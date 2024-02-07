Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, 40 осіб дістали поранення (оновлено)
Внаслідок ранкового обстрілу Києва російськими окупантами відомо про 4 загиблих.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.
У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, дві особи постраждали на Харківщині, врятовано одну людину. На Львівщині також працюють рятувальники.
"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - підсумував він.
У пресслужбі КМВА повідомили, що кількість жертв зросла до 3 осіб. 16 осіб було травмовано.
Станом на 11:20 відомо про 21 травмовану особу.
Глава МВС Ігор Клименко заявив, що з-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.
Наразі евакуйовано 60 мешканців будинку.
Станом на 13:11 відомо про 4 загиблих та 38 поранених.
За оновленими даними, станом на 14:29 вже 40 осіб дістали поранення, уточнили в пресслужбі КМВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потужним і незламним
Лише поправочка, що з пепла Тесли і сліз того Андрія возродився інший.
Але факт залишається фактом, поки в ерефії не буде, таких от ранків, поки це лише балачки. На скільки там вони більші від України? От наскільки більше ракет і має щоразу летіти у відповідь, щоб вони замислились над власними діями. Але нажаль, ніяких передумов такого я не бачу.
то, шо він - дебіл, так то абсолютний медицинський факт, а то, шо його туди вибрали клінічні дебіли - то статистика.
Миллиард деревьев, миллион дронов, янтарная мафия, контробас на границе, кумовство во власти, сойтись по середине...
Короче, янетряпка !!!
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн. щоб послати туди бездар та позорисько Алена Алена
Тих хто направляє кошти замість фронту на розвати, судити за державну зраду!
А зараз мокши виють - "можєм павтаріть", а тій самій Європі по барабану. Дійде мобудь тільки тоді, коли святого Петра й врата побачать..
У Японії її не було. Ні в кого не було. От амери і застосували. У Дойчланд теж її не було.
От тому ми за усіх і віддуваємося.
Я мстю і моя мстя страшна, десь так це виглядає..
Коли-небудь.
Потім.
Може...
Давай вибори Зеденте!
Чи ці люди загинули на безпечних територіях?
Чи лещенко з зеленським просто два піз*аболи.
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8