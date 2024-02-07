Європа має спробувати побудувати оборонну спільноту, поки Путін і Трамп погрожують і сходу, і заходу, - The Guardian

Пріоритети Європи мають бути такими: по-перше, Україна; по-друге, витрачати більше і краще на звичайну оборону; по-третє, подумати про ядерне стримування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для The Guardian написав історик, політичний оглядач Тімоті Ґартон Еш.

"З0 серпня 1954 року голосування у Національних зборах Франції знищило проєкт Європейського оборонного товариства. Натомість європейська інтеграція продовжилася навколо економічного співтовариства, яке залишається ядром ЄС донині, а європейська безпека була побудована навколо очолюваного США НАТО. Але зараз, коли президент Росії Володимир Путін наступає зі сходу, а претендент на посаду президента США Дональд Трамп погрожує із заходу, настав час переглянути ідею самозахисту Європи", - йдеться в матеріалі

На переконання Еша, Європа все ще залежить від США щодо своєї оборони - ба більше: Європа залежить від НАТО щодо своєї оборони, а НАТО залежить від довіри до гарантій статті 5 від США. Як відомо, вона зобов’язує НАТО вживати використання збройної сили, якщо союзник по Альянсу зазнає нападу.

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Історик зазначив, що Європа повинна терміново збільшити поставки боєприпасів і зброї Україні, а також тренування української армії, щоб українські військові могли не просто захистити територію, яку вони зараз контролюють, а й фактично переломити хід війни у 2025 році. Це має бути метою Європи, навіть якщо Трамп призупинить підтримку США і спробує укласти угоду з Путіним. Європа також повинна робити більше для власної звичайної оборони. На відміну від першого президентства Трампа, його друге ретельно готується, з детальними планами, розробленими аналітичними центрами.