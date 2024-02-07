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Новини
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КМВА про ситуацію у Голосіївському районі: пожежа з 10-го по 15-й поверхи у будинку, горить СТО. Розгорнуто штаб

київ

Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння у Голосіївському районі столиці після ракетної атаки РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загоряння у 18-типоверховому багатоквартирному будинку – пожежа з 10 по 15-ті поверхи. Також горить двоповерхова будівля СТО, площа пожежі орієнтовно 800 м. кв. Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння", - йдеться у повідомленні.

На базі однієї з прилеглих шкіл розгорнуто штаб з проведення аварійно-рятувальних робіт.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО

Автор: 

пожежа (4317) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+5
Підари русняві.
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07.02.2024 09:39
+4
Там не написано про міськраду. Взагалі, надзвичайники завжди штаби розвертають. Там ж пошукові роботи йдуть. І представник від міськради повинен бути. Людей треба розселяти, будинок інспектувати.
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07.02.2024 10:05
+2
Там рядом ще пункт незламності, що тобі ще не вистачає, балуваний?
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07.02.2024 09:44
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Підари русняві.
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07.02.2024 09:39 Відповісти
Розгорнуто штаб? Пожежників не?
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07.02.2024 09:42 Відповісти
мє
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07.02.2024 09:44 Відповісти
Там рядом ще пункт незламності, що тобі ще не вистачає, балуваний?
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07.02.2024 09:44 Відповісти
Балуєва не стяну. С Джет Ли можу.
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07.02.2024 09:46 Відповісти
В австрійських Альпах воно буде довго небо коптити.
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07.02.2024 09:59 Відповісти
головне що розгорнуто штаб!
тобто, мнс само не може організувати ліквідацію
треба задіяти шобло міськради...
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07.02.2024 09:54 Відповісти
Там не написано про міськраду. Взагалі, надзвичайники завжди штаби розвертають. Там ж пошукові роботи йдуть. І представник від міськради повинен бути. Людей треба розселяти, будинок інспектувати.
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07.02.2024 10:05 Відповісти
Я дивлюся інтелект у людей падає з кожним роком. Вибачте, але при рангу пожежі 2 в вище завжди розгортається штаб, який керую ліквідацією подежі. Бо, напевно, щоб ліквідувати складну пожежу треба коментарі на "Цензорі" почитати. Аби щось написати
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07.02.2024 10:29 Відповісти
Інколи, краще мовчати, ніж гадити…
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07.02.2024 10:38 Відповісти
не позорься бот тупорылый
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07.02.2024 11:58 Відповісти
ну, як що ти не бачич що в Україні керівників більше ніж робочих
то я не винуватий в цьому...
кругом, щоб не робили,
комісії, штаби, засідання, інспекції...
лиш працювати нема кому.
а ці що засідають, лиш заважають.
і до чого тут, бот тупорилий???
коли система зробила країну трутнів та рабів
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07.02.2024 12:17 Відповісти
 
 