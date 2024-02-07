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Новини
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США продовжують постачання озброєння до України, - Пентагон

сінгх,сабріна

США продовжують активні закупівлі зброї для України, яке закуповується на ринку в рамках програми USAI.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що програма USAI  передбачає закупівлю нового озброєння на ринку. Це суттєво вирізняється від ініціативи PDA, у рамках якої Київ отримує військове майно зі складів Пентагону.

"Є деякі контракти в рамках USAI, які продовжують виконуватися довгострокові контракти. Повного списку перед очима я не маю, але деякі контракти розраховані на роки. Так що так, деякі постачання в Україну продовжаться", – сказала Сінгх.

За її словами, якщо США припинить підтримку України, то США має чітко усвідомлювати наслідки.

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"Путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади та контролю за межами кордонів України в напрямку НАТО. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми зобов’язані захищати кожен сантиметр НАТО", – додала Сабріна Сінгх.

Автор: 

зброя (7451) Пентагон (1417) США (22685) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+10
Хвалене НАТО як з'ясувалось це товариство сцикунів ...
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07.02.2024 11:16
+10
Сцуть Хаймарсами та касетними снарядами - 380 тисяч рашистів вже загнулось від них і зараз русоріз триває завдяки допомозі
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07.02.2024 11:21
+8
А нельзя закупить несколько тысяч "шахедов" у Ирана ?
У них там скидки на оптовые закупки...
П.С.
Это была бы сделка века! Представляете хлебало кацапов, когда по ним полетели бы аналогичные "шахеды" !?
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07.02.2024 11:22
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Хвалене НАТО як з'ясувалось це товариство сцикунів ...
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07.02.2024 11:16 Відповісти
Сцуть Хаймарсами та касетними снарядами - 380 тисяч рашистів вже загнулось від них і зараз русоріз триває завдяки допомозі
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07.02.2024 11:21 Відповісти
Русорізи зараз це дрони на які донатять українці ...
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07.02.2024 11:49 Відповісти
І на черзі 500 тисяч снарядів спільно закулених Європою, які допоможуть протриматись до досягнення угоди у Конгресі і чудово що навіть американська допомога не припиняється
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07.02.2024 11:57 Відповісти
Ага, ви забули про ленд-ліз згадати ...
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07.02.2024 12:10 Відповісти
"пливли, пливли, а на березі всрались".
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07.02.2024 11:19 Відповісти
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ

Президент на рівному місці, без жодних об'єктивних причин набирає негатив, розчарування і майже закиди в безпідставності рішень. І практично всіх мінусів Зеленський набирає очевидно стараннями оточення. Бо пропозиції, ідеї, ініціативи, які нищать імідж Зеленського, йдуть очевидно не від нього.

Починає закрадатись підозра, що хтось з оточення президента настільки надихнувся стрімким політичним злетом Зеленського, що вирішив повторити "історію успіху". Для чого опустити попередника дуже "корисними порадами" і продукуванням негарних конфліктів через друге-третє коло оточення. А тоді швиденько підняти власну політичну кар'єру.

Між іншим (не знаю, чи звернув на це увагу хтось ще), до публікації в західних ЗМІ повернулось визначення «комік», «колишній комік», «колишній артист». Майже 2 роки в позначеннях цього не було (крім лобійованих Кремлем публікацій, звісно). Що стало причиною повернення отаких акцентів при згадуванні чи аналізі дій Зеленського - непоясненні для Заходу наполовину підкилимні дії щодо успішного у модерній війні Головкома в розпал ворожого наступу чи щось ще - невідомо. Але отака тенденція помічена.

Ситуацію навіть не назвеш «конфліктом між Зеленським і Залужним» - бо для конфлікту необхідні дві сторони. А Залужний в цьому досі так і не бере участі. А от Зеленського тягнули-тягнули (чутками, приватними заявами дальшого оточення тощо), і таки вже втягнули в це, змусили до оприлюднення позиції. Тим більший негатив це продукує щодо Зеленського в партнерів і в українських виборців - і через безпідставність дій, і через заплутані способи інформувати про можливе чи вже наявне рішення, і через те, що дуже явно «хвіст крутить псом», а для сталих владних інституцій Заходу це абсолютно неприйнятний механізм.

