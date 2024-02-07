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Європа має спробувати побудувати оборонну спільноту, поки Путін і Трамп погрожують і сходу, і заходу, - The Guardian

трамп,путін

Пріоритети Європи мають бути такими: по-перше, Україна; по-друге, витрачати більше і краще на звичайну оборону; по-третє, подумати про ядерне стримування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для The Guardian написав історик, політичний оглядач Тімоті Ґартон Еш.

"З0 серпня 1954 року голосування у Національних зборах Франції знищило проєкт Європейського оборонного товариства. Натомість європейська інтеграція продовжилася навколо економічного співтовариства, яке залишається ядром ЄС донині, а європейська безпека була побудована навколо очолюваного США НАТО. Але зараз, коли президент Росії Володимир Путін наступає зі сходу, а претендент на посаду президента США Дональд Трамп погрожує із заходу, настав час переглянути ідею самозахисту Європи", - йдеться в матеріалі

На переконання Еша, Європа все ще залежить від США щодо своєї оборони - ба більше: Європа залежить від НАТО щодо своєї оборони, а НАТО залежить від довіри до гарантій статті 5 від США. Як відомо, вона зобов’язує НАТО вживати використання збройної сили, якщо союзник по Альянсу зазнає нападу.

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Історик зазначив, що Європа повинна терміново збільшити поставки боєприпасів і зброї Україні, а також тренування української армії, щоб українські військові могли не просто захистити територію, яку вони зараз контролюють, а й фактично переломити хід війни у 2025 році. Це має бути метою Європи, навіть якщо Трамп призупинить підтримку США і спробує укласти угоду з Путіним. Європа також повинна робити більше для власної звичайної оборони. На відміну від першого президентства Трампа, його друге ретельно готується, з детальними планами, розробленими аналітичними центрами.

Автор: 

безпека (932) Європа (1801) The Guardian (33)


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Топ коментарі
+3
поки Путін і Трамп погрожують і сходу, і заходу - The Guardian Джерело:
Бінго .!
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07.02.2024 10:42
+3
А по США разве еще ничего не прилетало? Сколько уже рашисты сбили американских беспилотников, сколько американских баз в том числе с жертвами было атаковано. Более того, была попытка захватить Вашингтон и подтереться Конституцией США. И на все ето никакой реакции. Ето уже не те США что были раньше. США пугают даже те кто раньше боялся перднуть из своего бункера в их направлении.
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07.02.2024 10:49
+3
*****, Льолік і Болік погрожують і сходу, і заходу. Дожили.
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07.02.2024 10:50
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Та нічого, США теж прокинуться коли по них щось прилетить ...
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07.02.2024 10:39 Відповісти
А по США разве еще ничего не прилетало? Сколько уже рашисты сбили американских беспилотников, сколько американских баз в том числе с жертвами было атаковано. Более того, была попытка захватить Вашингтон и подтереться Конституцией США. И на все ето никакой реакции. Ето уже не те США что были раньше. США пугают даже те кто раньше боялся перднуть из своего бункера в их направлении.
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07.02.2024 10:49 Відповісти
да, нажаль опустили свою репутацію до плінтуса....
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07.02.2024 10:55 Відповісти
прилетало
и даже приплывало - когда ссср тащили ядерные боеголовки на кубу
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07.02.2024 11:23 Відповісти
Європа вже зрозуміла що іпанутим немає спокою ...
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07.02.2024 10:40 Відповісти
поки Путін і Трамп погрожують і сходу, і заходу - The Guardian Джерело:
Бінго .!
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07.02.2024 10:42 Відповісти
бінго то воно бінго, всі розуміють, що трамп це пи**ець, але Америка замість тюрми саджає його у крісло президента. ось таке бінго.
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07.02.2024 10:52 Відповісти
Ну так я тут нічим не можу зарадити . Тому мені залишається лише - іронічно це коментувати .
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07.02.2024 11:02 Відповісти
*****, Льолік і Болік погрожують і сходу, і заходу. Дожили.
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07.02.2024 10:50 Відповісти
Ці два персонажі більше схожі на Бівіса та Баттхеда.
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07.02.2024 10:54 Відповісти
Так, цього рудого та сірого пацюка можна порівнювати з багатьма комічними персонажами, але ж нам зовсім не до сміху зараз.
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07.02.2024 11:24 Відповісти
Я мав на увазі внутрішню порожнечу або, радше, внутрішній вакуум цих щурів. А те, що вони до всього іншого нагадують кумедних недолугих мультяшних підлітків - це вже вторинне.
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07.02.2024 11:31 Відповісти
Завтра Верховный Суд США признает Трампа ипанатиком по 4 статьям Уголовного кодекса США..., кандидатом от респов будет Никки Гейли...🇱🇷 Кстати кличка Трампа... рыжая Крыса
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07.02.2024 10:53 Відповісти
Кремлебот, так поспішав, що забув на мову перекласти?
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07.02.2024 11:21 Відповісти
саме так, + прибрати всі заводи з китаю, почати будувати заводи всього шо можна в ЄС, ***** китайозів
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07.02.2024 12:23 Відповісти
 
 