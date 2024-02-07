Це щоденна реальність відважного українського народу, - Боррель з укриття у Києві
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter (X).
"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.
Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – йдеться у дописі.
Крім того, Боррель додав фото з київського укриття.
Нагадаємо, 6 лютого Боррель прибув до Києва.
Топ коментарі
+14 Hanka Panyanka
показати весь коментар07.02.2024 09:17
+11 Bob Fayn
показати весь коментар07.02.2024 09:21
+10 KosAn30 JT26
показати весь коментар07.02.2024 09:12
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Щось не чутно,щоб хотів повернутись, оцей обісраний "міратворєц".
І так і буде,доки хвостом перед ним крутити будуть.
Фактично він ще ні разу від єс по їбалу не получав.Дали б трохи далекобійного.
За сидение в бомбоубежищах медалей не дают!
Як тобі таке, Борель?! Не хочеш зацідити в пику ****** при нагоді?