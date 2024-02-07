Обстріл Миколаєва: пошкоджено понад 40 будинків, є влучання у житловій забудові та по промисловому об’єкту. ФОТОрепортаж

Близько 6 ранку російські загарбники завдали ударів по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено понад 40 будинків. Зафіксовані влучання у житловому секторі та по інфраструктурному об'єкту", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що одна з ракет влучила у дорогу на території приватного житлового сектору. Утворилася велика вирва. Наразі зафіксовано пошкодження та часткові руйнування понад 40 будинків. Також пошкоджено газопровід та водопровід.

Міський голова додав, що загалом ушкоджень у місті зазнало 12 осіб. У них переважно легкі поранення, медичну допомогу медики їм надали на місці.

Також російська ракета влучила по індустріальному об'єкту, сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, раніше міський голова повідомив про загибель чоловіка внаслідок обстрілу.

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