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Новини Війна
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Байден і Шольц обговорять допомогу та підтримку України під час зустрічі у Вашингтоні, - Білий дім

байден,шольц

Перспективи ухвалення в Конгресі США нового пакета для України, ситуація на полі бою, підтримка міжнародних партнерів будуть одними з головних тем зустрічі президента США Джо Байдена й канцлера Німеччини Олафа Шольца у Вашингтоні 9 лютого.

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає сумнівів, що вони говоритимуть про війну в Україні, а також про те, як ми можемо працювати разом, щоб дати відповідь на поточну агресію Путіна", - зазначив він.

Він наголосив, що лідери матимуть можливість обговорити розвиток подій на полі бою.

"І я не маю сумнівів, що вони обговорять роботу Сенату, де республіканці й демократи докладали важких зусиль, аби представити законопроєкт, який дозволив би продовжити фінансування України",- зауважив Кірбі.

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Кірбі висловив переконання, що президент Байден чітко пояснить канцлеру Шольцу, наскільки він особисто прагне добитися продовження підтримки України та готовий підписати законопроєкт, як тільки той надійде в Білий дім.

"Я думаю, він також нагадає канцлеру, що (в Конгресі – ред.) існує потужна підтримка з боку обох партій в обох палатах", - наголосив представник Білого дому.

Він запевнив, що керівництво комітетів, пов’язаних із питаннями національної безпеки США, підтримують продовження допомоги України.

За словами Кірбі, під час зустрічі Байден та Шольц обговорять повний спектр подій на Близькому Сході, а також матимуть можливість поспілкуватися щодо підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні.

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Автор: 

Байден Джо (2885) допомога і підтримка (1159) Кірбі Джон (526) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+3
Очередные херанты Будабешского меморандуму...
Америка втрачає свій авторитет
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07.02.2024 10:42
+2
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Як повідомляють одразу декілька джерел, згідно з опитуваннями минулого тижня, Байден випереджає Трампа приблизно на 11 відсоткових пунктів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
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07.02.2024 10:40
+2
Доки обговорювачі в 100500 раз обговорюють одне й те саме, жиртрест Ин та іранські басмачі мовчки завалюють кацапню ************.
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07.02.2024 10:43
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https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Як повідомляють одразу декілька джерел, згідно з опитуваннями минулого тижня, Байден випереджає Трампа приблизно на 11 відсоткових пунктів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
показати весь коментар
07.02.2024 10:40 Відповісти
Було б добре.
Байден міг би використати поведінку республіканців на свою користь.
Принизити їх в очах американців.
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07.02.2024 11:05 Відповісти
Очередные херанты Будабешского меморандуму...
Америка втрачає свій авторитет
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07.02.2024 10:42 Відповісти
Зараз авторитет тримається на м'ясі 380 тисяч рашистів, але він обвалистья лише якщо США здатуть Україну, тому американці це ніколи не дозволять і переконують у цьому партнерів та співпрацюють із ними задля спільної допомоги
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07.02.2024 10:55 Відповісти
Доки обговорювачі в 100500 раз обговорюють одне й те саме, жиртрест Ин та іранські басмачі мовчки завалюють кацапню ************.
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07.02.2024 10:43 Відповісти
чергова лицемірна ,брехлива американська куйня.яку можна не слухати так само як "зетелемарахвон"
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07.02.2024 10:47 Відповісти
Шольц має про що говорити, Байден про що? Що з жовтня не дає майже нічого?
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07.02.2024 10:55 Відповісти
Судьбу Трампа решит завтра Верховный Суд США... рейтинг Трампа летит в пропасть...🐒🥳🐓
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07.02.2024 11:15 Відповісти
Головне щоб Байден не переплутав Штольца з меркель , !
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07.02.2024 11:18 Відповісти
Германия, Британия и США главные доноры Украины... потом идёт Польша Япония Норвегия Италия и Дания..на все про все 209 ярдов долларов... Голобородьке на пенсию и мильон деревьев 😁 Андрей дЕрмак получил ноль рублей. .😜🔱❤️🖤🔱💪 Слава ЗСУ Слава Генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊✊✊🥇🥇🥇
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07.02.2024 11:21 Відповісти
 
 