Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: Поранення дістали 2 особи, пошкоджено будинки
Російські загарбники атакували на Донеччині три райони області, внаслідок чого дістали поранення 2 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Обстріл Покровського району.
В Авдіївці поранено людину. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській - Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.
Краматорський район.
Лиманська громада зазнала 27 обстрілів - без руйнувань. Під вогнем - околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район.
Зафіксовано поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.
Також за добу з лінії фронту евакуйовано 53 особи, у тому числі 11 дітей.
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