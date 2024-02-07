Танки Leopard, боєприпаси та ППО Skynex: Rheinmetall озвучив заплановану допомогу Україні впродовж двох років

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розповів про військову допомогу, надану українській армії, і пообіцяв упродовж 2024-2025 поставити Україні ще більше зброї, зокрема снаряди, танки Leopard і системи протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Rheinmetall.

Боєприпаси

Наразі Rheinmetall є єдиним оборонним підрядником, здатним постачати ЗСУ велику кількість нових боєприпасів середнього та великого калібру, включно 20-мм снарядами для БМП Marder, 40-мм і 105-мм – для танка Leopard 1, а також 120-мм для Leopard 2.

До кінця 2023 року у концерні виготовили та поставили 40 тисяч із 300 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітного танка Gepard.

Також Rheinmetall уже поставив в Україну кілька тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів і ще десятки тисяч обіцяє надіслати у 2024 році. Водночас уряд Німеччини замовив на поставку декілька десятків тисяч снарядів у 2025 році.

Окрім Німеччини, ще одна країна-член НАТО доручила Rheinmetall поставити Україні велику партію 155 боєприпасів. Снаряди виготовить іспанський виробник Rheinmetall Expal Munitions і має передати їх у 2025 році.

Rheinmetall поставить Україні боєприпаси

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Бойові машини та танки

Rheinmetall також надає Україні підтримку у сфері бойових машин − або завдяки програмам обміну з країнами-партнерами, як Греція, Словаччина і Чехія, або через прямі поставки.

До кінця 2023 року Rheinmetall поставила в Україну понад 100 бойових машин піхоти Marder. Подальші поставки у двозначному діапазоні відбудуться у 2024 році.

Компанія уклала контракт на поставку 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'яти броньованих ремонтно-евакуаційних машин і двох навчальних танків Leopard 1. Передача запланована на 2024 рік.

На замовлення урядів Нідерландів і Данії Rheinmetall постачає 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два з них уже надані для підготовки українських військових. Решту машин передадуть цього року.

Leopard 2A4 поставить оборонний німецький концерн

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Протиповітряна оборона Skynex

"Успіх 35-мм зенітного танка Gepard в Україні підкреслює ефективність гарматної протиповітряної оборони, особливо проти крилатих ракет і безпілотників. Продовженням цієї традиції є надсучасна система Skynex від Rheinmetall, яка також є гарматною системою", - зазначили в компанії.

Skynex призначена для операцій протиповітряної оборони на дуже близьких дистанціях, де керовані ракети є неефективними. Використання програмованих 35-мм авіаційних боєприпасів Ahead, розроблених Rheinmetall саме для цієї мети, значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Крім того, на 35-мм боєприпаси неможливо вплинути або відхилити за допомогою електронних засобів протидії.

Системи Skynex встановлюються на нові вантажівки Rheinmetall HX 8x8 зі змінним кузовом, сотні яких вже надійшли на озброєння Бундесверу. Минулого року першу систему Skynex передали українській армії. Поставки триватимуть упродовж 2024 року.

Система ППО Skynex

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Вантажівки HX

Наразі близько 100 військово-логістичних автомобілів Rheinmetall HX вантажівок працюють в Україні, яка нещодавно отримала ще 26 новеньких вантажівок прямо з заводу.

Вантажівки HX від Rheinmetall

Польовий шпиталь та пункт допомоги

У серпні 2023 року дочірня компанія Групи Rheinmetall у співпраці з урядом Німеччини передала українським військовим польовий госпіталь "під ключ". Він включає 32 ліжко-місця, вісім із яких для інтенсивної терапії, а також найсучасніше медичне та реанімаційне обладнання. Ця комбінована система на базі наметів і боксів, що відповідає німецьким окружним лікарням, є повноцінним медичним корпусом, який повністю відповідає стандартам НАТО.Rheinmetall

У серпні 2023 року десять українських військовослужбовців пройшли 14-денний тренінг у Німеччині, де вони навчилися збирати, розбирати та експлуатувати мобільний польовий госпіталь.

Крім того, у грудні 2023 року компанія Rheinmetall передала Україні рятувальну станцію. Друга надійде в першому кварталі 2024 року.

Rheinmetall передав ЗСУ польовий шпиталь "під ключ"

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Розвідувальні системи для захисту від безпілотників

"Захист від безпілотників відіграє вирішальну роль в обороні України. Тому широкі послуги з підтримки країни доповнюються мобільними розвідувальними системами SurveilSPIRE", - йдеться у звіті компанії.

Вони можуть вести розвідку і боротися з ворожими безпілотниками. Системи включають мобільні вежі спостереження з камерами денного і нічного бачення, автопілотовані мінібезпілотники та систему командування та управління.

Десять SurveilSPIRE вже поставлені й уряд Німеччини замовив нову партію розвідувальних систем. Rheinmetall співпрацює над цими системами з естонською компанією-партнером.

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