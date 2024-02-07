Пошкоджено 2 високовольтні лінії у Києві, енергетики працюють над поверненням світла, - ДТЕК
Через падіння уламків під час ранкової ракетної атаки зафіксовано пошкодження 2 високовольтних ліній у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, енергетики вже працюють над поверненням світла.
"Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.
У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО.
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Fedor Fedorov #480918
показати весь коментар07.02.2024 09:53 Відповісти Мені подобається 0
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