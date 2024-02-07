Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, 40 осіб дістали поранення (оновлено)

Внаслідок ранкового обстрілу Києва російськими окупантами відомо про 4 загиблих.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.



У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, дві особи постраждали на Харківщині, врятовано одну людину. На Львівщині також працюють рятувальники.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - підсумував він.

У пресслужбі КМВА повідомили, що кількість жертв зросла до 3 осіб. 16 осіб було травмовано.

Станом на 11:20 відомо про 21 травмовану особу.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що з-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.

Наразі евакуйовано 60 мешканців будинку.

Станом на 13:11 відомо про 4 загиблих та 38 поранених.

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За оновленими даними, станом на 14:29 вже 40 осіб дістали поранення, уточнили в пресслужбі КМВА.