У 2024 році Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки якості харчування ЗСУ

Міністерство оборони України у 2024 році планує вдвічі збільшити кількість робочих груп для перевірки якості харчування в українській армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заступник Міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю відвідали одну з військових частин - Установу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, де проводять лабораторні випробування харчових продуктів за показниками безпечності та окремими показниками якості для українських воїнів.

"Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей. За минулий рік силами однієї такої Установи не допустили до постачання до військ понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів", - зазначив Половенко.

За всіма зафіксованими порушеннями складатимуться відповідні акти, додав заступник міністра оборони.

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