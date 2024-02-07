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У 2024 році Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки якості харчування ЗСУ

міноборони,харчування,харчі

Міністерство оборони України у 2024 році планує вдвічі збільшити кількість робочих груп для перевірки якості харчування в українській армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заступник Міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю відвідали одну з військових частин - Установу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, де проводять лабораторні випробування харчових продуктів за показниками безпечності та окремими показниками якості для українських воїнів.

"Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей. За минулий рік силами однієї такої Установи не допустили до постачання до військ понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів", - зазначив Половенко.

За всіма зафіксованими порушеннями складатимуться відповідні акти, додав заступник міністра оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони після скарг на харчування перевірило склади з продуктами. Виявили порушення. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7343) перевірка (1231) продукти (1136)


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Топ коментарі
+10
А потрапляння в цю групу у зелених никчем прирівнюется до мобілізації.....
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07.02.2024 11:11
+9
А може іх на передову, а журналістів допустити до контролю?
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07.02.2024 11:09
+8
Зхорошою оплатою і посиленим харчуванням !
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07.02.2024 11:16
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А може іх на передову, а журналістів допустити до контролю?
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07.02.2024 11:09 Відповісти
А потрапляння в цю групу у зелених никчем прирівнюется до мобілізації.....
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07.02.2024 11:11 Відповісти
Зхорошою оплатою і посиленим харчуванням !
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07.02.2024 11:16 Відповісти
І з посвідченням УБД
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07.02.2024 11:25 Відповісти
Це дуже добре. Але бажано б ще створити групи, які б перевіряли цих перевіряючих.
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07.02.2024 11:14 Відповісти
так це буде одночасно - обов"язкова умова
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07.02.2024 11:30 Відповісти
Вакансии перевиряльшиков еще имеются?Я готов,звания майора мне будет достаточно.
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07.02.2024 11:20 Відповісти
у старшого - як мінімум хенерал, всі інші - полковники!
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07.02.2024 11:31 Відповісти
А журнал учьота журнала будєтъ?
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07.02.2024 11:21 Відповісти
Мдаа. На тлі фінансової кризи через зменшення підтримки України заходом зелені збільшують кількість дармоїдів! Далі немає літературних слів. Одні матюки. Чорти тих зелених вхопили!
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07.02.2024 11:21 Відповісти
- Привєт, Міхалич. Ми завтра до вас їдемо з перевіркою харчування особового складу.
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07.02.2024 11:24 Відповісти
Вас не візьмуть - у Вас є досвід контролю, як на мене......
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07.02.2024 11:40 Відповісти
‼️робочі групи треба збирати із матерій воюючих хлопців. Це едина надійна група без корупції.

у західних школах е практика перевірок матерями якості продуктов в їдальнях шкіл д
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07.02.2024 11:26 Відповісти
А ще до перевірок якості МАЕ ПІДКЛЮЧИТИСЬ жінка президента Зеленського і її товариш Евген Клопотенко
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07.02.2024 11:28 Відповісти
клопотенка нах.., бо поки кудрики свої зав'є, то вже і перевірка закінчиться. та й повар він так собі гімно
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07.02.2024 13:37 Відповісти
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07.02.2024 16:05 Відповісти
совок рулить.В часі війни збільшується кількість корупційних дармоїдів на український бюджет від великої кількості котрих якість харчування солдат тільки погіршиться позаяк, тепер ще потрібно буде відірвати від солдатських харчів і для перевіряючих
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07.02.2024 11:32 Відповісти
 
 