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Пошкоджено 2 високовольтні лінії у Києві, енергетики працюють над поверненням світла, - ДТЕК

світло

Через падіння уламків під час ранкової ракетної атаки зафіксовано пошкодження 2 високовольтних ліній у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики вже працюють над поверненням світла.

"Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько двох десятків ракет уражено сьогодні над Києвом та в районі столиці

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО.

Автор: 

електроенергія (6188) ДТЕК (1982) Повітряні атаки на Київ (755)


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07.02.2024 09:53 Відповісти
 
 