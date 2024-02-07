Головний для російських імпортерів банк Китаю Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з РФ

Китайський банк Chouzhou Commercial повідомив своїм клієнтам про зупинення операцій з Росією та Білоруссю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У грудні Chouzhou Commercial оголоси про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено міжнародними санкціями. Та за кілька тижнів банк повідомив, що припинено всі розрахунки з Росією - незалежно від продукції або валюти платежу.

Видання "РБК" цитує власника однієї з російських компаній. Він скаржиться, що через припинення операцій вже зірвалося кілька угод.

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"Chouzhou Commercial став основним розрахунковим центром для російських імпортерів через відносно суворий комплаєнс і географічне місцезнаходження, оскільки його штаб-квартира розташована в місті Іу. Це один із головних логістичних вузлів експорту з Китаю до Росії", - пише видання.

Вторинні санкції проти РФ

Нагадаємо, в грудні США указом президента Байдена значно спростили введення обмежень щодо банків, які порушують санкції проти РФ. Після цього від роботи з російськими банками почали відмовлятися турецькі фінансові організації. В січні аналогічні проблеми виникли з китайськими банками. Державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам.

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Офіційно Пекін не приєднувався до санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Але після введення обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями.