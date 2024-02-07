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Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, 40 осіб дістали поранення (оновлено)

київ,обстріл

Внаслідок ранкового обстрілу Києва російськими окупантами відомо про 4 загиблих.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, дві особи постраждали на Харківщині, врятовано одну людину. На Львівщині також працюють рятувальники.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - підсумував він.

У пресслужбі КМВА повідомили, що кількість жертв зросла до 3 осіб. 16 осіб було травмовано.

Станом на 11:20 відомо про 21 травмовану особу.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що з-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.

Наразі евакуйовано 60 мешканців будинку. 

Станом на 13:11 відомо про 4 загиблих та 38 поранених.

Дивіться: Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько пів сотні ракет різних типів. ВIДЕО

За оновленими даними, станом на 14:29 вже 40 осіб дістали поранення, уточнили в пресслужбі КМВА.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) обстріл (28365)


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Топ коментарі
+44
Відосіком

потужним і незламним
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07.02.2024 10:30
+36
Шашликами чи асфальтом?
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07.02.2024 10:30
+33
Чим???????Безуглою???
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07.02.2024 10:30
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Чим???????Безуглою???
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07.02.2024 10:30 Відповісти
Україна відмовилась від зброї масового знищення. Тому застосовувати Безуглу, Гетманцева, Арахамію, Баканова...., проти рашки не маєм права. Лише проти власного народу.
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07.02.2024 10:34 Відповісти
"Асємєтрічно",забув додати.😬
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07.02.2024 10:34 Відповісти
звільненням Залужного
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07.02.2024 10:34 Відповісти
Шашликами чи асфальтом?
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07.02.2024 10:30 Відповісти
Відосіком

потужним і незламним
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07.02.2024 10:30 Відповісти
За кермом "Тесли" на лафєтє....
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07.02.2024 10:39 Відповісти
Та Тесла згоріла, потужна мстя Богдану чи то Андрію від найвеличнішого
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07.02.2024 10:41 Відповісти
із пєпла одного Андрія, як Фенікс, возродився наступний Андрій ...
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07.02.2024 10:46 Відповісти
Зачьот!
Лише поправочка, що з пепла Тесли і сліз того Андрія возродився інший.
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07.02.2024 10:48 Відповісти
Відосик замутить, або ще пару лярдів на оманські рахунки - ото і вся відповідь
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07.02.2024 10:30 Відповісти
Иопта, ты сначала за малую родину поквитайся, ходячая ********** палочка.
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07.02.2024 10:32 Відповісти
По этому случаю, минимум, членинград должен вздрогнуть.
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07.02.2024 10:33 Відповісти
а за сегодня 20 раз по мацквабаду
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07.02.2024 10:37 Відповісти
О золотом кольце я уж молчу(это прицепом, за Николаев-Львов-Хмельницк-Харьков).
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07.02.2024 10:40 Відповісти
Скільки я вже про оце "відповімо", чую....
Але факт залишається фактом, поки в ерефії не буде, таких от ранків, поки це лише балачки. На скільки там вони більші від України? От наскільки більше ракет і має щоразу летіти у відповідь, щоб вони замислились над власними діями. Але нажаль, ніяких передумов такого я не бачу.
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07.02.2024 10:32 Відповісти
Коли треба казати " потужно відповімо", він каже просто " відповімо "...
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07.02.2024 10:32 Відповісти
Краще б блазень просив США скликати засідання Радбезу щоб хоч так пояснити що це буде і далі відбуватися більш масово без американської допомоги.
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07.02.2024 10:33 Відповісти
Чим це зелене чмо зібралось відповідати? Відосіками? За два роки війни ми могли вже мати ******* виробничі лінії для серійного виготовлення зброї. "Зелені" в цьому напрямку не робили нічого суттєвого. Їх необхідно відсторонювати як недієздатних.
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07.02.2024 10:33 Відповісти
ви "акуєлі" чи шо ? а красти як тоді ?
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07.02.2024 10:36 Відповісти
Більше 100 000 дронів вже відправлено на фронт, відповідун?
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07.02.2024 10:34 Відповісти
no comments
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07.02.2024 10:34 Відповісти
Треба доносити до світової спільноти що роблять рашиські варвари з Україною це справжній геноцид проти українців,але це не приносить рейтинг ,до того людина яка висьміювала Україну і все українське стає президентом.
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07.02.2024 10:37 Відповісти
Зараз все залежить від США. Потрібно доносити до простих виборців Трампа там. Але наша ОПа накрала їхніх грошей не для цього.
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07.02.2024 15:06 Відповісти
не стає, а його вибрала абсолютна більшість населення.

то, шо він - дебіл, так то абсолютний медицинський факт, а то, шо його туди вибрали клінічні дебіли - то статистика.
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07.02.2024 15:19 Відповісти
43% це не "абсолютна більшість населення"
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07.02.2024 16:11 Відповісти
ті, хто взагалі не пішов голосувати, я навіть населенням стісняюсь назвати
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07.02.2024 16:20 Відповісти
Ще були ті, хто був навмисно позбавлений можливості проголосувати. І хз як голосували у спецзакладах.
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07.02.2024 17:34 Відповісти
Пацан - сказал, пацан - сделал.
Миллиард деревьев, миллион дронов, янтарная мафия, контробас на границе, кумовство во власти, сойтись по середине...
Короче, янетряпка !!!
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07.02.2024 10:38 Відповісти
Відповімо ... дронами Розєнблата...
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07.02.2024 10:38 Відповісти
А тим часом.... Поки на фронті усього не вистачає, гинуть люди та проблеми з фінансуванням, комусь дуже весело, бо кошти замість фронту направили на підготовку
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн. щоб послати туди бездар та позорисько Алена Алена
Тих хто направляє кошти замість фронту на розвати, судити за державну зраду!
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07.02.2024 10:39 Відповісти
Я в цьому не зовсім Копенгаген. Можливо, у Вас особиста образа на Альона. Але гадаю, що бомба двічі в одну яму не падає і нам не світить вигравати Євробачення кожного року під час війни. Тому згодна з Вами, це є марнотратство наразі.
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07.02.2024 15:10 Відповісти
так Альона то бомба !
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07.02.2024 17:44 Відповісти
а я надеюсь что они выиграют
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08.02.2024 01:43 Відповісти
Ну чего вы на Бубочка наезжаете... Он бы ответил, просто еще не создан новый род войск - "Силы отвечания РФ"! Вот скоро издаст указ, создадут войска и ух... как им ответим!
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07.02.2024 10:39 Відповісти
Головне щоб слово з ділом не росходилось. У людей вже мотивації ніякої після циз слів. Відповімо це не вибите вікно десь в Белгороді. Відповімо це коли десятки ракет впадуть поблизу їхніх домівок.
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07.02.2024 10:40 Відповісти
Не треба уподоблятися. Правильно роблять - знищувати російську армію, військ. заводи, НПЗ тощо.
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07.02.2024 14:36 Відповісти
У другу світову союзникі якось не дуже з Німеччиною церемонілись. Відутюжили та й по всьому. А на Японію просто скинули атомні бомби. І все. Все ок було. Доречі, по ленд-лізу коли союзу зброю поставляли, не було заборони шмаляти по ворожим територіям.

А зараз мокши виють - "можєм павтаріть", а тій самій Європі по барабану. Дійде мобудь тільки тоді, коли святого Петра й врата побачать..
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07.02.2024 17:41 Відповісти
ЯЗ у них є. Не чули ? По їх концепції можуть вдарити превентивно.

У Японії її не було. Ні в кого не було. От амери і застосували. У Дойчланд теж її не було.

