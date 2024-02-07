США продовжують постачання озброєння до України, - Пентагон

США продовжують активні закупівлі зброї для України, яке закуповується на ринку в рамках програми USAI.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що програма USAI передбачає закупівлю нового озброєння на ринку. Це суттєво вирізняється від ініціативи PDA, у рамках якої Київ отримує військове майно зі складів Пентагону.

"Є деякі контракти в рамках USAI, які продовжують виконуватися довгострокові контракти. Повного списку перед очима я не маю, але деякі контракти розраховані на роки. Так що так, деякі постачання в Україну продовжаться", – сказала Сінгх.

За її словами, якщо США припинить підтримку України, то США має чітко усвідомлювати наслідки.

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"Путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади та контролю за межами кордонів України в напрямку НАТО. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми зобов’язані захищати кожен сантиметр НАТО", – додала Сабріна Сінгх.