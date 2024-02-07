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Новини
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Обстріл Миколаєва: пошкоджено понад 40 будинків, є влучання у житловій забудові та по промисловому об’єкту. ФОТОрепортаж

Близько 6 ранку російські загарбники завдали ударів по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено понад 40 будинків. Зафіксовані влучання у житловому секторі та по інфраструктурному об'єкту", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що одна з ракет влучила у дорогу на території приватного житлового сектору. Утворилася велика вирва. Наразі зафіксовано пошкодження та часткові руйнування понад 40 будинків. Також пошкоджено газопровід та водопровід.

Міський голова додав, що загалом ушкоджень у місті зазнало 12 осіб. У них переважно легкі поранення, медичну допомогу медики їм надали на місці.

Наслідки обстрілу Миколаєва

Також російська ракета влучила по індустріальному об'єкту, сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, раніше міський голова повідомив про загибель чоловіка внаслідок обстрілу.

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Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва

Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28365)


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Топ коментарі
+11
Гнати обдолбаного кловуна з бандою під суд і на шибеницю! " Два роки війни, а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни! Ворог безкарно все нищить, а зелена ****.та знімає відосіки і монологи на крові українського народу. Далі справа іде до капітуляції. Дивно, що мовчить Залужний...
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07.02.2024 10:42
+5
Одно попадание Х-22. Там тонна гексогена. 40 домов пострадало.
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07.02.2024 10:06
+2
"Дивно, що мовчить Залужний..." А що може зробити Залужний? Його справа воювати із арміює ворога і витіснювати його з нашої території тими силами і засобами, які йому дадуть Верховний головнокомандувач, міністр оборони, уряд і Верхоіна Рада. Але як на мій погляд, то вся влада сьогодні в руках ОП, а всі засоби(гроші) витрачені на асфальт. Нарід 73% же побажав зробити себе разом і поржати? То якраз прийшов час не тільки ржати, а і вити. Залужний тут вже нічого не зробить, бо влада цепляється виключно за свій рейтинг і аж ніяк за захист громадян. Президент мав був внести до Вероховної Ради невідкладний законопроект про мобілізацію, це його змушує робити Конституція. А він перекадає це на когось, бо впаде його особистий рейтинг і травить Головнокомандувача різними безмозглими, серлєщами, подоляками та іншими. Ось виявляється, що головне для України, не українці і захист України, а Зеленський.
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07.02.2024 14:46
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Походу прилет Х-22, писали что на Николаев летит...
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07.02.2024 09:53 Відповісти
А почему так? Для статистики : в Киеве населения - 3.5 млн, ни одного попадания. В Николаеве -всего 0.5 млн, и 40 попаданий.
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07.02.2024 10:03 Відповісти
Одно попадание Х-22. Там тонна гексогена. 40 домов пострадало.
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07.02.2024 10:06 Відповісти
десь на Слобідських
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07.02.2024 19:28 Відповісти
в 2022 році по Амстору коли прилетіла х22 ,була тривога і персонал вийшов на перекур де вантажні рампи ..І хлопці лишились живі .
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07.02.2024 10:25 Відповісти
Гнати обдолбаного кловуна з бандою під суд і на шибеницю! " Два роки війни, а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни! Ворог безкарно все нищить, а зелена ****.та знімає відосіки і монологи на крові українського народу. Далі справа іде до капітуляції. Дивно, що мовчить Залужний...
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07.02.2024 10:42 Відповісти
"Дивно, що мовчить Залужний..." А що може зробити Залужний? Його справа воювати із арміює ворога і витіснювати його з нашої території тими силами і засобами, які йому дадуть Верховний головнокомандувач, міністр оборони, уряд і Верхоіна Рада. Але як на мій погляд, то вся влада сьогодні в руках ОП, а всі засоби(гроші) витрачені на асфальт. Нарід 73% же побажав зробити себе разом і поржати? То якраз прийшов час не тільки ржати, а і вити. Залужний тут вже нічого не зробить, бо влада цепляється виключно за свій рейтинг і аж ніяк за захист громадян. Президент мав був внести до Вероховної Ради невідкладний законопроект про мобілізацію, це його змушує робити Конституція. А він перекадає це на когось, бо впаде його особистий рейтинг і травить Головнокомандувача різними безмозглими, серлєщами, подоляками та іншими. Ось виявляється, що головне для України, не українці і захист України, а Зеленський.
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07.02.2024 14:46 Відповісти
За Генералом Залужним стоїть Армія і у нього найвищий рейтинг у суспільстві. Тому запитання, що він може зробити (?) для дуже недалеких школяриків. Насамперед, в Залужному і в Армії єдиний порятунок Держави і Нації і зробити він і тільки він може - не дати погубити країну, не дати шоблі жидівсько-кацапських виродків здати Україну кацапам, підписати капітуляцію. А, конкретно зараз - не дати себе спіхнути покидькам з ж(ОП)и.І зробити він може (думаю, що він це уже давно зробив) - підготувати вірні собі і Україні частини і командирів на випадок, якщо спробують його усунути. Ніхто його за це не засудить, бо це єдиний шлях зберегти Державу і Націю. Залужний і Армія - єдині перешкоди продажним іудам на шляху до підписання капітуляції, утрати державності і розпуску української Армії.
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07.02.2024 18:00 Відповісти
До каденції зеленського інтенсивність розрух буде збільшуватися , як раз там де є командуючі які його 🤡 мають на увазі йому треба їх міняти ,і шоб люди не підримували тих , хто проти зкленського, там будуть влучання частіши ...
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07.02.2024 10:44 Відповісти
 
 