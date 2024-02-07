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Рашисти за добу 37 разів обстріляли Херсонщину, поцілили у житлові квартали, 1 людина загинула

херсонщина

Російська армія за минулу добу здійснила 37 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди", - зазначив він.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, підприємство та гаражний кооператив у Херсоні, птахофабрику та магазин у Херсонському районі, агропідприємство у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє - дістали поранення, додав Прокудін.

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обстріл (28365) Херсон (3344) Херсонська область (5728)


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07.02.2024 09:27 Відповісти
 
 