Це справді дивно: замість використовувати на вигоду собі очевидний позитив від представлення тандему «переможний суворий генерал і стійкий суворий президент, які разом витягують країну в найтяжчі часи» (це навіть візуалізується прекрасно для пропагандистських цілей) - злити це все в підкилимні ігрища третіх осіб і їхніх особистих політичних амбіцій. Політичних амбіцій, котрі будуть безсенсові, якщо держава не переможе у війні - не буде ні держави, ні політики.

Так, тут потужно діє суб'єктивний чинник: все ж звичне оточення, звичка до довіри, до рівноправності в прийнятті серйозних рішень. Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають. Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу Зеленського.
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07.02.2024 11:21 Відповісти
Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають.

‼️‼️‼️Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу Зеленського.
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07.02.2024 11:22 Відповісти
Що дєрьмак зможе запустити окрім двигуна авто щоб з'ї@атися з України? Він ніщо без фасаду бубачкі.
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07.02.2024 11:35 Відповісти
Я пропоную Вам подивиться хто зараз ЗІСКАКУЕ з лошадки Зе . Я впевнена що всі вони випливуть в новому політичному проекті, який збирають у Відні чи в Монако - бо олігархам треба продовжувати рулить Україною
СТОСОВНО ЕРМАКА - він зросся з Пинчуком. Пинчук таким чином спасае свої активи в Україні і гарантує собі спокійно майбутне. ХОЧА КУЧМУ треба посадити за Будапешт. Но ВР мовчить, тому що Ермак вже працюе на Пинчука
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07.02.2024 11:44 Відповісти
А хто може зливати Зєльца?В нас Дєрьмак де факто країною рулить, якщо маріонетка-Зєльц став токсичним, то замінить його на більш популярну голову.
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07.02.2024 13:13 Відповісти
А нельзя закупить несколько тысяч "шахедов" у Ирана ?
У них там скидки на оптовые закупки...
П.С.
Это была бы сделка века! Представляете хлебало кацапов, когда по ним полетели бы аналогичные "шахеды" !?
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07.02.2024 11:22 Відповісти
Іран - ідіоти, бо Україна свого часу їм досить сильно допомагала... Там авіазавод ми їм побудували і Ан-140 вони випускали. І аграрну продукцію вони в нас купували. І студентів їхніх ми приймали на навчання - от у нас в універі навіть були.
Поки вони літак не збили, у нас не було з ними ніяких конфліктів. Сильної дружби теж не було, але і не ворогували.
Тому Іран, як мінімум, міг би зайняти позицію в стилі Туреччини/Індії - торгувати і з нами, і з москалями...
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07.02.2024 11:34 Відповісти
У нас на факультеті були брат з сестрою з Ірану - обидва гарно вчились, пішли в аспірантуру і захистили дисертації.
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07.02.2024 12:13 Відповісти
У нас студенти з Ірану відчували запах свободи. Бухали, в клуби ходили, дівчата не те що про хустини забули, а татухи набили! Додому, звісно, вони вертатися не збиралися...
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07.02.2024 13:05 Відповісти
І як Ізраїль це оцінив?))
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07.02.2024 12:46 Відповісти
Ну ми не найтісніше співпрацювали з Іраном із європейських країн. Їм французи от завод Пежо збудували і Ізраїль претензій не мав...
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07.02.2024 13:04 Відповісти
Ізраїль оцінить, коли Іран "обкатає" у нас свої мопеди та випустить вдосконалену версію.
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07.02.2024 14:54 Відповісти
А що заважає розібрати ті шахіди і зробить український? Як це саме і зробили перси з американськими дронами
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07.02.2024 23:04 Відповісти
Та невже, вже..
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07.02.2024 11:23 Відповісти
я взагалі не розумію, як функціонує їхня система. Тут вже не за Балтійські держави переживаю, а більше за Аляску. Ну, здуру кацапи туди полізуть, Трамп скаже, не чіпати...
От у них там Трамп президент чи цар, чи просто більшість людей взагалі не розуміє, як влаштований світ і що земля не плоска?
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07.02.2024 11:24 Відповісти
Не все так просто. Коли вагнера полізли в Сирії на нафтові поля ніхто з ними не церемонився. І на північний потік саме трамп наклав санкції. А великий друг Джо зразу їх і зняв як став президентом.
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07.02.2024 11:36 Відповісти
Стрелять не чем а она всё лапшу на уши вешает.
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07.02.2024 11:58 Відповісти
Секреты Пентагона, для быдла Шариковых рабZeи,кость в горле...😁
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07.02.2024 12:37 Відповісти
 
 