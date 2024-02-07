Сили ППО знищили 44 повітряні цілі: 29 ворожих ракет та 15 ударних БПЛА. ІНФОГРАФІКА
На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ.).
У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
"У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - додав Залужний.
Топ коментарі
+8 igor shmatko
показати весь коментар07.02.2024 10:20
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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+3 Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар07.02.2024 11:06
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Виявляється ще є люди, які вірять рашистським ЗМІ.
Після прильоту по Миколаєву пошкоджено близько 20 приватних будинків. Нажаль, одна людина, пенсіонер, загинула.
А про полігон - це взагалі якась чухня.
Бо саме ці об'єкти викликають головне занепокоєння у ворога.
Про це зазначає https://t.me/zloyodessit джерело .