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", - наголосила посол.
Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.
У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина, пошкоджено житлові будинки. В Києві є постраждалі, у Голосіївському районі - загоряння в будинку та на СТО. На Лівому березі пошкоджено тепломагістраль.
Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.
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🇺🇦 Парламентская республика стала президентской,типа а-ля Индюкович 2011 года ..
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