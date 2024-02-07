Рада ЄС і Європарламент домовилися щодо угоди про збільшення інвестицій в оборонні технології

Рада ЄС, у якій нараз головує Бельгія, та парламентарі Європарламенту попередньо домовилися щодо угоди про Платформу стратегічних технологій для Європи (STEP). Вона передбачає збільшення на 1,5 млрд євро інвестицій для сфери оборонних розроблень.

Про це повідомляється в оприлюдненому в середу в Брюсселі комюніке Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб збільшити інвестиційний потенціал в оборону, для Європейського оборонного фонду буде виділено додатково EUR1,5 млрд", - йдеться у повідомленні.

"У світлі мінливих геополітичних реалій ЄС має активізувати свою діяльність у сфері найважливіших технологій. Завдяки сьогоднішній угоді ми об'єднаємо фінансування з бюджету ЄС для мобілізації інвестицій у глибокі та цифрові технології, чисті технології та біотехнології, які мають вирішальне значення для збереження Євросоюзом своєї конкурентної переваги в цих стратегічних секторах", - заявила глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Мета платформи STEP у тому, щоб мобілізовувати інвестиції в галузі стратегічних технологій. Вона залучатиме "за допомогою поєднання фінансових стимулів і заходів щодо полегшення фінансування проєктів" кошти для підтримки критично важливих технологій "у межах наявних програм і фондів ЄС", включно з Європейським оборонним фондом, пояснюють у Брюсселі.

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Попередню угоду тепер має схвалити Рада ЄС і Європейський парламент перед офіційним затвердженням обома інститутами. Потім постанова про створення STEP буде опублікована в "Офіційному журналі" ЄС і набуде чинності наступного дня.