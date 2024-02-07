Росія несе відповідальність за наслідки своєї війни, в тому числі за трагедію в Лисичанську, - представник США при ООН Вуд

США не може перевірити інформацію щодо удару по Лисичанську, оскільки немає доказів, проте саме Росія несе відповідальність за наслідки своєї агресивної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

"Поки ми не змогли незалежно перевірити цю інформацію. Сполучені Штати висловлюють жаль у зв’язку з жертвами серед цивільного населення. Сумна реальність полягає в тому, що Росія не має свободи слова чи незалежної журналістки, тому такі заяви важко підтвердити", – додав він.

Вуд нагадав, що російські війська вторглися на територію мирної України та продовжують свої невпинні атаки. У цьому контексті він висловив позицію США, що всі сторони конфлікту повинні вживати кроків, щоби звести до мінімуму шкоду для цивільного населення.

І поки Росія, за словами дипломата, "вдає занепокоєння щодо українського цивільного населення на окупованих територіях", російські війська продовжують завдавати страждань українським цивільним.

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"Коли ми наближаємося до двох років безглуздої та жорстокої війни Путіна, ми повинні пам’ятати факти, підтверджені важкою роботою незалежних слідчих", – додав він.

Дипломат також нагадав, що усі сторони конфлікту повинні вживати можливих запобіжних заходів, щоб звести до мінімуму шкоду для цивільного населення. І Київ це робить.

"На відміну від недостатньої прозорості та зневаги Росії до міжнародного права, уряд України продемонстрував готовність поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і повністю розслідувати будь-які звинувачення у порушеннях чи зловживаннях, скоєними її військовими", – заявив Вуд.

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Він нагадав, що Росія продовжує відмовляти у доступі до окупованих нею частин України незалежним слідчим. Наразі вони мають доступ лише до звільнених, а також території поблизу лінії фронту.

"Ці розслідування показали жорстокі, просочені кров’ю страждання цивільного населення та звірства, скоєні російськими військами в Бучі та багатьох інших місцях", – заявив дипломат.