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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: Поранення дістали 2 особи, пошкоджено будинки

донеччина

Російські загарбники атакували на Донеччині три райони області, внаслідок чого дістали поранення 2 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Обстріл Покровського району.

В Авдіївці поранено людину. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській - Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район.

Лиманська громада зазнала 27 обстрілів - без руйнувань. Під вогнем - околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

Зафіксовано поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.

Також за добу з лінії фронту евакуйовано 53 особи, у тому числі 11 дітей.

Також читайте: Наслідки обстрілу Київщини військами РФ: Пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28365) Донецька область (8401)


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