Байден і Шольц обговорять допомогу та підтримку України під час зустрічі у Вашингтоні, - Білий дім

Перспективи ухвалення в Конгресі США нового пакета для України, ситуація на полі бою, підтримка міжнародних партнерів будуть одними з головних тем зустрічі президента США Джо Байдена й канцлера Німеччини Олафа Шольца у Вашингтоні 9 лютого.

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає сумнівів, що вони говоритимуть про війну в Україні, а також про те, як ми можемо працювати разом, щоб дати відповідь на поточну агресію Путіна", - зазначив він.

Він наголосив, що лідери матимуть можливість обговорити розвиток подій на полі бою.

"І я не маю сумнівів, що вони обговорять роботу Сенату, де республіканці й демократи докладали важких зусиль, аби представити законопроєкт, який дозволив би продовжити фінансування України",- зауважив Кірбі.

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Кірбі висловив переконання, що президент Байден чітко пояснить канцлеру Шольцу, наскільки він особисто прагне добитися продовження підтримки України та готовий підписати законопроєкт, як тільки той надійде в Білий дім.

"Я думаю, він також нагадає канцлеру, що (в Конгресі – ред.) існує потужна підтримка з боку обох партій в обох палатах", - наголосив представник Білого дому.

Він запевнив, що керівництво комітетів, пов’язаних із питаннями національної безпеки США, підтримують продовження допомоги України.

За словами Кірбі, під час зустрічі Байден та Шольц обговорять повний спектр подій на Близькому Сході, а також матимуть можливість поспілкуватися щодо підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні.

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