От тому ми за усіх і віддуваємося.
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08.02.2024 09:05 Відповісти
А я про що. Мабуть неуважно читали.
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08.02.2024 11:29 Відповісти
відповіді поки що не передбачається. Єрмак з ****** ,поки що не створили підприємство із масового випуску совкових і штикових лопат ,та катків дорожних, ручних
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07.02.2024 10:44 Відповісти
Если дЕрмак разрешит...😁
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07.02.2024 10:46 Відповісти
то цитата Найзеленішого.
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07.02.2024 10:52 Відповісти
"Обовʼязково відповімо Росії - терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій."

Я мстю і моя мстя страшна, десь так це виглядає..
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07.02.2024 10:47 Відповісти
"я злой и страшный серый волк! Я в поросятах знаю толк! Ыыыыыыы!" (с) Джентльмены удачи.
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07.02.2024 17:43 Відповісти
"Обов"язково відповімо росіі"(с)
Коли-небудь.
Потім.
Може...
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07.02.2024 10:56 Відповісти
Якраз " на часі " змінювати вище керівництво ЗСУ, тобто просто обезголовити українську армію !
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07.02.2024 11:01 Відповісти
"Відповість" звільненням вищого керівництва ЗСУ?
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07.02.2024 11:40 Відповісти
Ні-ні! Тротуарною плиткою! Кажуть проти Шахедів та ракет саме то..)))!!!
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07.02.2024 11:48 Відповісти
Тротуарна плитка то справа громади! Місцева влада за законом не фінансує армію, і не грабує її під час війни, як це робить твоя зєльоная шобла!
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07.02.2024 16:14 Відповісти
Блазню, ну куди ти прешся із своїм ЗЕбанутим свинським рилом? Два роки про наслідки кацапських атак говорив главком Залужний. Ті шо, дебіл, думаеш своїми квартальними мізками, що можеш його замінити?
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07.02.2024 11:59 Відповісти
Тільки вибори врятують Україну!
Давай вибори Зеденте!
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07.02.2024 13:41 Відповісти
Там Лещенко, читай Зеленський, казав, що в Україні трохи далі від фронту вже безпечно і вимагав повернення біженців.
Чи ці люди загинули на безпечних територіях?
Чи лещенко з зеленським просто два піз*аболи.
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07.02.2024 13:43 Відповісти
Почекаймо, на часі відкриття авіасполучення.
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07.02.2024 14:37 Відповісти
авіасполучення не для всіх буде, так що там все норм постараються зробити.
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07.02.2024 14:46 Відповісти
з Ужгорода, там за Карпатами безпечніше. Ух, як ужгородці піднімуть !!
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07.02.2024 16:04 Відповісти
Біженців призивного віку ссаними ганчірками вимітати із Европи і на кордоні вручати повістки. Місяць на полігоні і в штурмові підрозділи на передню лінію. Масові липові "грижі і плоскостопіє" не завадять копати окопи і нищити окупантів.
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07.02.2024 19:13 Відповісти
хах, ну ти не з передньої лінії пишеш.
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07.02.2024 19:38 Відповісти
Відповість потужним опусом "1-й місяць війни..." - "24-й місяць війни"...
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07.02.2024 14:43 Відповісти
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07.02.2024 18:05 Відповісти
Нас систематически убивают российско-фашистским захватчики и оккупанты, а мы не можем, вернее не хотят наши зеле бабочки и дерьмаки, ведь не секрет, что папа мама Андрюши гниды Ермака, кадровые офицеры ГРУ РФ и проживают в Москве, где и огромный домище нашего Главы Офиса ПиСидента, куда нельзя стрелять. Пока Дерьмак и его свора, будут у руля - будут и нападение на Залужного и постоянные обстрелы. Уйдет это гнилое, будем давать ответу, перестанут бомбить города Украины и орки.
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07.02.2024 18:52 Відповісти
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07.02.2024 18:54 Відповісти
Какая разница, 73%? А вот такая:

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08.02.2024 01:59 Відповісти
И такая:

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08.02.2024 02:01 Відповісти
И такая:

https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8
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08.02.2024 02:03 Відповісти
 
 