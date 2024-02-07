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Новини Війна
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Сили ППО знищили 44 повітряні цілі: 29 ворожих ракет та 15 ударних БПЛА. ІНФОГРАФІКА

ппо

На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ.).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський. ВIДЕО

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

"У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - додав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Сили ППО

Автор: 

ППО (3172) Залужний Валерій (724) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+8
Гарно відпрацювали! Слава ЗСУ! 👍🙏🙏🙏
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07.02.2024 10:20
+8
Важка і важлива робота Захисників України! Дякуємо!
Слава Україні! Борімося! Поборемо! Нам Бог помагає
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07.02.2024 10:22
+3
Лол "Кому верить" .
Виявляється ще є люди, які вірять рашистським ЗМІ.
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07.02.2024 11:06
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Гарно відпрацювали! Слава ЗСУ! 👍🙏🙏🙏
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07.02.2024 10:20 Відповісти
Важка і важлива робота Захисників України! Дякуємо!
Слава Україні! Борімося! Поборемо! Нам Бог помагає
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07.02.2024 10:22 Відповісти
Як написав Головнокомандувач Генерал Залужний-тримаємо Небо України.
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07.02.2024 10:32 Відповісти
Боррель сьогодні трішки «ковтнув» реальності, в якій українці вже майже третій рік живуть

Тож, ДАЙТЕ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ ТА РАКЕТ
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07.02.2024 10:34 Відповісти
В районі Києва збили більше десятка крилаток, спостерігав за цим фаєршоу з балкона.
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07.02.2024 11:02 Відповісти
Лол "Кому верить" .
Виявляється ще є люди, які вірять рашистським ЗМІ.
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07.02.2024 11:06 Відповісти
Є навіть таки екземпляри котрі заявляють, що хочуть жити не з американцями, а з кацапами
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07.02.2024 15:29 Відповісти
Кыш Бабай !
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07.02.2024 11:11 Відповісти
кто этого кацапа отвязал ?
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07.02.2024 11:12 Відповісти
Яворовский полигон
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07.02.2024 11:15 Відповісти
Не ведіться на рашистську дезу.
Після прильоту по Миколаєву пошкоджено близько 20 приватних будинків. Нажаль, одна людина, пенсіонер, загинула.
А про полігон - це взагалі якась чухня.
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07.02.2024 11:16 Відповісти
завод " Океан"
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07.02.2024 11:17 Відповісти
Сьогоднішньою комбінованою ракетно-дроновою атакою рашисти голрвним чином намагались поцілити у виробничі цехи з виготовлення БПЛА, а також у підготовлені бази і майданчики для розміщення літакіа F-16.
Бо саме ці об'єкти викликають головне занепокоєння у ворога.
Про це зазначає https://t.me/zloyodessit джерело .
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07.02.2024 11:12 Відповісти
а попали по жилым домам в Николаеве
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07.02.2024 11:13 Відповісти
 
 