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Новини Санкції проти Росії
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Головний для російських імпортерів банк Китаю Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з РФ

юань

Китайський банк Chouzhou Commercial повідомив своїм клієнтам про зупинення операцій з Росією та Білоруссю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У грудні Chouzhou Commercial оголоси про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено міжнародними санкціями. Та за кілька тижнів банк повідомив, що припинено всі розрахунки з Росією - незалежно від продукції або валюти платежу.

Видання "РБК" цитує власника однієї з російських компаній. Він скаржиться, що через припинення операцій вже зірвалося кілька угод.

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"Chouzhou Commercial став основним розрахунковим центром для російських імпортерів через відносно суворий комплаєнс і географічне місцезнаходження, оскільки його штаб-квартира розташована в місті Іу. Це один із головних логістичних вузлів експорту з Китаю до Росії", - пише видання.

Вторинні санкції проти РФ

Нагадаємо, в грудні США указом президента Байдена значно спростили введення обмежень щодо банків, які порушують санкції проти РФ. Після цього від роботи з російськими банками почали відмовлятися турецькі фінансові організації. В січні аналогічні проблеми виникли з китайськими банками. Державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам.

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Офіційно Пекін не приєднувався до санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Але після введення обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями.

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Китай не раССєя..
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07.02.2024 10:01 Відповісти
Ура, ура...
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07.02.2024 10:02 Відповісти
Китайські бандервіці русофобію розвели...
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07.02.2024 10:10 Відповісти
Взаєморозрахунки головного спонсора тероризму і його скаженого московитського пса йдуть у тінь. І все це на фоні недієздатності США через болячку Трамп головного мозку
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07.02.2024 10:13 Відповісти
220 млрд доларів товарообіг. Це багато.
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07.02.2024 10:41 Відповісти
це не від не любові до ***** чи паРаші, просто на Китаї почався свій економічний п***дець. там банки та фінустанови почали сипатися, як гнилі банани. комуністична партія все намагається приховати та відцензурувати, але інформація все одно витікає в зовнішній світ і світ реагує. за минулий тиждень вартість цінних паперів Китаю на біржах впала більше, ніж на 6%, що є рекордом за останнє десятиріччя. Сініпух наказав китайським банкам викупати китайські ж цінні папери, щоб якось стримати їх стрімке знецінення, що ніяк майже не повпливало на ситуацію на біржах, але в свою чергу китайські банки почали лопатися, як мильні бульки. тому й така фігня з паРашею виходить.
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07.02.2024 10:42 Відповісти
в Китае миллионы китайских инвесторов вложили свои кровные юани в акции банки а теперь получт член от панды сушенный- как бы там майдана не случилось - а еще триллионные долги строительных компаний и ихних колхозов куда девать?
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07.02.2024 11:56 Відповісти
у китайських інвесторів, як і у рядових китайців, немає ніяких своїх кровних юаней, є тільки ті, що їм дозволили мати великий вождь Сі та комуністична партія. тому будуть вони сидіти нишком.
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07.02.2024 14:07 Відповісти
 
 