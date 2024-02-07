КМВА про ситуацію у Голосіївському районі: пожежа з 10-го по 15-й поверхи у будинку, горить СТО. Розгорнуто штаб

Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння у Голосіївському районі столиці після ракетної атаки РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загоряння у 18-типоверховому багатоквартирному будинку – пожежа з 10 по 15-ті поверхи. Також горить двоповерхова будівля СТО, площа пожежі орієнтовно 800 м. кв. Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння", - йдеться у повідомленні.

На базі однієї з прилеглих шкіл розгорнуто штаб з проведення аварійно-рятувальних робіт.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО