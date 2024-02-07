Це щоденна реальність відважного українського народу, - Боррель з укриття у Києві

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter (X).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.

Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – йдеться у дописі.

Крім того, Боррель додав фото з київського укриття.

Нагадаємо, 6 лютого Боррель прибув до Києва.

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