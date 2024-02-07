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Це щоденна реальність відважного українського народу, - Боррель з укриття у Києві

боррель,укриття

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у  Twitter (X).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.

Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – йдеться у дописі.

Крім того, Боррель додав фото з київського укриття.

Нагадаємо, 6 лютого Боррель прибув до Києва.

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Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Боррель Жозеп (1074) укриття (293)


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Топ коментарі
+14
кому він це розказував? невже саме тобі?
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07.02.2024 09:17
+11
пам'ятаю отой що з ООН Гутьєреш,поміняв памперси і на слідуючий день втік з України.
Щось не чутно,щоб хотів повернутись, оцей обісраний "міратворєц".
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07.02.2024 09:21
+10
дед там наверное норм кирпичей наложил от звуков "хлопков")
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07.02.2024 09:12
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дед там наверное норм кирпичей наложил от звуков "хлопков")
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Поляків вже попередили, щоб не сильно там генерували цеглу, коли винищувачі будуть над містами пролітати.
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07.02.2024 09:14 Відповісти
Что там Боррель, немного подмочил штаны сегодня сидя в бункере? Будешь еще рассказывать нам о каком то мире и что не нужно давать Украине оружие а то ето будет правакация и ескалация?
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07.02.2024 09:15 Відповісти
кому він це розказував? невже саме тобі?
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07.02.2024 09:17 Відповісти
не пести и не бреши собака кацапская
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07.02.2024 12:09 Відповісти
пам'ятаю отой що з ООН Гутьєреш,поміняв памперси і на слідуючий день втік з України.
Щось не чутно,щоб хотів повернутись, оцей обісраний "міратворєц".
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07.02.2024 09:21 Відповісти
Не бачу на фото барабанів. Непорядок.
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07.02.2024 09:21 Відповісти
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07.02.2024 09:22 Відповісти
Непогане таке укриття. А як би наступного разу запросити Борреля в укриття в нашому будинку?
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07.02.2024 09:26 Відповісти
єто где у вас? на лондонской троещине,или йоркширской борщаге?
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07.02.2024 09:31 Відповісти
)(уйло показало Борелю,що він ніхто і звать його ніяк.
І так і буде,доки хвостом перед ним крутити будуть.
Фактично він ще ні разу від єс по їбалу не получав.Дали б трохи далекобійного.
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07.02.2024 09:30 Відповісти
дебил кацапский конкретно у Борелля нет ни одной ракеты которую он сам мог бы передать..
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07.02.2024 12:11 Відповісти
Он что-то напутал! Ежедневная реальность отважного украинского народа - это когда в мокрых окопах на передовой под паРашискими бомбами и минами стоять за свободу и независимость (не только свою)!
За сидение в бомбоубежищах медалей не дают!
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07.02.2024 09:32 Відповісти
но считают героем если не втік
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07.02.2024 09:41 Відповісти
Мож в цей час вже й кофта вздулась(за ним).
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07.02.2024 10:19 Відповісти
прічом потужно і незламно вздулась
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07.02.2024 10:25 Відповісти
після укриття щось путнє вийти може. Штайнмаєру допомогло в свій час
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07.02.2024 10:21 Відповісти
Отакої..а один з угорських вилупків казав що "Кієв мірний горад, вайни нєт!"
Як тобі таке, Борель?! Не хочеш зацідити в пику ****** при нагоді?
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07.02.2024 10:34 Відповісти
 
 