Ракетна атака РФ не завдала критичних наслідків для енергосистеми, є знеструмлення в Києві та Харкові, - "Укренерго"

Ранкова ракетна атака РФ не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми. Через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також повідомляється, що на сході знову обстріляна підстанція "Укренерго".

Знеструмлення через атаку РФ

"Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено.

В Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів", - йдеться у повідомленні.

Високовольтні лінії електропередачі "Укренерго" працюють в нормальному режимі.

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Робота енергосистеми

Вчора, у вівторок 6 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Його рівень був на 1% вище, ніж у понеділок 5 лютого.

"Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 5,8% нижчий за відповідний показник вівторка, 6 лютого. Причини - під час ракетних атак споживання електроенергії знижується. Будь ласка, після відбою тривоги не вмикайте всі електроприлади одночасно. Це може створити додаткове навантаження на електромережу", - додають у компанії.

В ніч на сьогодні, 7 лютого, на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 1200 МВт*год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ. Через це з 00:00 до 06:00, в години мінімального споживання, польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії.

Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено 2 енергоблоки. На атомних електростанціях знижено потужність роботи одного з енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

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Імпорт та експорт електроенергії

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 1021 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 170 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 834 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 802 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

За даними "Укренерго":

Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Вчора ввечері росіяни знову обстріляли підстанцію "Укренерго", що знаходиться в прифронтовому районі на сході.

Внаслідок ракетного та артилерійського обстрілів є пошкодження в мережах "Харківобленерго" та прифронтових регіонах.

Також є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 14 населених пунктів в Волинській області.

З технічних причин є відключення в Кіровоградській області.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах.

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова. Також російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".